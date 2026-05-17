Mourinho vào "biển lửa" ở Real: Canh bạc cuối định nghĩa sự nghiệp "Người đặc biệt"

Việc Jose Mourinho chuẩn bị trở lại dẫn dắt Real Madrid đang trở thành chủ đề gây chấn động bóng đá châu Âu. Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đạt thỏa thuận cơ bản với chủ tịch Florentino Perez và các chi tiết cuối cùng sẽ được hoàn tất trong thời gian tới.

HLV Mourinho sắp trở lại Real Madrid

Mourinho hiện đã kết thúc trận cuối cùng với Benfica, đội bóng ông dẫn dắt từ đầu mùa và chưa thua tại giải quốc nội, nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ ba. Nhà cầm quân 63 tuổi còn hợp đồng với Benfica tới năm 2027, song đôi bên được cho là sẽ không gây khó khăn nếu Real Madrid chính thức ngỏ lời.

Trong khi đó, bầu không khí tại Bernabeu đang cực kỳ căng thẳng. Real còn hai vòng đấu nữa để khép lại mùa giải thất vọng, bắt đầu bằng chuyến hành quân đến sân Sevilla trước khi khép lại mùa giải trên sân nhà gặp Athletic Bilbao. Người hâm mộ được dự đoán sẽ phản ứng dữ dội sau mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp, tương tự như ở trận thắng Real Oviedo vừa qua.

Nội chiến phòng thay đồ và áp lực lên Perez

Sự trở lại của Mourinho ngay lập tức gây chia rẽ trong nội bộ Real Madrid. Một số huyền thoại CLB phản đối quyết định này, nổi bật là cựu thủ môn Iker Casillas. Trên mạng xã hội X, Casillas công khai cho rằng Xabi Alonso - người bị sa thải hồi tháng 1, xứng đáng tiếp tục công việc hơn.

Vụ ẩu đả giữa Tchouameni và Valverde khiến tình hình thêm trầm trọng

Ở tuổi 79, Florentino Perez vẫn tuyên bố ông “đủ khỏe mạnh để tiếp tục điều hành Real Madrid”, bất chấp hàng loạt tin đồn về người kế nhiệm. Tuy nhiên, quyền lực từng gần như tuyệt đối của vị chủ tịch kỳ cựu đang lung lay sau hai mùa giải thất bại và sự chỉ trích ngày càng lớn từ truyền thông Tây Ban Nha.

Trong buổi họp báo gần nhất, Perez tìm cách giảm nhẹ vụ xô xát nghiêm trọng giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, dù nó kết thúc bằng việc Valverde phải nhập viện. Ông cũng bực tức vì thông tin nội bộ liên tục bị rò rỉ ra ngoài, bao gồm cả mâu thuẫn giữa Antonio Rudiger và Alvaro Carreras.

Trong bối cảnh phòng thay đồ rơi vào hỗn loạn, Mourinho được xem là mẫu HLV đủ cá tính để tái lập kỷ cương. Ông nổi tiếng với khả năng kiểm soát quyền lực trong phòng thay đồ bằng sự kết hợp giữa uy quyền, tâm lý chiến và sức ép truyền thông.

Không ít cầu thủ Real được cho là lo ngại trước viễn cảnh bị Mourinho công khai chỉ trích, bởi đây là điều từng xảy ra với rất nhiều ngôi sao lớn trong quá khứ.

Thực ra, Mourinho chưa bao giờ ngại phải đối đầu với các siêu sao

Bài toán Vinicius và Mbappe: Mourinho sẽ “nắn” các siêu sao ra sao?

Một trong những vấn đề lớn nhất chờ Mourinho tại Bernabeu là tương lai của Vinicius Junior. Tiền đạo người Brazil chỉ còn 12 tháng hợp đồng nhưng đang nắm lợi thế lớn trên đàm phán gia hạn.

Quan hệ giữa Mourinho và Vinicius được cho là không tốt sau vụ việc liên quan tới Gianluca Prestianni ở vòng play-off Champions League hồi tháng 2. Việc Perez vẫn quyết định chọn Mourinho có thể cho thấy Real Madrid không còn sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu của Vinicius.

