Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 17/05/26 - Trực tiếp
Genoa vs Milan 17/05/26 - Trực tiếp
Juventus vs Fiorentina 17/05/26 - Trực tiếp
Pisa vs Napoli 17/05/26 - Trực tiếp
Roma vs Lazio 17/05/26 - Trực tiếp
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá Brentford - Crystal Palace: Vừa đá vừa ngóng chung kết cúp châu Âu (Ngoại hạng Anh)

(21h, 17/5, vòng 37) Trong khi Brentford vẫn cần chiến thắng để đảm bảo vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, Crystal Palace dường như đang dành tâm trí cho trận chung kết Conference League sắp tới.

   

Premier League | 21h, 17/5 | SVĐ Gtech Community

Brentford
Crystal Palace
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Yarmoliuk, Jensen, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago
Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino

Brentford hướng tới suất dự Europa League

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Brentford (51 điểm/36 trận) đang đứng thứ 8 - vị trí giành vé dự Conference League mùa tới. Tuy nhiên, họ vẫn có thể vươn tới vị trí giành vé dự Europa League do khoảng cách với 2 đội xếp trên là Bournemouth (hạng 6, 55 điểm) và Brighton (hạng 7, 53 điểm) không quá xa. 

Mặt khác, thất bại trước Crystal Palace có thể khiến Brentford mất suất dự cúp châu Âu về tay Chelsea (hạng 9, 49 điểm) hoặc Everton (hạng 10, 49 điểm). Nhìn chung, chiến thắng sẽ là nhiệm vụ bắt buộc dành cho thầy trò HLV Keith Andrews.

Crystal Palace vừa đá vừa ngóng chung kết cúp châu Âu

Crystal Palace đã không còn mục tiêu ở Ngoại hạng Anh do chắc suất trụ hạng (hạng 15). Giờ đây, mục tiêu lớn nhất của thầy trò Oliver Glasner là trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano (2h, 18/5). Chính vì vậy, dư luận nghi ngờ Crystal Palace có thể buông 2 vòng cuối Ngoại hạng Anh trước những đối thủ vẫn còn mục tiêu là Brentford và Arsenal.

Theo Đỗ Anh

17/05/2026 15:28 PM (GMT+7)
