Trực tiếp tennis Alcaraz - Vacherot: "Tiểu Nadal" cẩn trọng không thừa (Monte Carlo Masters)
(20h30, 11/4, bán kết) Vacherot đang là hiện tượng thú vị ở giải năm nay và hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho Carlos Alcaraz.
Vacherot đang sống trong tuần thi đấu thăng hoa nhất sự nghiệp. Những chiến thắng trước Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz và đặc biệt là Alex De Minaur cho thấy sự tiến bộ toàn diện, khả năng chịu áp lực, giữ game giao bóng và bản lĩnh ở các thời điểm then chốt.
Ở phía đối diện, Alcaraz đang dần đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo trên mặt sân sở trường. Chiến thắng hủy diệt trước Alexander Bublik (thắng 10 game liên tiếp để khép lại trận) không chỉ là màn thị uy sức mạnh, mà còn cho thấy khả năng “bóp nghẹt nhịp độ” đối thủ, điều anh làm tốt nhất trên sân đất nện.
(Tin thể thao, dự đoán tennis) Bán kết Monte Carlo Masters 2026 là màn phân định đẳng cấp khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đứng trước cơ hội tái...
-11/04/2026 12:50 PM (GMT+7)