Ngoài Vinicius, Mourinho cũng sẽ phải xử lý bài toán mang tên Kylian Mbappe. Đây được xem là thử thách lớn nhất trong nhiệm kỳ mới của “Người đặc biệt”.

Dù là Vinicius hay Mbappe, nếu chống lại Mourinho thì họ có thể phải trả giá đắt

Trong quá khứ, Mourinho từng thành công với nhiều cá tính lớn như John Terry, Zlatan Ibrahimovic hay Wayne Rooney. Nhưng ông cũng có những mối quan hệ đổ vỡ với Paul Pogba, Casillas hoặc David Luiz.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mourinho sẽ ưu tiên xây dựng Mbappe thành trung tâm dự án mới của Real Madrid. Tuy nhiên, nếu siêu sao người Pháp thách thức quyền lực của HLV trưởng, mối quan hệ này có thể nhanh chóng rạn nứt.

Mourinho và ký ức huy hoàng năm 2010

Lần đầu Mourinho cập bến Bernabeu năm 2010, Real Madrid khi ấy lép vế hoàn toàn trước Barcelona của Pep Guardiola. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí bị loại ở vòng 1/8 Champions League suốt sáu mùa liên tiếp.

HLV Mourinho từng gặt hái thành công nhất định ở Real Madrid giai đoạn 2010 - 2013

Dưới thời Mourinho, Real lột xác mạnh mẽ. Họ vào ba trận bán kết Champions League liên tiếp và giành chức vô địch La Liga 2011/12 với 100 điểm – một trong những mùa giải vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Dù không giành Champions League, Mourinho được xem là người đặt nền móng cho giai đoạn thống trị châu Âu sau đó của Real Madrid, với bốn chức vô địch Champions League trong vòng 5 năm.

Hiện tại, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao như hơn một thập kỷ trước, Mourinho vẫn được đánh giá là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và đủ bản lĩnh cho chiếc ghế nóng áp lực nhất bóng đá thế giới.

Sau quãng thời gian không thành công tại AS Roma, Tottenham và Fenerbahce, nhiều người từng nghĩ Mourinho đã hết thời. Nhưng lời mời từ Real Madrid cho thấy tên tuổi của ông vẫn còn sức nặng đặc biệt.

Núi nợ 2 tỷ euro và cuộc chiến sinh tồn của Real Madrid

Không chỉ một núi khó khăn về chuyên môn, Real Madrid còn đang chịu áp lực tài chính khổng lồ. Tổng khoản nợ của CLB hiện vào khoảng 2 tỷ euro, chủ yếu liên quan tới dự án cải tạo sân Bernabeu cùng nhiều khoản vay dài hạn khác.

HLV Mourinho và buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của Real Madrid năm 2010

Dù Real vẫn tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ euro mỗi năm, lượng tiền mặt hiện có của CLB được cho là chỉ còn khoảng 3 triệu euro sau báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất.

Chi phí lương thưởng và vận hành tăng chóng mặt đang khiến ban lãnh đạo Real đau đầu. Trong bối cảnh các CLB Premier League và các đội bóng được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư quốc gia ngày càng vượt trội về tài chính, Real Madrid không còn sức mạnh chuyển nhượng như thời kỳ “Galacticos”.

Florentino Perez từng thử nhiều phương án như dự án Super League châu Âu, cải tạo Bernabeu trị giá hơn 1 tỷ euro hay kế hoạch bán một phần cổ phần CLB. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều gặp trở ngại pháp lý và chính trị.

Giờ đây, Mourinho không chỉ được kỳ vọng vực dậy một đội bóng đang khủng hoảng chuyên môn, mà còn phải giúp Real Madrid lấy lại vị thế trong giai đoạn đầy biến động của bóng đá châu Âu. Canh bạc khổng lồ này chắc chắn sẽ là nhiệm vụ lớn nhất, định nghĩa toàn bộ sự nghiệp của "Người đặc biệt". Hãy cùng chờ xem, liệu Mourinho đã "hết đát" như người ta vẫn nói hay chưa?