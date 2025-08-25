Rực lửa tennis US Open: Mỹ nhân Raducanu thắng dễ, Fritz - Shelton có vé đi tiếp

Raducanu dễ dàng giành vé vào vòng 2

Mỹ nhân Emma Raducanu tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Ena Shibahara khi đối đầu ở vòng 1 US Open 2025. Tay vợt người Anh dễ dàng thắng 6-1 trong set đầu tiên. Sang set 2, kịch bản tương tự xảy ra khi Raducanu sớm có 2 điểm break và thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau 63 phút thi đấu.

Raducanu có vé đi tiếp khá dễ dàng tại US Open

Fritz giành quyền đi tiếp

Hạt giống số 4 của US Open 2025, Taylor Fritz, đã có khởi đầu rất thuận lợi. Đối đầu với đồng hương Emilio Nava, Fritz tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Tay vợt người Mỹ chỉ gặp đôi chút khó khăn trong set 1 nhưng vẫn thắng với tỉ số 7-5. Sang set 2 và 3, Fritz nhanh chóng đánh bại đối thủ với các tỉ số lần lượt là 6-2, 6-3, qua đó thắng chung cuộc 3-0.

Machac thắng cực nhanh

Hạt giống số 21, Tomas Machac, đã có trận đấu cực nhanh ở vòng 1 khi đụng độ với Luca Nardi. Tay vợt người Séc thắng 6-3 trong set 1. Sang set 2, tỉ số thậm chí còn đậm hơn khi Machac thắng 6-1. Kịch bản 6-1 tiếp tục xuất hiện trong set 3 và Machac thắng 3-0 chỉ sau 1 giờ 23 phút thi đấu.

Ben Shelton có vé đi tiếp

Chỉ phải đối đầu với tay vợt đang xếp hạng 136 thế giới, Ignacio Buse, hạt giống số 6 Ben Shelton đã chiến thắng không quá vất vả. Set đầu, tay vợt người Mỹ có 1 điểm break và thắng 6-3. Set tiếp theo còn chóng vánh hơn khi Shelton có 2 điểm break và thắng 6-2. Set cuối, tay vợt người Mỹ sớm có break và thắng 6-4, qua đó thắng chung cuộc 3-0.