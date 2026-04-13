Video bóng đá Chelsea - Man City: Hiệp 2 kinh hoàng, đe dọa "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

Chelsea nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Cole Palmer sút dội mép lưới, Joao Pedro bị đổi hướng cú dứt điểm trước khi Marc Cucurella ghi bàn nhưng không được công nhận vì việt vị ở phút 17. Pedro Neto cũng có pha đi bóng ấn tượng nhưng không thắng được Gianluigi Donnarumma.

Chelsea (áo xanh thẫm) và Man City so tài căng thẳng

Phía Man City chỉ thực sự nguy hiểm từ giữa hiệp một. Thủ môn Robert Sánchez có pha cứu thua xuất sắc trước Bernardo Silva. Rayan Cherki và Antoine Semenyo lần lượt dứt điểm thiếu chính xác.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 51, Nico O’Reilly đánh đầu mở tỷ số từ đường tạt của Cherki. Sáu phút sau, Cherki tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Marc Guehi nhân đôi cách biệt.

Dù O’Reilly phải rời sân vì chấn thương, Man City vẫn duy trì thế áp đảo. Phút 61, Jeremy Doku phối hợp cùng Cherki, cướp bóng từ Moises Caicedo trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Chelsea không thể phản kháng. Donnarumma tiếp tục chắc chắn khi cản phá cú đánh đầu của Cucurella, dập tắt mọi hy vọng lật ngược tình thế.

Chiến thắng giúp Man City chấm dứt chuỗi hai trận hòa liên tiếp, tận dụng tối đa cú sảy chân của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm, đồng thời đá ít hơn một trận và sẽ đối đầu trực tiếp với “Pháo thủ” ở vòng tới. Trong khi đó, Chelsea nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải quốc nội, tụt lại phía sau Liverpool 4 điểm trong cuộc đua top 5.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-3 Man City (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Man City: O'Reilly 51' (Cherki), Guehi 57' (Cherki), Doku 68'

Đội hình thi đấu

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Cherki, Rodri, Semenyo, Bernardo Silva, Haaland, Doku

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Chelsea Man City Sút khung thành 12 (3) 18 (8) Thời gian kiểm soát bóng 36% 64% Phạm lỗi 10 14 Thẻ vàng 3 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 6 0 Phạt góc 4 12 Cứu thua 5 3

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)