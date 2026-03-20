Những 'nữ chiến binh' xinh đẹp thắp lửa đường đua 21km Tiền Phong Marathon 2026

Giải năm nay quy tụ 11 vận động viên đến từ các đơn vị Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Tĩnh và chủ nhà Khánh Hòa. Dù số lượng vận động viên (VĐV) không quá đông, nhưng chất lượng chuyên môn được đánh giá cao, với sự góp mặt của nhiều cái tên đã khẳng định vị trí trên đường chạy 21,0975km.

VĐV Lê Thị Lam.

Tâm điểm đáng chú ý là Lê Thị Lam (Hà Tĩnh) - một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của điền kinh đường dài Việt Nam hiện tại. Ở tuổi 21, Lam đang cho thấy bước tiến mạnh mẽ khi sở hữu thành tích cá nhân 1 giờ 18 phút 22 giây (pace 3:42), đứng thứ 6 trong danh sách các VĐV nữ chạy bán marathon tốt nhất Việt Nam. Thông số này mới được cô thiết lập tại Vietnam International Half Marathon ngày 1/1/2026 tại Hà Nội.

Tại Tiền Phong Marathon 2025 ở Quảng Trị, Lam từng về nhì với thành tích 1:19:00 (pace 3:44), chỉ xếp sau đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ (01:17:44). Với đà phát triển hiện tại, chân chạy sinh năm 2005 được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay.

VĐV Nguyễn Khánh Ly.

Không kém phần đáng gờm là Nguyễn Khánh Ly (Đà Nẵng), gương mặt đã “phủ sóng” ở hàng loạt giải chạy trong năm qua. Chân chạy sinh năm 2003 từng cán đích ở vị trí thứ 4 cự ly 21,0975km tại Tiền Phong Marathon 2025. Thông số 1:19:49 (pace 3:47) mà Khánh Ly đạt được ở giải đấu này cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của cô, xếp thứ 13 trong danh sách thành tích bán marathon nữ tốt nhất Việt Nam.

Trong năm 2025, Khánh Ly đã thi đấu khoảng một chục giải chạy lớn nhỏ và đều nằm trong nhóm nhận giải. Bước sang năm 2026, cô tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi liên tiếp giành hạng 3 tại Vietnam International Half Marathon (1:21:31) và Ho Chi Minh City Marathon (1:22:39). Sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ cao giúp Khánh Ly trở thành ẩn số khó lường trên đường đua Nha Trang.

VĐV Đoàn Thu Hằng.

Một cái tên giàu kinh nghiệm khác là Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh). Ở tuổi 25, Hằng vừa khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia sau SEA Games 33. Cô sẽ tập trung thi đấu cho đơn vị chủ quản Quảng Ninh và phát triển thành tích cá nhân tại các giải chạy phong trào trong thời gian tới.

Hiện tại, Hằng đang tập trung tối đa cho cự ly bán marathon và hiện sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất 01:19:02 (pace 3:44) và xếp thứ 9 thông số chạy 21,0975km nữ tốt nhất Việt Nam.

Thu Hằng không xa lạ với Tiền Phong Marathon khi từng vô địch mùa giải 2021 ở Gia Lai với thời gian 1:25:05 (pace 4:02) và hạng nhì năm 2024 ở Phú Yên với thành tích 1:20:46 (pace 3:50). Kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng bản lĩnh đường đua giúp cô tiếp tục là đối trọng lớn trong cuộc đua năm nay.

VĐV Nguyễn Thị Thúy Vân.

Lợi thế sân nhà thuộc về Nguyễn Thị Thúy Vân (Khánh Hòa) - Á quân 42,195km tại Tiền Phong Marathon 2025 với thành tích 2:46:50. Quyết định chuyển xuống thi đấu bán marathon cho thấy sự tính toán chiến thuật của chân chạy sinh năm 2002 và ban huấn luyện.

“Tiền Phong Marathon là giải đấu lâu đời, quy tụ những vận động viên hàng đầu Việt Nam nên mọi cự ly đều rất khốc liệt. Tôi hy vọng sẽ đạt thành tích tốt nhất của bản thân”, cô gái sinh năm 2002 chia sẻ.

Tại giải năm nay, Thúy Vân không chỉ đặt mục tiêu giành huy chương, mà còn hướng tới cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất 01:27:29 (pace 4:08) mà cô từng xác lập ở giải chạy Unique Nha Trang Marathon hồi tháng 6/2024 tại chính Khánh Hòa.

VĐV Hoàng Thị Ngọc Anh.

Hoàng Thị Ngọc Anh (sinh năm 2006) đang nổi lên như một trong những gương mặt giàu tiềm năng của điền kinh Việt Nam, thậm chí được giới chuyên môn ví như “truyền nhân” của đàn chị Nguyễn Thị Oanh.

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của chân chạy trẻ của Hải Phòng. Tại Giải Điền kinh Thái Lan mở rộng, Ngọc Anh gây tiếng vang khi xuất sắc giành cú đúp HCV ở hai nội dung 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi khu vực khi giành HCV nội dung 1.500m nữ U20 tại Giải Điền kinh Trẻ Đông Nam Á 2025.

Không chỉ ghi dấu ấn ở hệ thống thi đấu đỉnh cao, Ngọc Anh còn cho thấy sự thích nghi nhanh chóng và hiệu quả ở các giải chạy phong trào. Trên đường chạy 21,0975km nữ VnExpress Marathon Huế 2025, cô cán đích đầu tiên với thành tích 1:20:33. Đến VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025, Ngọc Anh tiếp tục duy trì phong độ khi xếp thứ hai chung cuộc nữ với 1: 20:30, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh trong cộng đồng chạy bộ.

Ngọc Anh cũng là gương mặt khá quen thuộc của Tiền Phong Marathon. Năm ngoái tại Quảng Trị, chân chạy sinh năm 2006 bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 5km nữ trẻ với thành tích 17 phút 38 giây. Sở hữu nền tảng thể lực, khả năng thi đấu đa dạng từ trung bình đến dài, cùng bản lĩnh đã được kiểm chứng qua nhiều đấu trường, Ngọc Anh đang nổi lên như ứng viên sáng giá ở nội dung 21,0975km nữ tại Tiền Phong Marathon 2026.

Bên cạnh các ứng viên kể trên, đường đua 21,0975km nữ nâng cao còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý như Lê Thị Yến Như (Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương (Cần Thơ), cùng nhóm VĐV trẻ đến từ Cao Bằng gồm Vàng Thị Dậu, Sùng Yến Nhi, Hoàng Thị Lan, Chu Thị Ánh Thư. Dù còn ít kinh nghiệm, nhưng sự xuất hiện của các chân chạy trẻ hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới và tạo nên những bất ngờ thú vị.

Cự ly bán marathon nữ nâng cao sẽ xuất phát lúc 3h15 sáng 29/3 từ Quảng trường 2/4 (Nha Trang). Trên cung đường ven biển giàu thử thách, cuộc đua không chỉ là màn so tài về thể lực, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh, chiến thuật và khát khao chinh phục giới hạn của những “bóng hồng” trên đường chạy.

Tiền Phong Marathon 2026 vì thế không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là sân khấu nơi vẻ đẹp của thể thao, từ tốc độ, ý chí đến tinh thần, được thể hiện một cách trọn vẹn nhất.