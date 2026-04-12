Dự đoán tỷ số Chelsea - Man City: Rực lửa đại chiến, mệnh lệnh phải thắng (Ngoại hạng Anh)

Nhận định trận đấu

Chelsea bước vào quãng nghỉ quốc tế sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp đầy thất vọng, khiến tương lai của HLV Liam Rosenior bị đặt dấu hỏi lớn. Dù thiếu vắng Enzo Fernandez, “The Blues” vẫn kịp tìm lại sự cân bằng khi vùi dập Port Vale 7-0 tại Stamford Bridge, qua đó giành vé vào bán kết FA Cup và chạm trán Leeds United tại Wembley vào cuối tháng 4.

Chelsea và Man City đều đang rất cần 3 điểm

Tuy nhiên, chiến thắng đậm trước đối thủ hạng dưới là chưa đủ để xoa dịu áp lực dành cho Rosenior, đặc biệt sau lùm xùm liên quan đến Enzo Fernandez và Real Madrid. Tiền vệ người Argentina sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu cuối tuần do án treo giò nội bộ.

Ở một diễn biến khác, Chelsea phần nào được “giúp sức” bởi Arsenal, khi chiến thắng của “Pháo thủ” trước Sporting Lisbon tại Champions League giúp Ngoại hạng Anh có 5 suất dự giải mùa tới. Dẫu vậy, “The Blues” hiện vẫn đứng thứ 6 và kém nhóm dự Champions League đúng 1 điểm.

Thực tế, Chelsea đang trải qua giai đoạn đáng lo khi để thua 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất “The Blues” thua 3 trận liền là vào tháng 5/2023 (tổng cộng 4 trận), còn chuỗi 3 trận thua liên tiếp mà không ghi bàn gần nhất đã từ tháng 3/1998.

Ở chiều ngược lại, Man City đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp, đồng thời giữ sạch lưới trận thứ ba sau chuỗi trận knock-out ấn tượng. Sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở chung kết League Cup, đoàn quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục thị uy sức mạnh khi “hủy diệt” Liverpool 4-0 tại tứ kết FA Cup, trong đó Erling Haaland ghi hat-trick thứ 12 kể từ khi gia nhập đội bóng chủ sân Etihad vào năm 2022.

Chelsea Chỉ số Man City 6 Thứ hạng 2 48 Điểm 61 53 Bàn thắng 60 38 Bàn thua 28 145 Cú sút trúng đích 157 87,36% Tỷ lệ chuyền chính xác 88,46%

So sánh thống kê giữa Chelsea và Man City tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2025/26

Khoảng cách 9 điểm với đội đầu bảng Arsenal không phản ánh đầy đủ cục diện, khi Man City vẫn còn 1 trận chưa đấu và sẽ trực tiếp đối đầu “Pháo thủ” tại Etihad vào ngày 19/4. Với phong độ hiện tại, không nhiều người dám đặt cược chống lại đoàn quân của Pep Guardiola.

Dù mùa giải đã bước vào giai đoạn cuối, cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ. Man City đặc biệt đáng gờm trong tháng 4, thời điểm họ thắng tới 28/31 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trong tháng này.

Ở lần đối đầu gần nhất hồi tháng 1, Man City hòa Chelsea 1-1, qua đó nối dài chuỗi bất bại trước “The Blues” lên 12 trận trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Chelsea đánh bại Man City đã từ trận chung kết Champions League mùa 2020/21.

Ngôi sao nổi bật

Như đã nói ở trên, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Enzo Fernandez. Đây là tổn thất lớn khi tiền vệ người Argentina là cầu thủ có số đường chuyền xuyên tuyến phòng ngự nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này (41), đồng thời có 36 đường chuyền vào vòng cấm, ngang bằng Bruno Fernandes, và dẫn đầu Chelsea về số cơ hội tạo ra (51).

Liệu Palmer hay Haaland sẽ tỏa sáng?

