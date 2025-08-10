Federer thừa nhận về trận đấu không xứng đáng thắng ở Grand Slam

🍀 Trận đấu may mắn ở Australian Open 2020

Tại tứ kết Australian Open 2020, huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đã trải qua một trong những trận đấu kịch tính và đáng nhớ nhất sự nghiệp khi đối đầu tay vợt người Mỹ Tennys Sandgren. Đó cũng là lần cuối Federer lọt vào bán kết một giải Grand Slam.

Federer cũng không tin anh lại có thể cứu 7 điểm quyết định để ngược dòng, lấy vé bán kết Australian Open 2020

Trong trận đấu căng thẳng trên sân Rod Laver Arena, Sandgren khởi đầu rất tốt khi dẫn trước 2 set với các tỷ số 6-2, 6-2. Federer chỉ giành thắng lợi ở set thứ 3 với tỷ số 6-3, phong độ của anh không ổn định suốt trận khiến người hâm mộ lo lắng.

Đáng chú ý, ở set thứ 4 Federer đứng trước nguy cơ bị loại khi phải đối mặt với 7 match-point liên tiếp từ đối thủ, nhưng thần kỳ thay, "Tàu tốc hành" đã cứu từng điểm số để đưa trận đấu vào loạt tie-break và thắng 7-6 trong set này.

Bước sang set quyết định, với thể lực còn tốt, Federer thi đấu tận tâm và kiểm soát trận đấu, giành chiến thắng 6-3 để đi tiếp vào bán kết. Chiến thắng này mang lại nhiều cảm xúc và được đánh giá là một trong những màn ngược dòng xuất sắc nhất của Federer trong sự nghiệp. Anh khiêm tốn chia sẻ rằng mình đã "rất may mắn" mới có thể giành chiến thắng.

Federer thừa nhận sau trận: "Ở 7 match-point đó tôi không kiểm soát được hoàn toàn, tôi chỉ hy vọng đối thủ sẽ mắc sai lầm. Tôi tin vào những điều kỳ diệu và thật may mắn khi vượt qua được thời khắc đó". Federer còn tiết lộ anh đã gặp vấn đề về bắp đùi và háng trong trận, khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn nhiều.

⏳ Trận thắng “may mắn” nhưng là chưa đủ để FedEx có thêm Grand Slam

Chiến thắng nghẹt thở trước Sandgren đã giúp Federer góp mặt lần thứ 15 tại vòng bán kết Australian Open, đồng thời giữ vững vị trí trong nhóm những tay vợt già nhất từng vào sâu các giải Grand Slam hiện đại.

Đây là màn ngược dòng đáng nhớ cuối cùng của FedEx tại giải Grand Slam, trước khi thi đấu và rồi nhận thất bại trước Novak Djokovic tại bán kết, như dấu chấm hết cho những ngày tháng thăng hoa trong sự nghiệp lẫy lừng của Federer.

Trận thắng này được các chuyên gia, giới truyền thông và người hâm mộ trên toàn cầu ca ngợi là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong quần vợt hiện đại. Nhưng chính Federer cũng không dám tin và anh thừa nhận, đi tiếp nhờ may mắn.