Video bóng đá Monchengladbach - Leipzig: Điểm nhấn VAR, dễ "hít khói" Bayern (Bundesliga)

Leipzig đang xếp nhì bảng và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Bayern Munich xuống 3 điểm nếu đánh bại Monchengladbach. Hành quân tới sân đối thủ này, các học trò của HLV Ole Werner thi đấu lấn lướt nhưng không thể tìm đường vào khung thành suốt hiệp 1.

Leipzig hòa "hú vía" trên sân Monchengladbach

Điểm nhấn chỉ xuất hiện trong hiệp 2. Phút 50, Franck Honorat đưa bóng vào lưới Leipzig, dù vậy trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Monchengladbach sau khi tham khảo VAR.

Đến phút 77, đội chủ nhà lại mừng hụt vì trọng tài và VAR không cho họ hưởng phạt đền. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Dù vậy xếp nhì bảng Bundesliga (26 điểm/12 trận) và tạm rút ngắn cách biệt với Bayern xuống 5 điểm, Leipzig đã đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Thậm chí, họ còn có thể bị đội xếp sau Leverkusen san bằng điểm số.

Chung cuộc: Monchengladbach 0-0 Leipzig

Đội hình xuất phát:

Monchengladbach: Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Netz, Honorat, Tabakovic

Leipzig: Gulacsi, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Seiwald, Baumgartner, Diomande, Harder, Nusa