Trong bối cảnh đó, trọng trách sáng tạo nhiều khả năng sẽ dồn lên vai Cole Palmer, cựu cầu thủ Man City. Dù mới thi đấu 20 trận mùa này, Palmer đã là chân sút số hai của Chelsea tại Ngoại hạng Anh với 9 bàn, chỉ sau Joao Pedro (14).

Ở chiều ngược lại, Haaland bước vào trận đấu với cú hat-trick vào lưới Liverpool tại tứ kết FA Cup. Tuy nhiên, phong độ tại Ngoại hạng Anh của tiền đạo người Na Uy lại có dấu hiệu chững lại. Anh chỉ ghi được 3 bàn trong 12 trận gần nhất (trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền).

Chỉ số kỳ vọng bàn thắng không tính penalty (xG) của Haaland cũng giảm mạnh từ 0,89 xuống còn 0,32 mỗi 90 phút. Nếu Man City muốn bám đuổi Arsenal đến cùng trong cuộc đua vô địch, họ cần Haaland tìm lại phong độ đỉnh cao.

Thông tin lực lượng

HLV Rosenior xác nhận Enzo Fernandez đã lên tiếng xin lỗi ban huấn luyện và toàn đội. Dù vậy, chiến lược gia người Anh khẳng định Chelsea sẽ không giảm án treo giò nội bộ 2 trận dành cho tiền vệ người Argentina. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà vô địch World Cup 2022 sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc tiếp đón Man City.

Tình hình chấn thương của Chelsea cũng không có nhiều thay đổi. Reece James (chấn thương đùi), Levi Colwill (đầu gối), Jamie Bynoe Gittens (đùi), Filip Jorgensen (háng) và Trevoh Chalobah (cổ chân) vẫn chưa thể trở lại. Điểm sáng hiếm hoi là Benoit Badiashile có thể tái xuất sau khi khỏi ốm.

Với lực lượng xoay tua hạn chế, Rosenior nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá nhiều đội hình so với trận thắng đậm Port Vale, nhưng những trụ cột như Moises Caicedo và Marc Cucurella dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Bên kia chiến tuyến, vấn đề lực lượng của Man City chủ yếu nằm ở hàng thủ. Ruben Dias (gân kheo) và Josko Gvardiol (chấn thương chân) vẫn chưa thể thi đấu.

John Stones cũng rút lui khỏi ĐT Anh vì vấn đề ở bắp chân, nhưng Pep Guardiola cho biết trung vệ này có thể tập luyện một phần trước trận, nên khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Thành tích đối đầu

Chelsea đang lép vế hoàn toàn trước Man City trong những lần chạm trán gần đây. “The Blues” đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng đối thủ nửa xanh thành Manchester tại Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 6), kể từ chiến thắng 2-1 trên sân khách vào tháng 5/2021.

Ở chiều ngược lại, Man City lại đặc biệt “có duyên” mỗi khi hành quân tới Stamford Bridge. Họ đã thắng 4 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Chelsea (hòa 1), thành tích ngang bằng tổng số chiến thắng mà họ có được trong 26 lần làm khách trước đó tại đây (hòa 8, thua 14).

Dự đoán kịch bản trận đấu

Thống kê cho thấy Man City (51) và Chelsea (50) là hai đội có nhiều cú sút nhất nhì Ngoại hạng Anh xuất phát từ các tình huống pressing tầm cao thành công. Ở lượt đi tháng 1, Man City tạo ra tới 24 pha đoạt bóng ở 1/3 sân đối phương trước Chelsea. Với xu hướng pressing cường độ cao từ cả hai phía, trận đấu tại Stamford Bridge hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao, nhiều cơ hội và có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc chuyển trạng thái.

Phong độ gần đây của Chelsea và Man City

Trong bối cảnh Man City đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng, Chelsea nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với trận đấu đầy thử thách. Chuỗi trận nghèo nàn gần đây khiến “The Blues” bị nghi ngờ về khả năng tạo nên bất ngờ, đặc biệt khi đối thủ của họ là tập thể đang vận hành ổn định và giàu bản lĩnh như Man City.