Toulouse vs Lille 12/04/26 - Trực tiếp
0
3
Chelsea vs Manchester City 12/04/26 - Trực tiếp
0
3
Stuttgart vs Hamburger SV 12/04/26 - Trực tiếp
3
0
Como vs Inter Milan
-
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
-
-
Athletic Club vs Villarreal
-
-
Fiorentina vs Lazio
-
-
Manchester United vs Leeds United
-
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
-
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
-
-
Bayern Munich vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Sporting CP
-
-
Celta de Vigo vs Freiburg
-
-
Real Betis vs Sporting Braga
-
-
Nottingham Forest vs Porto
-
-
Aston Villa vs Bologna
-
-

Đoàn Văn Hậu được vợ Doãn Hải My "tiếp lửa" giữa ồn ào trêu ghẹo gái lạ

Sự kiện: Đoàn Văn Hậu V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

Trước hàng loạt ồn ào vây quanh chuyện "nhắn tin trêu ghẹo cô gái lạ", động thái đưa con đi cổ vũ chồng của Doãn Hải My đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý cực lớn từ dư luận.

Thực hư vụ Đoàn Văn Hậu bị "tố" nhắn tin với gái lạ, phải xin lỗi bạn trai đối phương?

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước những diễn biến mới nhất liên quan đến đời tư của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Giữa lúc cuộc hôn nhân với Doãn Hải My đang được nhiều người ngưỡng mộ, nam cầu thủ gốc Thái Bình bất ngờ vướng vào lùm xùm khi bị cho là đã có những tin nhắn "trêu ghẹo" một cô gái lạ.

Doãn Hải My và con trai cổ vũ Đoàn Văn Hậu tối ngày 12/4.

Đáng chú ý, nguồn tin lan truyền cho biết khi bạn trai của cô gái này lên tiếng phản ứng, nam cầu thủ đã phải trực tiếp xin lỗi để giải quyết êm xuôi. Dù tưởng chừng mọi chuyện đã khép lại khi người đàn ông kia đồng ý bỏ qua, nhưng mới đây, những hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai bên bất ngờ bị rò rỉ, khiến sự việc một lần nữa bùng nổ trên các diễn đàn.

Doãn Hải My lộ diện rạng rỡ, đập tan tin đồn rạn nứt giữa "tâm bão"

Giữa thời điểm cái tên Đoàn Văn Hậu bị "réo gọi" liên tục kèm theo những hoài nghi về hạnh phúc gia đình, Doãn Hải My đã có câu trả lời đầy bất ngờ. Tối ngày 12/4, nàng WAG sinh năm 2001 đã cùng con trai xuất hiện trên khán đài sân PVF để cổ vũ cho chồng trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND.

Sự xuất hiện của Hải My ngay giữa "tâm bão" được xem là hành động khôn ngoan để bảo vệ tổ ấm. Hình ảnh gia đình hạnh phúc trên khán đài chính là minh chứng rõ nhất, khẳng định tình cảm của cả hai vẫn đang rất bền chặt và không hề bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin tiêu cực hay những đoạn tin nhắn đang gây xôn xao.

Văn Hậu và đồng đội rơi điểm đáng tiếc trước PVF-CAND.

Dù những bằng chứng được cho là "tin nhắn trêu ghẹo" đang tràn lan, nhưng đến thời điểm hiện tại, cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối và hy vọng đây chỉ là những hiểu lầm không đáng có, bởi cặp đôi vốn được coi là biểu tượng "trai tài gái sắc" của làng bóng Việt.

Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi lớn về hạnh phúc thực sự phía sau cánh cửa hào nhoáng của cặp đôi này sau những ồn ào liên tiếp vừa qua.

Đoàn Văn Hậu và đồng đội rơi điểm đáng tiếc

Trở lại trận đấu giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND thuộc vòng 18 V-League 2025/26, Đoàn Văn Hậu được HLV Polking tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Dù Đình Bắc sớm đưa CAHN vươn lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng sai lầm hàng thủ ở hiệp hai đã tạo cơ hội cho Xuân Bắc ghi bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho PVF-CAND.

Trận hòa trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều như PVF-CAND khiến CAHN lỡ cơ hội bứt tốc. Dù vẫn giữ ngôi đầu, nhưng khoảng cách giữa đội bóng ngành Công an với đối thủ bám đuổi Thể Công Viettel đã bị thu hẹp xuống còn 7 điểm, khiến cuộc đua vô địch V-League sắp tới có thể trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

Chuyện gì đang xảy ra với Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?

Việc Đoàn Văn Hậu liên tục bị cư dân mạng "réo" tên trong một vụ lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm khiến nhiều người đặt câu hỏi.

-12/04/2026 21:16 PM (GMT+7)
