Hiện tượng bi-a Việt Nam 17 tuổi đấu Hoàng Sao, mắc lỗi sơ đẳng gây tranh cãi

❌ Mắc lỗi đáng tiếc trước Hoàng Sao

Nguyễn Tiến Trung (biệt danh Trung Nấm) được xem là một trong những tài năng trẻ nổi bật của bi-a pool Việt Nam hiện tại. Cơ thủ sinh năm 2009 gây tiếng vang khi giành ngôi Á quân Hanoi Junior Open 2025, giải đấu dành cho các cơ thủ dưới 17 tuổi thuộc World Nineball Tour (WNT), hệ thống các giải đấu bi-a pool chuyên nghiệp quốc tế.

Cơ thủ 19 tuổi Tiến Trung (Trung Nấm) mắc lỗi đáng tiếc trước Hoàng Sao

Tại giải vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Nguyễn Tiến Trung tiếp tục trở thành hiện tượng gây “sốt” khi vượt qua nhiều đàn anh kỳ cựu, trong đó có 3 cái tên rất nổi tiếng là Hoàng Thái Duy (thắng tỉ số 9-7), Cao Văn Hào (tỉ số 9-8) và Nguyễn Khánh Hoàng (tỉ số 9-5) để thẳng tiến vào tứ kết.

Ở lượt trận tứ kết diễn ra vào tối ngày 21/6, Tiến Trung so tài với ngôi sao số 1 của pool Việt Nam là Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao). Với phong độ cực cao, Tiến Trung tạo nên thế trận ngang ngửa với người đàn anh lừng danh suốt 8 ván đầu.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở ván đấu thứ 8, Tiến Trung tiếp tục thi đấu hay để “dọn” hết bi trên bàn. Tuy nhiên, sau khi đưa bi mục tiêu cuối cùng vào lỗ, cơ thủ 17 tuổi có phần nóng vội khi bốc bi chủ lên khi trái bi này vẫn chưa dừng hẵn.

Hành động của Trung Nấm ngay lập tức bị trọng tài bắt lỗi. Quốc Hoàng sau đó được quyền đặt bi và dễ dàng kết thúc ván đấu, nâng tỉ số lên thành 5-3 thay vì Trung Nấm san hòa cách biệt 4-4. Kể từ lúc này, Tiến Trung có dấu hiệu bị tâm lý khiến trận đấu chỉ còn diễn ra 1 chiều. Hoàng Sao nhanh chóng thắng 9-3 để ghi tên mình vào bán kết.

🔴 Bài học đáng nhớ

Trận đấu của Tiến Trung với Quốc Hoàng, đặc biệt là pha mắc lỗi sơ đẳng khi bốc bi chủ lên khi bi chưa dừng hẵn của cơ thủ 17 tuổi trở thành đề tài tranh luận nãy lửa trên các diễn đàn bi-a.

Một số ý kiến cho rằng trọng tài đã bắt quá “gắt” trong tình huống này khi bi chủ đang ở khu vực giữa bàn và chắc chắn không thể rơi xuống lỗ. Một số khác tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng nếu Tiến Trung không mắc lỗi, có thể san hòa cách biệt trong tình huống này thì trận tứ kết sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Một số nhận xét ở tình huống này, cơ thủ kinh nghiệm sẽ đi về chỗ ngồi sau khi ra cơ quyết định và để trọng tài bốc bi thay vì chính bản thân cơ thủ làm việc đó.

Đại đa số ý kiến cho rằng trọng tài đã có pha xử lý đúng luật, rất chính xác và chuyên nghiệp. Người hâm mộ hy vọng đây sẽ là bài học đắt giá cho Tiến Trung để cơ thủ trẻ này sẽ trưởng thành hơn trên con đường chuyên nghiệp sắp tới và có thể trở thành tài năng mới của bi-a pool Việt Nam trên đấu trường quốc tế.