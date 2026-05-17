Trực tiếp bóng đá Brentford - Crystal Palace: Vừa đá vừa ngóng chung kết cúp châu Âu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 17/5 | SVĐ Gtech Community Brentford 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0) Đội hình dự kiến: Brentford vs Crystal Palace Crystal Palace Kelleher Kayode Van den Berg Collins Lewis-Potter Yarmoliuk Jensen Ouattara Damsgaard Schade Thiago Henderson Richards Lacroix Canvot Munoz Wharton Kamada Mitchell Sarr Mateta Pino Đội hình dự kiến: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Yarmoliuk, Jensen, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino

Brentford hướng tới suất dự Europa League

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Brentford (51 điểm/36 trận) đang đứng thứ 8 - vị trí giành vé dự Conference League mùa tới. Tuy nhiên, họ vẫn có thể vươn tới vị trí giành vé dự Europa League do khoảng cách với 2 đội xếp trên là Bournemouth (hạng 6, 55 điểm) và Brighton (hạng 7, 53 điểm) không quá xa.

Mặt khác, thất bại trước Crystal Palace có thể khiến Brentford mất suất dự cúp châu Âu về tay Chelsea (hạng 9, 49 điểm) hoặc Everton (hạng 10, 49 điểm). Nhìn chung, chiến thắng sẽ là nhiệm vụ bắt buộc dành cho thầy trò HLV Keith Andrews.

Crystal Palace vừa đá vừa ngóng chung kết cúp châu Âu

Crystal Palace đã không còn mục tiêu ở Ngoại hạng Anh do chắc suất trụ hạng (hạng 15). Giờ đây, mục tiêu lớn nhất của thầy trò Oliver Glasner là trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano (2h, 18/5). Chính vì vậy, dư luận nghi ngờ Crystal Palace có thể buông 2 vòng cuối Ngoại hạng Anh trước những đối thủ vẫn còn mục tiêu là Brentford và Arsenal.