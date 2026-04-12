Rory McIlroy thăng hoa tại Augusta, tạo khoảng cách kỷ lục sau vòng 2 The Masters 2026

Vòng hai trên sân Augusta National Golf Club chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của nhà đương kim vô địch khi anh ghi 65 gậy (-7), thành tích tốt nhất giải tính đến thời điểm này.

Tổng điểm (-12) sau 36 hố không chỉ giúp McIlroy độc chiếm ngôi đầu, mà còn tạo nên khoảng cách dẫn trước lên tới 6 gậy so với hai cái tên bám đuổi là Sam Burns và Patrick Reed (-6). Đây là mức cách biệt lớn nhất trong lịch sử 91 kỳ The Masters sau hai vòng.

Chiến thắng tại Augusta năm ngoái, qua đó hoàn tất Career Grand Slam, không chỉ là một danh hiệu, mà còn là bước ngoặt tâm lý với McIlroy. Golfer người Bắc Ireland thừa nhận anh bước vào giải năm nay với cảm giác “không còn gì để mất”, một trạng thái giúp anh thi đấu nhẹ nhàng và phóng khoáng hơn bao giờ hết.

“Có những năm tôi không thể swing một cách tự nhiên ở đây. Tôi luôn có cảm giác phải kiểm soát quá nhiều", McIlroy thừa nhận. "Những kinh nghiệm tích lũy, đặc biệt là chiến thắng năm ngoái, giúp tôi giải phóng bản thân và chơi thứ golf đúng với mình.”

Điều đó được thể hiện rõ trong cách McIlroy khép lại vòng 2 với 6 birdie trong 7 hố cuối, bao gồm cú chip-in ngoạn mục ở hố 17, trước khi hoàn tất chuỗi 4 birdie liên tiếp bằng cú putt khoảng 1,8 mét tại hố 18.

Trong phần lớn sự nghiệp, Augusta từng là bài toán tâm lý khó giải với McIlroy, nơi anh nhiều lần rơi vào trạng thái dè dặt và kiểm soát quá mức. Nhưng những kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng, đặc biệt là chiến thắng năm ngoái, đã giúp anh giải phóng bản thân để chơi thứ golf tự nhiên nhất. Hình ảnh một McIlroy tự do, quyết đoán và đầy cảm hứng giờ đây đang hiện hữu rõ ràng trên từng cú swing.

Dù đang nắm lợi thế lớn, McIlroy không có ý định chơi an toàn trong hai vòng cuối. Anh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ và “nhấn ga”, thay vì chuyển sang phòng ngự.

Trong bối cảnh phía sau là một bảng xếp hạng dày đặc những nhà vô địch major, McIlroy hiểu rõ Augusta có thể tạo ra những biến động lớn, điều chính anh từng trải qua tại The Masters 2011 với cú sụp đổ khi đánh mất lợi thế dẫn 4 gậy trước vòng cuối.

Lần này, cách tiếp cận của McIlroy rõ ràng hơn: tập trung tuyệt đối vào bản thân và loại bỏ mọi yếu tố gây xao nhãng. Anh thừa nhận rất khó để không nhìn bảng điểm, nhưng lựa chọn tốt nhất là giữ mình trong “thế giới riêng” trên sân, không bị cuốn theo những diễn biến xung quanh.

“Hai ngày tới, điều quan trọng nhất là tập trung vào chính mình", McIlroy nói. "Bạn sẽ nghe thấy những tiếng reo hò, thấy người khác ghi eagle, birdie… nhưng tôi cần ở trong ‘thế giới riêng’ của mình".

Thống kê cũng đang đứng về phía McIlroy khi trong 14 kỳ The Masters gần nhất, không có nhà vô địch nào bị dẫn quá 4 gậy sau 36 hố. Với khoảng cách 6 gậy hiện tại, anh không chỉ nắm quyền kiểm soát giải đấu mà còn đang tiến gần tới một trong những màn bảo vệ danh hiệu ấn tượng nhất lịch sử The Masters.

