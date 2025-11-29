Video bóng đá Getafe - Elche: So tài không khoan nhượng (La Liga)

Cơ hội đua vé dự cúp châu Âu mùa tới hoàn toàn rộng mở với cả Getafe và Elche. Do vậy, hai đội bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, ăn miếng trả miếng và không ngại va chạm.

Trận đấu giữa Getafe (áo xanh thẫm) và Elche diễn ra căng thẳng

Dù vậy, hiệp đầu tiên chứng kiến sự bế tắc của hàng công Getafe và Elche. Những cơ hội đã được hai bên tạo ra nhưng bàn thắng không đến trong nửa đầu trận đấu.

Tỷ số hiệp 1: Getafe 0-0 Elche

Đội hình thi đấu

Getafe: Soria, Nyom, Djene, Duarte, Kiko Femenia, Iglesias, Milla, Arambarri, Alex Sancris, Mayoral, Liso

Elche: Pena, Nunez, Affengruber, Petrot, Fort, Diangana, Febas, Neto, Valera, Rodriguez, Andre Silva