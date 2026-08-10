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Hấp dẫn tennis Canadian Open: Rybakina suýt nữa bị loại, Learner Tien vào tứ kết

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao - Tin Tennis) Hạt giống số 2 ở nội dung đơn nữ, Rybakina suýt nữa bị loại trong khi Learner Tien có vé vào tứ kết ở đơn nam.

  

Rybakina vất vả đi tiếp

Hạt giống số 2, Elena Rybakina đã trải qua trận đấu rất vất vả với Samsonova. Set đầu tiên, tay vợt này có màn trao đổi điểm break kịch liệt với đối thủ và thắng 6-4. Tuy nhiên, Samsonova đã giành chiến thắng tương tự trong set 2. Set 3, Samsonova dẫn trước 3-0 nhưng lại đánh mất lợi thế và thua ngược 4-6 qua đó thua chung cuộc 1-2.

Rybakina bị dẫn 0-3 ở set 3 nhưng vẫn kịp trở lại

Rybakina bị dẫn 0-3 ở set 3 nhưng vẫn kịp trở lại

Learner Tien giành quyền vào tứ kết

Learner Tien khởi đầu không tốt trước Tirante khi để mất điểm break ngay game đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt này kịp thời lấy lại phong độ, gỡ hòa 2-2 và vượt lên giành chiến thắng 6-4 trong set 1. Sang set 2, trận đấu vẫn diễn ra cực kỳ giằng co nhưng Tirante không tận dụng được cơ hội giành điểm break. Trong khi đó, Tien có điểm break từ sớm qua đó tiếp tục thắng 6-4 và giành quyền vào tứ kết.

Coco Gauff thắng dễ dàng

Hạt giống số 4, Coco Gauff đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước Korneeva, tay vợt đứng hạng 89 thế giới. Gauff để mất điểm break trước nhưng thắng liền 5 game sau đó để dẫn ngược 5-1. Korneeva cố níu kéo bằng một điểm break nữa nhưng như vậy là không đủ. Set 1 kết thúc với tỉ số 6-3 nghiêng về Gauff. Sang set 2, kịch bản của 6 game đầu giống như set đấu trước đó. Nhưng game 7, Coco Gauff tiếp tục giành chiến thắng qua đó thắng set 2 với tỉ số 6-1 và thắng chung cuộc 2-0.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 04:24 AM (GMT+7)
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