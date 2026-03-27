Runner nữ Trung Quốc bị phạt vì xoạc chân trên đường chạy

Nữ runner họ Wang xoạc trên đường chạy để tạo dáng chụp ảnh tại giải Di sản Thế giới Trùng Khánh Marathon 2026 hôm 22/3. Ảnh: Handout

Theo báo cáo của ban tổ chức, Wang dừng lại giữa đường chạy hôm 22/3 để thực hiện động tác xoạc chân, dường như tạo dáng chụp ảnh. Nhiều runner chạy phía sau suýt vấp phải cô và phải nhảy sang bên để tránh.

Hôm 24/3, ban tổ chức ra thông báo kỷ luật, đánh giá hành động này của Wang "vi phạm quy định, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sự công bằng của các VĐV khác", đồng thời cấm cô tham gia giải năm 2027.

Một VĐV nam khác, họ Zhang cũng bị phạt vì lấy và mang theo quá nhiều gel. Hình ảnh ngày thi đấu cho thấy Zhang mang túi đeo dây rút chứa hàng chục gói gel năng lượng lấy từ các trạm hỗ trợ dọc đường, vượt quá nhu cầu bình thường của một cuộc marathon. Anh bị truất quyền thi đấu, hủy kết quả và cấm tham dự giải Trùng Khánh năm 2027 và 2028.

"Chúng tôi không báo công an và cũng không yêu cầu anh trả lại gel, chỉ gọi điện để phê bình và giáo dục bằng lời", đại diện ban tổ chức cho biết.

Hai VĐV này còn bị Liên đoàn Điền kinh Tỉnh Tứ Xuyên cấm tham gia tất cả các giải marathon trong tỉnh trong vòng hai năm, kể từ ngày thông báo.

Zhang nhặt rất nhiều gel từ các trạm hỗ trợ dọc đường và mang theo túi đeo dây rút để đựng trên đường chạy giải Di sản Thế giới Trùng Khánh Marathon 2026. Ảnh: Handout

Giải Di sản Thế giới Trùng Khánh Marathon 2026, diễn ra hôm 22/3 với 35.000 VĐV đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban tổ chức cũng xử lý các trường hợp gian lận đổi bib. Một VĐV họ Li bị truất quyền thi đấu và cấm vĩnh viễn, trong khi một VĐV khác họ Zhang cũng bị xử lý vì đổi bib sau khi báo mất. Các trường hợp này sẽ được chuyển lên Liên đoàn Điền kinh Trung Quốc để xem xét hình thức kỷ luật tiếp theo.