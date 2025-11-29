Video bóng đá Getafe - Elche: So tài không khoan nhượng (La Liga)
Getafe và Elche đều đang nỗ lực đua vé dự cúp châu Âu. Do đó, màn so tài giữa hai đội trên sân Coliseum thực sự diễn ra căng thẳng và hấp dẫn.
Cơ hội đua vé dự cúp châu Âu mùa tới hoàn toàn rộng mở với cả Getafe và Elche. Do vậy, hai đội bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, ăn miếng trả miếng và không ngại va chạm.
Trận đấu giữa Getafe (áo xanh thẫm) và Elche diễn ra căng thẳng
Dù vậy, hiệp đầu tiên chứng kiến sự bế tắc của hàng công Getafe và Elche. Những cơ hội đã được hai bên tạo ra nhưng bàn thắng không đến trong nửa đầu trận đấu.
Tỷ số hiệp 1: Getafe 0-0 Elche
Đội hình thi đấu
Getafe: Soria, Nyom, Djene, Duarte, Kiko Femenia, Iglesias, Milla, Arambarri, Alex Sancris, Mayoral, Liso
Elche: Pena, Nunez, Affengruber, Petrot, Fort, Diangana, Febas, Neto, Valera, Rodriguez, Andre Silva
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
29/11/2025 04:04 AM (GMT+7)