Djokovic có sự chuẩn bị kĩ càng, sáng cửa giành Grand Slam 25 ở US Open

US Open 2025 đang đến rất gần, và Novak Djokovic tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhằm ghi dấu cột mốc lịch sử với Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Nhìn vào nhánh đấu của mình, tay vợt người Serbia có nhiều cơ hội vượt qua các vòng và tiếp tục khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Djokovic được cho là có cơ hội lớn tại US Open 2025

🛣️ Hành trình dự kiến của Djokovic tại US Open 2025

Djokovic, hạt giống số 7 tại giải, xuất phát với trận mở màn gặp tay vợt triển vọng người Mỹ gốc Việt Nam, Learner Tien, đối thủ được đánh giá có thứ hạng thấp và chưa từng chạm trán Nole. Trận đấu này dự kiến diễn ra lúc 6h, 25/8.

Các vòng đấu tiếp theo, anh có thể so tài với những tay vợt như Alex Michelsen (Mỹ, hạt giống 28), Holger Rune (Na Uy, hạt giống 11), hay Frances Tiafoe (Mỹ, hạt giống 17), đều là những đối thủ có phong độ ổn định nhưng vẫn có những điểm yếu để Djokovic khai thác.

Tại tứ kết, Nole nhiều khả năng chạm trán Taylor Fritz. Nếu lọt vào bán kết, Nole nhiều khả năng sẽ gặp Carlos Alcaraz, trước khi tới bán kết so tài với ngôi sao hàng đầu Jannik Sinner.

🏋️ Sự chuẩn bị kỹ càng của Nole trước US Open 2025

Sau thất bại tại Wimbledon 2025 trước Jannik Sinner và bỏ qua các giải đấu chuẩn bị Bắc Mỹ ở Toronto và Cincinnati, Djokovic đã chọn cách tập trung nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng cho phần còn lại của mùa giải. Nole chỉ bước ra sân một trận ở nội dung đôi nam nữ và sau đó bị loại ngay vòng 1.

Phong thái thận trọng này nhằm giảm thiểu áp lực cơ thể do tuổi tác khi đã 38 tuổi, đồng thời tích cực điều chỉnh thể trạng nhằm duy trì khả năng đua tranh trong các trận đấu dài và căng thẳng ở các vòng knock-out tại US Open. Thành tích vô địch 100 ATP và các kết quả ổn định tại các giải lớn trong năm cho thấy Djokovic vẫn giữ được phong độ đỉnh cao khi thể lực cho phép.

Theo nhận định của Patrick McEnroe, cựu đội trưởng Davis Cup Mỹ, Djokovic đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp và cần sự trợ giúp từ hoàn cảnh cũng như may mắn để có thể lần thứ 25 lên ngôi Grand Slam. McEnroe cho rằng dẫu Djokovic có đẳng cấp và kinh nghiệm, tuổi tác và sức cạnh tranh của các tay vợt trẻ như Sinner và Alcaraz sẽ là thử thách lớn nhất.

Tuy nhiên, Djokovic vẫn là một tay vợt có động lực rất cao, và lịch sử đã chứng minh anh biết thể hiện phong độ tốt nhất ở các giải Grand Slam khi chuẩn bị kỹ càng. Tấm vé vào chung kết tại hầu hết các giải lớn năm nay, dù chưa thể đăng quang, là minh chứng cho khả năng duy trì đẳng cấp của anh. Chỉ cần thể lực và sự tập trung tốt, Djokovic hoàn toàn có thể tạo ra kỳ tích thêm lần nữa tại US Open 2025.