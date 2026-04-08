Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh thua sốc ở tứ kết quốc gia

Vị trí số một vòng bảng sau 7 ván đấu của Lại Lý Huynh, thoạt nhìn dễ khiến người hâm mộ liên tưởng đến một mùa giải thành công nữa cho kỳ thủ TPHCM, người mới cách đây vài tháng đã đăng quang lần đầu ở đấu trường thế giới.

Lướt qua danh sách 7 đối thủ vòng bảng của Huynh, dễ dàng nhận thấy ai cũng đáng gờm, từ Nguyễn Anh Đức, Vũ Quốc Đạt, Phí Mạnh Cường cho đến Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo. Vậy mà sau khởi đầu có phần lỗi nhịp, thậm chí chỉ xếp hạng 5 sau bốn ván mở màn, Lại Lý Huynh mới có thể tăng tốc, giành 2,5/3 điểm ở các ván đấu cuối để xếp nhất vòng đấu "sơ bộ" này.

Giải Vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026 diễn ra tại Yên Bái

Bước vào loạt đấu tứ kết, Lại Lý Huynh chỉ phải gặp lại Phí Mạnh Cường, người xếp cuối trong số 8 kỳ thủ giành được quyền thi đấu tiếp đồng thời từng thua chính nhà vô địch thế giới ở ván 2 vòng bảng. Các cổ động viên "ruột" của Phí Mạnh Cường thực sự lo lắng cho anh khi tình cảnh thực sự quá bất lợi với việc phải chạm trán hạt giống số 2 của giải, chưa kể thất bại vòng bảng cũng là một thứ áp lực đè nặng lên kỳ thủ quê Quảng Ninh.

Lại Lý Huynh (trái) thất bại trước Phí Mạnh Cường

Bất ngờ đã xảy đến theo cách ít ai dám nghĩ đến… Sau khi xuất sắc cầm hòa Lại Lý Huynh ở ván đấu tiêu chuẩn, Phí Mạnh Cường với lợi thế cầm quân trắng ở ván cờ chớp đã bức bại nhà vô địch thế giới, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2,5-1,5 để lọt tiếp vào bán kết.

Điều này đồng nghĩa với việc Lại Lý Huynh chính thức dừng bước, không bảo vệ được ngôi vô địch giành được mùa trước đồng thời chưa tạo cho chính mình cơ hội bắt kịp kỷ lục 7 lần vô địch Việt Nam của cố danh thủ Trềnh A Sáng.

Giải có nhiều nội dung thi đấu nhưng cờ tiêu chuẩn là quan trọng nhất để đánh giá thực lực và vị trí của kỳ thủ trong làng cờ quốc gia.

Lại Lý Huynh có thể sẽ thể hiện tốt hơn ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp hay cờ siêu chớp nhưng chắc chắn thất bại đáng tiếc ở nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ còn khiến anh phải ray rứt mãi.

Cao Phương Thanh (trái) đối đầu cùng đồng đội Trần Tuệ Doanh

Sự chú ý của người hâm mộ sẽ còn dồn vào các cặp đấu tứ kết còn lại, quyết định đường vào bán kết của các kỳ thủ xuất sắc nhất mùa giải:

Bảng nam:

+ Lại Lý Huynh (TP HCM) - Phí Mạnh Cường (Quảng Ninh): 1,5-2,5

+ Hà Văn Tiến (Đồng Nai) - Vũ Quốc Đạt (TP HCM)

+ Trần Hữu Bình (TP HCM) - Đào Văn Trọng (Quảng Ninh)

+: Đào Cao Khoa (TP HCM) - Nguyễn Thành Bảo (Đồng Nai)

Bảng nữ:

+ Đàm Thị Thùy Dung (TP HCM) - Lê Thị Kim Loan (Hà Nội)

+ Lại Quỳnh Tiên (TP HCM) - Kiều Bích Thủy (Hà Nội)

+ Hồ Thị Thanh Hồng (Gia Lai) - Nguyễn Hoàng Yến (TP HCM)

+ Cao Phương Thanh (TP HCM) - Trần Tuệ Doanh (TP HCM)

144 VĐV của 13 đoàn tranh tài tại Giải Vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 12-4 tại Nhà thi đấu TDTT Liên đoàn Lao động Yên Bái. Các nội dung thi đấu gồm: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp ở cả hai bảng Vô địch và bảng Truyền thống.