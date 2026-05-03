Kinh điển marathon: Người đàn ông vừa chạy 42km vừa rê bóng không tưởng

Trong thế giới bóng đá, những pha rê dắt dài hàng chục mét đã đủ khiến khán giả trầm trồ. Nhưng với Andy Mutter, một người đàn ông bình thường đến từ thị trấn ven biển Weymouth (Anh), giới hạn đó dường như… chưa từng tồn tại.

Một buổi sáng tháng 11/2023, thay vì bước vào sân vận động như các ngôi sao chuyên nghiệp, Andy Mutter bắt đầu hành trình của mình từ bãi biển lộng gió. Trước mặt anh không phải là khung thành, mà là quãng đường dài đúng 26,2 dặm (tương đương 42km). Và thử thách đặt ra đơn giản nhưng gần như phi lý, giữ trái bóng luôn dưới chân, từ đầu đến cuối đường chạy.

Mutter tạo ra cột mốc đặc biệt vào năm 2023

42km và không một lần dùng tay

Hành trình kéo dài từ Weymouth đến Dorchester không phải là một trận đấu, nhưng đòi hỏi sự tập trung còn khắc nghiệt hơn bất kỳ 90 phút nào trên sân cỏ. Không có đồng đội, không có chiến thuật, chỉ có đôi chân, một trái bóng và luật lệ tự đặt ra: không được chạm bóng bằng tay.

“Tôi đã không chơi bóng suốt 5 năm, nên kỹ năng có phần… gỉ sét”, Mutter thừa nhận sau khi hoàn thành thử thách. Nhưng chính sự “gỉ sét” ấy lại khiến câu chuyện trở nên đáng kinh ngạc hơn.

Khi đôi chân còn sung sức, việc kiểm soát bóng có thể là một thói quen. Nhưng sau hàng chục kilomet, khi cơ bắp bắt đầu phản kháng và từng bước chạy trở nên nặng nề, trái bóng nhỏ bé ấy bỗng trở thành đối thủ khó chịu nhất.

“Càng mệt, việc giữ bóng càng khó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn làm được”, anh nói.

Về đích giữa tiếng reo hò

Điểm kết thúc không phải là một vạch đích tĩnh lặng. Andy Mutter tiến vào sân Avenue Stadium đúng vào giờ nghỉ giữa hiệp của trận đấu giữa Dorchester Town và Basingstoke Town.

Một “cầu thủ” không thuộc đội nào, nhưng lại nhận được sự chào đón như một người hùng.

42km rê bóng, không phải kỷ lục về tốc độ, nhưng chắc chắn là một trong những thử thách thể lực, kỹ thuật hiếm có nhất từng được ghi nhận.

Anh hoàn thành 52 chặng marathon với nhiều chủ đề khác nhau

Một phần của hành trình “52 trong 52”

Thử thách này không phải là khoảnh khắc bộc phát. Nó là một mảnh ghép trong dự án lớn hơn mang tên “52 in 52”, chạy 52 marathon trong 52 tuần. Đó là marathon thứ 48 của Mutter.

Anh đặt mục tiêu hoàn thành 4 cuộc đua cuối cùng trước khi bước sang tuổi 51. Và trên hành trình ấy, sự sáng tạo luôn đồng hành cùng thể lực, có lần anh chạy trong trang phục Vua Arthur, khi khác lại hóa thân thành Elvis, Spider-Man hay thậm chí là Mr Blobby. Chạy, nhưng không bao giờ lặp lại.

Cái kết tuyệt vời

Tháng 12/2024, hành trình khép lại bằng một màn kết không giống bất kỳ cuộc đua nào.

Andy Mutter chạy qua các con phố Dorchester, vẽ nên dòng chữ “The End” bằng chính quãng đường marathon của mình. Mỗi chữ cái là một đoạn đường, mỗi đoạn đường là một câu chuyện nhỏ, từ những chiếc mũ Giáng sinh, những trò đùa ngẫu hứng, cho tới bia và những bước rê bóng “cố gắng hết sức”.

Khi những kilomet cuối cùng trôi qua, anh không chạy một mình. Gia đình, bạn bè, những người xa lạ, tất cả cùng nhập cuộc trong vòng chạy cuối tại Borough Gardens.

“Chúng tôi đi bộ vòng cuối cùng, để mọi người có thể hoàn thành cùng tôi”, anh chia sẻ.

Đồng hồ dừng lại. Nhiệm vụ hoàn thành. Và cái kết đến trong… một cơn mưa champagne, giữa âm nhạc và tiếng cười.

Không phải kỷ lục thế giới nhưng là một câu chuyện hiếm có

Dù gây ấn tượng mạnh, thành tích của Mutter vẫn chưa phải là kỷ lục thế giới về chạy marathon rê bóng. Danh hiệu này hiện thuộc về Alistair Kealty, người đã hoàn thành quãng đường 42km chỉ trong 3 giờ 27 phút 16 giây tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2019.

Kỷ lục rê bóng marathon nhanh nhất thuộc về Alistair Kealty

Nhưng có lẽ, sự khác biệt nằm ở mục tiêu. Nếu Kealty chạy để phá kỷ lục, thì Mutter chạy để kể một câu chuyện, câu chuyện về giới hạn con người, về sự bền bỉ, và trên hết, là vì cộng đồng.

Dự án “52 in 52” của anh đã gây quỹ hơn 5.000 bảng Anh cho Multiple Sclerosis Society, tổ chức hỗ trợ những người mắc bệnh đa xơ cứng.