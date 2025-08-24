Khai mạc US Open cực nóng: Djokovic đấu tay vợt gốc Việt, cẩn thận cú sốc

🎾 Novak Djokovic - Learner Tien: Khoản 6h, 25/8 (vòng 1 đơn nam)

Những cặp đấu mở màn US Open 2025 tại Flushing Meadows sẽ chứng kiến cuộc đụng độ được chờ đợi giữa huyền thoại Novak Djokovic và tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien. Đây không chỉ là cuộc đấu giữa kinh nghiệm và sức trẻ, mà còn là cặp trận hội tụ nhiều yếu tố bất ngờ có thể tạo ra cú sốc ngay vòng đầu.

Djokovic (áo xanh) được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ vẫn có thể xảy ra

Djokovic, 38 tuổi, 24 lần vô địch Grand Slam, vẫn giữ vị thế của một biểu tượng hàng đầu làng banh nỉ thế giới. Tuy nhiên, với tuổi tác ngày càng nhiều, anh khá thận trọng trong việc lựa chọn lịch thi đấu, không tham dự các giải Masters quan trọng gần đây để tập trung tối đa cho Grand Slam. Mục tiêu của Djokovic rõ ràng là săn tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25, kỷ lục lịch sử trong làng quần vợt nam.

Ở chiều ngược lại, Learner Tien là một ẩn số đầy khát khao. Chỉ mới 19 tuổi, Tien đã gây tiếng vang lớn với những chiến thắng vượt quá mong đợi. Anh từng đánh bại những tay vợt hàng đầu thế giới như Daniil Medvedev hay Alexander Zverev, anh được xem là niềm hy vọng lớn của thế hệ NextGenATP. Tuy phong độ vẫn chưa ổn định tuyệt đối, Tien sở hữu lối đánh uy lực, trái tay uy lực cùng sự nhanh nhạy trên sân cứng, mặt sân chính của US Open.

Điều đặc biệt thú vị chính là đây sẽ là lần đầu tiên Djokovic và Learner Tien so tài, chưa từng chạm mặt nhau trên bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào. Sự mới mẻ này khiến cho trận đấu thêm phần khó đoán, khi “ông vua” Djokovic cần làm quen với lối chơi nhanh, đầy nhiệt huyết của tay vợt trẻ gốc Việt, ngược lại Tien sẽ phải đối đầu với khả năng xử lý tình huống và chiến thuật đỉnh cao của đàn anh.

📈 Dự đoán trận đấu. Dù khả năng Djokovic giành chiến thắng trong trận này rất cao, song những con số không thể phủ nhận tiềm năng tạo ra bất ngờ của Learner Tien. Với sự quyết tâm không còn gì để mất và tâm lý tự do, Tien hoàn toàn có thể gây sóng gió cho “The Djoker” nếu anh phát huy tối đa thế mạnh của mình. Djokovic sẽ giành chiến thắng sau 4 set.

🎾 Emilio Nava - Taylor Fritz: Khoảng 0h, 25/8 (vòng 1 đơn nam)

Trận đấu đầu tiên của Taylor Fritz tại US Open 2025 sẽ là cuộc đối đầu với đồng hương Mỹ Emilio Nava, trận đấu được đánh giá có sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây vẫn hứa hẹn là trận chiến hấp dẫn khi cả hai tay vợt đều sở hữu phong độ khá tốt trong mùa giải năm nay và từng có những màn đối đầu khá thú vị.

Fritz mạnh hơn đối thủ đồng hương rất nhiều

Fritz, hạt giống số 4 của giải, là ứng cử viên sáng giá cho hành trình đi sâu tại Flushing Meadows. Trong năm 2025, anh có tỷ lệ thắng thua ấn tượng 38-15, trong đó trên mặt sân cứng ngoài trời Fritz giành được 21 chiến thắng so với 8 trận thua.

Trong khi đó, Emilio Nava cũng có sự chuẩn bị tốt cho US Open với thành tích 47-22 trong năm 2025, 8-6 trên mặt sân cứng. Nava từng chạm trán Fritz ở giải Cincinnati và để thua 4-6, 4-6.

Fritz tạm thời chiếm ưu thế với 2 trận thắng liên tiếp trước Nava trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, cách trận đấu diễn ra không quá áp đảo, tạo cơ hội cho Nava tiếp tục thử thách anh ở lần gặp lại này.

📈 Dự đoán trận đấu: Taylor Fritz với kinh nghiệm và phong độ ổn định hơn sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng Emilio Nava chắc chắn không dễ dàng buông tay, dự kiến sẽ gây khó khăn và có thể chiếm được một số game nhất định. Trận đấu có thể khép lại sau 4 set với chiến thắng cho Fritz.

🎾 Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova: Khoảng 1h, 25/8 (vòng 1 đơn nữ)

Trận đấu vòng 1 US Open 2025 giữa Aryna Sabalenka, hạt giống số 1 và đương kim vô địch giải, gặp Rebeka Masarova, tay vợt xếp hạng 109 thế giới đến từ Thụy Sĩ, được đánh giá là sự chênh lệch lớn về đẳng cấp nhưng không hẳn là dễ dàng cho Sabalenka.

Tay vợt số 1 thế giới dự báo sẽ dễ dàng vượt qua vòng 1

Sabalenka vẫn duy trì phong độ ổn định trong năm 2025 với tỉ lệ thắng thua 50-10, trong đó 26-5 trên mặt sân cứng, đặc biệt là trên sân cứng ngoài trời US Open. Cô đã giành 3 danh hiệu trong mùa giải và từng về nhì tại Australia Open. Tuy nhiên, gần nhất ở Cincinnati Open, Sabalenka đã để thua khá đậm 1-6, 4-6 trước Elena Rybakina, cho thấy cô chưa đạt phong độ đỉnh cao nhất.

Rebeka Masarova, với thành tích 12-7 trận sân cứng trong năm, có phong độ không ổn định khi chỉ thắng 2/5 trận gần nhất và thường chơi chủ yếu ở các giải hạng thấp (WTA 125). Masarova từng có một chiến thắng trước tay vợt top 10 và có thứ hạng tốt nhất là 109, nhưng chưa từng vượt qua vòng 3 ở các giải lớn. Trong lần gặp nhau duy nhất ở Berlin năm 2025, Sabalenka đã thắng 6-2, 7-6 (6) trong một trận đấu khá thử thách.

Với sự vượt trội về kỹ thuật và kinh nghiệm trên sân lớn, Sabalenka dự kiến sẽ chiếm thế chủ động ngay từ những game đầu. Cô được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng trong hai set. Tuy nhiên, Masarova không phải là tay vợt dễ bị bắt nạt, cô sẽ cố gắng hết sức để giành được vài game thắng và gây chút sóng gió.

📈 Dự đoán: Aryna Sabalenka thắng cách biệt 3-0.

Lịch thi đấu US Open 2025 ngày 24/8