Nóng: Huyền thoại Federer tái xuất tại Thượng Hải Masters 2025

👑 Federer tái xuất thi đấu tennis

Sau gần 3 năm kể từ lần cuối thi đấu chính thức tại Laver Cup 2022, huyền thoại quần vợt 20 lần vô địch Grand Slam Roger Federer sẽ trở lại sân đấu, nhưng không phải thi đấu chuyên nghiệp mà là tham gia trận đấu đôi giao hữu cùng các ngôi sao giải trí như diễn viên, võ sư Chân Tử Đan, diễn viên Ngô Lỗi và cựu tay vợt nữ số 3 thế giới Trịnh Khiết tại giải Shanghai Masters 2025. Đây là một phần trong sự kiện biểu diễn tại giải Masters ATP 1000, diễn ra từ ngày 1 đến 12/10.

Khán giả sẽ lại được chứng kiến Federer cầm vợt ra sân

Trong đoạn video do ban tổ chức giải phát hành, Federer nói: “Thượng Hải luôn là nơi đặc biệt với tôi, với những người hâm mộ tuyệt vời, những ký ức không thể quên và niềm đam mê mãnh liệt dành cho quần vợt. Tôi rất hạnh phúc được trở lại sân Qizhong, hy vọng gặp các bạn vào ngày 10/10”.

Federer có mối lương duyên sâu sắc với Thượng Hải khi từng vô địch giải này hai lần vào các năm 2014 và 2017, cùng với các lần về nhì 2010 và 2015. Lần xuất hiện gần nhất của anh tại Thượng Hải trong thi đấu chuyên nghiệp là năm 2019, khi thua Alexander Zverev ở tứ kết.

🚄 "Tàu tốc hành" chỉ thi đấu biểu diễn

Trận đấu đôi lần này không phải là sự trở lại thi đấu chuyên nghiệp, mà là sự kiện giao hữu kết hợp giữa thể thao và giải trí, đánh dấu sự nối tiếp cam kết của Federer sau khi giải nghệ rằng sẽ tiếp tục gắn bó với quần vợt theo cách của mình.

Sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của quần vợt thế giới tái xuất, dù trong vai trò biểu diễn, cùng với những tên tuổi nổi bật bên ngoài làng banh nỉ của xứ tỷ dân.

Federer từng chia sẻ mong muốn thi đấu trở lại vài lần trong năm 2024, giờ đây kế hoạch đã thành hiện thực với sự kiện tại Thượng Hải. Anh cũng thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu hàng đầu theo dõi các tay vợt như tại Wimbledon và Roland Garros năm ngoái.

Đây là cơ hội quý giá để những người hâm mộ Federer chiêm ngưỡng “Tàu tốc hành” trở lại sân đấu, dù không còn trong diện thi đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được tinh thần và tình yêu với môn thể thao này.