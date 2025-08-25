Nữ tay vợt đặc biệt nhất US Open: Chỉ có 8 ngón tay, 7 ngón chân

👩 Hành trình phi thường của cô gái đặc biệt

Fran Jones, tay vợt người Anh vừa giành vé vào thẳng vòng chính US Open 2025 gây chú ý bởi câu chuyện đời độc đáo và nghị lực phi thường. Sinh ra với hội chứng di truyền hiếm gặp Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia, Fran chỉ có một ngón cái và ba ngón tay ở mỗi bàn tay, cùng tổng cộng bảy ngón chân. Tình trạng này ảnh hưởng đến sự cân bằng và từng khiến các bác sĩ cảnh báo cô gần như không có cơ hội chơi tennis chuyên nghiệp.

Fran Jones (bikini đen và ảnh bên phải) là ngôi sao đặc biệt tại US Open 2025

Tuy nhiên, Fran không đầu hàng số phận. Cô quyết định rời Bradford để sang Barcelona tập luyện từ năm 9 tuổi, từ đó phát triển tài năng và khẳng định bản thân trên đấu trường quốc tế. Sự nỗ lực và đam mê giúp cô lọt vào top 100 thế giới và vừa mới đây, Fran đã vượt qua vòng loại US Open mà không thua một set đấu nào. Thành công này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh ý chí và niềm tin vào bản thân dù có những khiếm khuyết về thể chất.

📖 "Học lỏm" phong cách của Alcaraz để duy trì thành công

Một điểm đặc biệt khiến nhiều người chú ý là Fran đã học hỏi từ bí quyết giữ phong độ của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz. Ngôi sao sinh năm 2003 này nổi tiếng không chỉ nhờ kĩ năng quần vợt mà còn bởi khả năng cân bằng giữa thi đấu căng thẳng và tận hưởng cuộc sống.

Mỗi năm, Alcaraz dành vài ngày thư giãn, tiệc tùng ở Ibiza sau các giải Grand Slam để tái tạo năng lượng. Công thức này đã giúp anh giành được nhiều danh hiệu lớn, trong đó có hai lần vô địch Wimbledon.

Fran chia sẻ sau khi thi đấu thành công ở Palermo, cô thử áp dụng chiến lược của Alcaraz bằng cách đến Ibiza nghỉ ngơi cùng bạn bè. Khác với Alcaraz, Fran không quá thích những bữa tiệc sôi động mà chỉ chọn các hoạt động nhẹ nhàng như hòa nhạc ngoài trời, và trở về phòng nghỉ sớm. Nhưng với công thức thi đấu kết hợp tận hưởng, Fran đã có lần đầu tiên giành vé chính thức dự US Open 2025.

Ngoài ra, Fran cũng giữ mối quan hệ thân thiết với người đồng nghiệp tài năng Emma Raducanu, người từng đăng quang US Open ở tuổi 18. Hai cô gái thường xuyên nhắn tin trò chuyện, chia sẻ mọi điều không chỉ trong tennis mà còn về cuộc sống. Điều này giúp Fran duy trì sự cân bằng tinh thần lẫn thể chất để tiếp tục tiến bước trong sự nghiệp.

Trước khi giành vé chính thức chơi tại US Open 2025, cô gái người Anh từng chơi tại vòng 1 Australian Open và 3 lần dự Wimbledon. Tuy nhiên, tay vợt này chưa bao giờ đi tới vòng 2 sự kiện Grand Slam, chạm trán Eva Lys (Đức) tại vòng 1 US Open 2025 là cơ hội tốt cho tay vợt Anh tạo ra điều đặc biệt tại Mỹ.

Ở vòng 1 US Open, Fran Jones sẽ đối đầu E.Lys của Đức, dự kiến vào lúc 22h ngày 26/8.