Rory McIlroy chao đảo, đi 'tàu lượn cảm xúc' tại The Masters

Rory McIlroy đánh mất lợi thế cách biệt lớn sau vòng 3 The Masters.

Rory McIlroy lại 'làm khó chính mình'

Khi tay golf Bắc Ireland vươn lên dẫn trước và tạo cách biệt tới 6 gậy sau 36 hố, nhiều người tin rằng giải đấu năm nay sẽ là một câu chuyện khác: êm đềm, kiểm soát và không còn những biến động quen thuộc. Một chiến thắng “một mình một ngựa” dường như đã được vẽ sẵn.

The Masters chưa bao giờ là một giải đấu dễ đoán và Rory McIlroy cũng vậy. Ngày thi đấu thứ ba (Moving Day) đã mang đến bước ngoặt đầy bất ngờ khi nhà đương kim vô địch bất ngờ chững lại đúng vào thời điểm tưởng như đang kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Khi McIlroy đang dần dần tiến về đích với lợi thế lớn, sai lầm bất ngờ xuất hiện ở hố 11. Cú đánh tiếp cận thiếu chính xác đưa bóng xuống lạch Rae’s Creek, khiến anh phải trả giá bằng một điểm double-bogey. Chưa kịp lấy lại nhịp, McIlroy tiếp tục mắc bogey ở hố 12, và chỉ trong chưa đầy một giờ, khoảng cách dẫn trước từng rất an toàn đã bị xóa nhòa.

Vòng đấu khép lại với 73 gậy (+1), khiến ưu thế của McIlroy gần như tan biến. Cục diện vì thế đảo chiều hoàn toàn khi trước vòng chung kết, anh chỉ còn giữ tổng điểm -11, bằng điểm với Cameron Young.

“Ngay từ đầu tôi đã biết hôm nay sẽ không dễ dàng, khi nhìn vào chất lượng của nhóm phía sau", McIlroy chia sẻ. “Tôi muốn có vị trí tốt hơn khi bước vào chung kết, đặc biệt sau khi dẫn 6 gậy, nhưng cơ hội vẫn còn rất lớn. Tôi ở trong nhóm cuối và đó luôn là nơi bạn muốn có mặt".

Shane Lowry ghi HIO tại vòng 3 The Masters.

Kịch tính đang chờ phía trước

Sau khi chinh phục The Masters mùa trước để hoàn tất Career Grand Slam trong sự nghiệp, McIlroy bước vào giải năm nay với tâm thế nhẹ nhõm hơn. Hai vòng đầu tiên chứng kiến anh thi đấu đầy tự do, kiểm soát bảng điểm dù phong độ chưa thực sự hoàn hảo.

Khả năng “cứu nguy” sau những cú phát lệch từng là điểm tựa giúp anh duy trì lợi thế. Tuy nhiên, ở vòng ba, cả sự bình tĩnh lẫn short game hiệu quả đều không còn được duy trì.

Những con số thống kê cho thấy vấn đề rõ rệt: McIlroy chỉ trúng 8/14 fairway, tương tự vòng hai khi anh đánh 65 gậy. Ở vòng một, anh thậm chí chỉ trúng 5 fairway nhưng vẫn ghi 67 gậy.

Trong bối cảnh điều kiện sân ở vòng ba trở nên “dễ thở” hơn nhờ green được tưới mềm, McIlroy lại là một trong số ít golfer trong top 28 không đánh dưới par, cùng với Tommy Fleetwood và Kristoffer Reitan.

"Cơ hội vẫn còn, nhưng nếu muốn chiến thắng, tôi phải chơi tốt hơn", McIlroy thừa nhận.

Cameron Young vươn lên đồng dẫn đầu sau vòng 3 The Masters.

Trái ngược với sự chững lại của Rory McIlroy, Cameron Young đã có một vòng đấu bùng nổ đúng nghĩa. Golfer người Mỹ ghi tới 8 birdie, khép lại ngày thi đấu với 65 gậy (-7) để vươn lên đồng dẫn đầu.

Khi The Masters 2026 chỉ còn lại 18 hố quyết định, cuộc đua không chỉ gói gọn giữa Young và McIlroy. Phía sau họ là một nhóm bám đuổi đầy tham vọng, sẵn sàng tạo nên biến số.

Sam Burns (-10), bám sát nhóm dẫn đầu. Shane Lowry, người vừa ghi điểm hole-in-one ấn tượng, theo sau ở điểm (-9). Trong khi đó, hai cái tên dày dạn kinh nghiệm là Jason Day và Justin Rose cùng chia sẻ mức điểm (-8).

Đáng chú ý, Scottie Scheffler cũng cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch major với một vòng bogey-free 65 gậy (-7), qua đó vươn lên vị trí T7 cùng với Li Haotong, một lời nhắc rằng anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi cuộc đua.