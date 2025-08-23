Roger Federer chính thức trở thành tỷ phú với khối tài sản 1,1 tỷ đô la

📈 Đầu tư vào On – bước ngoặt giúp Federer trở thành tỷ phú

Roger Federer đã giành được một danh hiệu mới vô cùng độc đáo. Nhà vô địch Grand Slam 20 lần hiện đã trở thành tỷ phú, khi Forbes công bố giá trị tài sản ròng của anh ước tính vào khoảng 1,1 tỷ đô la.

Ngôi sao quần vợt 44 tuổi, là một trong những vận động viên quần vợt có thu nhập cao nhất từ trước đến nay. Anh đã kiếm được gần 131 triệu đô la tiền thưởng trong suốt 24 năm sự nghiệp tại hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp, chỉ đứng sau Novak Djokovic (189 triệu đô la) và Rafael Nadal (135 triệu đô la).

Tuy nhiên, chính khoản đầu tư vào công ty hãng thời trang thể thao của Thụy Sĩ vào năm 2019 đã giúp giá trị tài sản ròng của anh tăng đều đặn. Hiện Federer nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể trong công ty.

Lần đầu tiên anh biết đến hãng thời trang là khi vợ anh Mirka, bắt đầu mang giày thể thao của thương hiệu này. Ngay sau đó, anh đã liên hệ với những người sáng lập công ty, David Allemann, Olivier Bernhard và Caspar Coppetti rồi mua cổ phần trong công ty.

Anh đã giúp hãng tạo ra 1 thương hiệu giày tennis trên sân, cũng như một dòng trang phục phong cách sống. Công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 2021 và hiện có vốn hóa thị trường gần 15 tỷ đô la. "Tàu tốc hành" nắm giữ 3% cổ phần, nâng tổng giá trị tài sản của anh lên hơn 375 triệu đô la, theo Forbes.

💼 Từ hợp đồng Uniqlo đến Team8: Đế chế kinh doanh của Federer

Khoản đầu tư của anh vào On tiếp nối những hợp đồng tài trợ đình đám mà anh nhận được trong suốt sự nghiệp. Năm 2018, anh rời Nike và ký hợp đồng trị giá 300 triệu đô la với Uniqlo, kéo dài hơn 10 năm. Trong khi đó, Nike đã trả cho anh khoảng 150 triệu đô la trong hai thập kỷ.

Federer cũng được tài trợ bởi nhiều thương hiệu đình đám khác trên khắp các lĩnh vực. Cùng với khoản đầu tư vào On, tay vợt người Thụy Sĩ đã đầu tư vào nhiều công ty khác trong nhiều năm qua.

Năm 2013, anh và Tony Godsick đồng sáng lập công ty quản lý Team8, và bốn năm sau, họ tạo ra Laver Cup. Đây là giải đấu quần vợt đồng đội thường niên gồm sáu vận động viên nam châu Âu thi đấu với sáu vận động viên quốc tế.

Federer hiện là vận động viên thứ bảy trở thành tỷ phú và là vận động viên quần vợt thứ hai, sau Ion Tiriac. Năm 2014, Forbes công bố Michael Jordan đã trở thành tỷ phú và hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,8 tỷ đô la. Magic Johnson gia nhập câu lạc bộ này vào tháng 10 năm 2023 và hiện sở hữu khối tài sản ròng 1,5 tỷ đô la. Junior Bridgeman sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ đô la vào thời điểm qua đời vào tháng 3.

LeBron James và Tiger Woods là hai vận động viên duy nhất trong nhóm này trở thành tỷ phú khi vẫn đang thi đấu. Forbes ước tính James, 40 tuổi, đã đạt danh hiệu tỷ phú vào tháng 6 năm 2022 và hiện sở hữu khối tài sản ròng 1,2 tỷ đô la. Woods, 49 tuổi, cũng đạt danh hiệu này trong cùng tháng và hiện sở hữu khối tài sản ròng 1,3 tỷ đô la.