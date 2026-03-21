Phạm Thị Hồng Lệ: Khi nữ hoàng trở lại đường đua marathon

Trong làng điền kinh Việt Nam, cái tên Phạm Thị Hồng Lệ không còn xa lạ. Là một trong những gương mặt kỳ cựu của các cự ly trung bình- dài, chân chạy sinh năm 1998 từng sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể tại đấu trường khu vực với 1 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ tại các kỳ SEA Games, trong đó có tấm HCĐ marathon tại SEA Games 30.

Phạm Thị Hồng Lệ 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) vô địch 21km tại Tiền Phong Marathon

Cuối năm 2023, Hồng Lệ bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển quốc gia khi đang ở độ chín của sự nghiệp. Quyết định ấy khiến không ít người tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng mở ra một chương mới. Rời môi trường đội tuyển, chân chạy quê Gia Lai tập trung thi đấu cho đơn vị chủ quản và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật ở các giải chạy phong trào.

Không còn khoác áo đội tuyển quốc gia, Hồng Lệ vẫn duy trì phong độ ổn định và bền bỉ. Cô thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu ở các giải trong nước, với tần suất lên bục podium dày đặc. Đỉnh cao gần nhất đến tại VnExpress Marathon All-Star 2026, nơi cô cán đích với thời gian 2 giờ 38 phút 06 giây. Thành tích này không chỉ giúp Hồng Lệ giành chức vô địch mà còn phá sâu kỷ lục cá nhân 2:42:20 từng thiết lập tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025.

Đáng chú ý, thông số 2:38:06 thậm chí còn nhanh hơn kỷ lục marathon nữ Quốc gia 2:39:49 do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ tới 1 phút 43 giây. Tuy nhiên, do giải đấu không nằm trong hệ thống đủ chuẩn công nhận thành tích, kết quả này không được ghi nhận là kỷ lục Quốc gia.

Chờ màn khẳng định ở sân chơi vô địch quốc gia

Năm nay, nội dung marathon hệ nâng cao tại Tiền Phong Marathon 2026 được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc - kỳ Đại hội danh giá diễn ra 4 năm một lần. Điều đó khiến cuộc đua tại Khánh Hòa trở nên đặc biệt đáng chờ đợi.

Giới chuyên môn từng kỳ vọng vào màn đối đầu giữa Hồng Lệ và “kỷ lục gia” Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh vẫn lựa chọn thi đấu cự ly 5km sở trường và hướng tới cột mốc 10 lần vô địch liên tiếp ở nội dung này. Sự vắng mặt của một trong những đối thủ lớn nhất càng khiến Hồng Lệ trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch marathon.

Trên thực tế, Tiền Phong Marathon cũng là giải đấu chứng kiến nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của chân chạy người Gia Lai. Cô từng thiết lập “kỷ nguyên” ở cự ly bán marathon với 4 chức vô địch liên tiếp từ năm 2022 đến 2025. Ở cự ly marathon, Hồng Lệ cũng đã hai lần đăng quang vào các năm 2019 (3:01:58) và 2021 (2:52:13), bên cạnh vị trí Á quân năm 2018 (3:03:15).

Sự trở lại của Hồng Lệ ở cự ly marathon tại Tiền Phong Marathon năm nay vì thế không đơn thuần là một màn tái xuất. Đó là cơ hội để cô khẳng định vị thế ở cự ly khắc nghiệt nhất, đồng thời viết tiếp hành trình chinh phục đỉnh cao tại giải Vô địch quốc gia, nơi danh hiệu không chỉ là vinh quang, mà còn là thước đo cho đẳng cấp thực sự.