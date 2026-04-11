Trực tiếp tennis Zverev - Sinner: Cuộc chiến phá dớp (Monte Carlo Masters)

Cuộc chiến phá dớp

Alexander Zverev mất tới 2 giờ 41 phút để vượt qua Joao Fonseca ở tứ kết Monte Carlo. Tay vợt số 1 nước Đức có lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết một giải ATP Masters 1000 trong năm 2026. Đối thủ tiếp theo của Zverev là “khắc tinh” Jannik Sinner, người đã chặn đứng hành trình của anh tại Indian Wells và Miami Open gần đây.

Dù vậy, sau khi thể hiện bản lĩnh trước Cristian Garin và Fonseca, Zverev đang quyết tâm tránh lặp lại những thất bại trong quá khứ ở bán kết Monte Carlo (trước Kei Nishikori năm 2018 và Stefanos Tsitsipas năm 2022) để lần đầu vào chung kết tại đây.

Bên kia chiến tuyến, Sinner đang hướng tới chiến thắng thứ 21 liên tiếp và hy vọng lần thứ ba sẽ mang lại may mắn ở bán kết Monte Carlo, sau khi từng dừng bước trước Holger Rune (2023) và Stefanos Tsitsipas (2024) trong những trận đấu kéo dài ba set căng thẳng.