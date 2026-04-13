Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Video bóng đá U20 nữ Thái Lan - Hàn Quốc: 120 phút kịch chiến, vỡ òa vé World Cup (Giải châu Á)

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

(Tứ kết) Pha lập công trong hiệp phụ đã định đoạt kết quả trận đấu cũng như chủ nhân của tấm vé dự U20 nữ World Cup.

Bước vào trận tứ kết gặp U20 nữ Thái Lan, U20 nữ Hàn Quốc nhập cuộc vô cùng khí thế và có bàn mở điểm ngay phút thứ 16. Người lập công là Nam Seung Eun.

Thái Lan (áo xanh) gục ngã trước Hàn Quốc trong hiệp phụ

Thái Lan (áo xanh) gục ngã trước Hàn Quốc trong hiệp phụ

Dù không kiểm soát bóng quá nhiều, Thái  Lan vẫn tỏ ra cực kì sắc bén ở mỗi đợt phản công, thậm chí tung ra nhiều cú dứt điểm hơn cả Hàn Quốc (sút 23 - 8 cú sút trúng đích so với 18 - 5 của Hàn Quốc). Điều gì đến cũng phải đến. Phút 72, Madison Casteen giúp đội tuyển "Xứ chùa vàng" gỡ hòa.

Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết hiệp 2, qua đó khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại. Đến lúc này, lợi thế về thể lực đã được Hàn Quốc thể hiện. Để rồi, phút 106, Park Ju Ha đã ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển "Xứ kim chi".

Với kết quả này, ĐT Hàn Quốc ghi danh vào bán kết giải U20 nữ vô địch châu Á gặp ĐT Triều Tiên. Quan trọng hơn, họ cũng đoạt tấm vé cuối cùng của châu Á tham dự vòng chung kết U20 nữ World Cup, diễn ra tại Ba Lan vào tháng 9/2026 (4 đội vào bán kết giải châu Á sẽ dự World Cup).

Chung cuộc: U20 Thái Lan 1-2 U20 Hàn Quốc

Video futsal Indonesia - Thái Lan: Bước ngoặt 2 giây cuối hiệp 1, lật đổ ấn tượng (CK ASEAN Cup)
Video futsal Indonesia - Thái Lan: Bước ngoặt 2 giây cuối hiệp 1, lật đổ ấn tượng (CK ASEAN Cup)

(Chung kết ASEAN Cup) Đương kim vô địch Indonesia được đánh giá mạnh hơn trước màn đối đầu nhà cựu vô địch Thái Lan.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/04/2026 23:19 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Thái Lan Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN