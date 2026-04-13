Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Video bóng đá Chelsea - Man City: Hiệp 2 kinh hoàng, đe dọa "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Chelsea

Cả Chelsea lẫn Man City đều đang khát điểm cho cuộc đua của riêng mình. Màn thư hùng của hai ông lớn trên sân Stamford Bridge vì thế diễn ra căng thẳng, hấp dẫn.

   

Chelsea nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Cole Palmer sút dội mép lưới, Joao Pedro bị đổi hướng cú dứt điểm trước khi Marc Cucurella ghi bàn nhưng không được công nhận vì việt vị ở phút 17. Pedro Neto cũng có pha đi bóng ấn tượng nhưng không thắng được Gianluigi Donnarumma.

Chelsea (áo xanh thẫm) và Man City so tài căng thẳng

Phía Man City chỉ thực sự nguy hiểm từ giữa hiệp một. Thủ môn Robert Sánchez có pha cứu thua xuất sắc trước Bernardo Silva. Rayan Cherki và Antoine Semenyo lần lượt dứt điểm thiếu chính xác.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 51, Nico O’Reilly đánh đầu mở tỷ số từ đường tạt của Cherki. Sáu phút sau, Cherki tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Marc Guehi nhân đôi cách biệt.

Dù O’Reilly phải rời sân vì chấn thương, Man City vẫn duy trì thế áp đảo. Phút 61, Jeremy Doku phối hợp cùng Cherki, cướp bóng từ Moises Caicedo trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Chelsea không thể phản kháng. Donnarumma tiếp tục chắc chắn khi cản phá cú đánh đầu của Cucurella, dập tắt mọi hy vọng lật ngược tình thế.

Chiến thắng giúp Man City chấm dứt chuỗi hai trận hòa liên tiếp, tận dụng tối đa cú sảy chân của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm, đồng thời đá ít hơn một trận và sẽ đối đầu trực tiếp với “Pháo thủ” ở vòng tới. Trong khi đó, Chelsea nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải quốc nội, tụt lại phía sau Liverpool 4 điểm trong cuộc đua top 5.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-3 Man City (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Man City: O'Reilly 51' (Cherki), Guehi 57' (Cherki), Doku 68'

Đội hình thi đấu

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Cherki, Rodri, Semenyo, Bernardo Silva, Haaland, Doku

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Sút khung thành
12 (3)
18 (8)
Thời gian kiểm soát bóng
36%
64%
Phạm lỗi
10
14
Thẻ vàng
3
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
6
0
Phạt góc
4
12
Cứu thua
5
3

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)

Điểm

Sanchez 6.7

Gusto 5.7

Fofana 6.4

Hato 6.2

Cucurella 6.1

Santos 6.5

Caicedo 4.9

Neto 6.5

Palmer 6.0

Estevao 5.4

Pedro 5.9

Điểm

8.0Donnarumma

7.8Nunes

7.1Khusanov

9.5Guehi Ghi bàn

8.3O'Reilly Ghi bàn

8.7Cherki Kiến tạoKiến tạo

6.6Rodri

7.4Semenyo

7.1Bernardo Silva

6.8Haaland

8.2Doku Ghi bàn

Thay người

Lavia 6.6

Garnacho 6.2

Delap 6.0

Essugo 6.0

Acheampong 6.0

Thay người

6.6Ait-Nouri

6.6Foden

6.4Savinho

6.0Kovacic

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Fernandes là linh hồn của MU, nhưng tại sao gia hạn là "tự sát"?
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn

Nguồn: 24h.com.vn

-12/04/2026 23:23 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN