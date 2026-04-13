Video bóng đá U20 nữ Thái Lan - Hàn Quốc: 120 phút kịch chiến, vỡ òa vé World Cup (Giải châu Á)

Bước vào trận tứ kết gặp U20 nữ Thái Lan, U20 nữ Hàn Quốc nhập cuộc vô cùng khí thế và có bàn mở điểm ngay phút thứ 16. Người lập công là Nam Seung Eun.

Thái Lan (áo xanh) gục ngã trước Hàn Quốc trong hiệp phụ

Dù không kiểm soát bóng quá nhiều, Thái Lan vẫn tỏ ra cực kì sắc bén ở mỗi đợt phản công, thậm chí tung ra nhiều cú dứt điểm hơn cả Hàn Quốc (sút 23 - 8 cú sút trúng đích so với 18 - 5 của Hàn Quốc). Điều gì đến cũng phải đến. Phút 72, Madison Casteen giúp đội tuyển "Xứ chùa vàng" gỡ hòa.

Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết hiệp 2, qua đó khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại. Đến lúc này, lợi thế về thể lực đã được Hàn Quốc thể hiện. Để rồi, phút 106, Park Ju Ha đã ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển "Xứ kim chi".

Với kết quả này, ĐT Hàn Quốc ghi danh vào bán kết giải U20 nữ vô địch châu Á gặp ĐT Triều Tiên. Quan trọng hơn, họ cũng đoạt tấm vé cuối cùng của châu Á tham dự vòng chung kết U20 nữ World Cup, diễn ra tại Ba Lan vào tháng 9/2026 (4 đội vào bán kết giải châu Á sẽ dự World Cup).