Bao Phương Vinh vào bán kết bi-a World Cup, so tài cơ thủ số 1 thế giới

✅ “Nội chiến bi-a Việt Nam” tại World Cup

Ở lượt trận tứ kết giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 diễn ra khuya ngày 13/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến màn “nội chiến” giữa hai đại diện Việt Nam là Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực. Thanh Lực mở đầu tốt hơn để dẫn 8-1. Sau đó, Bao Phương Vinh ghi điểm đều đặn ở tất cả các pha ra cơ của mình, trong đó có series 7 điểm để dẫn ngược lại 26-20 sau hiệp đầu.

Bao Phương Vinh vào bán kết

Đầu hiệp 2, Phương Vinh có tiếp đường cơ 7 điểm nâng cách biệt lên 33-22. Mặc dù có cú đánh ghi 8 điểm, Thanh Lực không thể rút ngắn được tỉ số trước phong độ ấn tượng hơn đến từ người đàn em. Chung cuộc, Phương Vinh thắng 50-42 sau 28 lượt cơ, qua đó ghi tên mình vào bán kết.

⭐ So tài cơ thủ số 1 thế giới

Đối thủ của Bao Phương Vinh tại bán kết sẽ là Cho Myung Woo, cơ thủ người Hàn Quốc đang xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng carom 3 băng thế giới. Ở trận tứ kết cùng giờ, Cho Myung Woo đã thắng “huyền thoại sống” Torbjorn Blomdahl với cách biệt 50-32 sau 26 lượt cơ.

Cho Myung Woo là đối thủ của Phương Vinh ở bán kết

Màn so tài giữa Phương Vinh và Cho Myung Woo sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 14/6. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 21h cùng ngày.

💪 Đối thủ duyên nợ

Trong quá khứ, Bao Phương Vinh và Cho Myung Woo đã 3 lần đối đầu với nhau. Tại bán kết World Championship 2023 ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Bao Phương Vinh đã thắng nghẹt thở 50-48 trước Cho Myung Woo để lần đầu vào chung kết thế giới. Sau đó, anh tiếp tục đăng quang và trở thành nhà vô địch World Championship đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử.

Tải giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở TP.HCM hồi đầu tháng 5, Bao Phương Vinh tiếp tục gây bất ngờ khi ngược dòng đánh bại Cho Myung Woo. Hai cơ thủ lại gặp nhau ở vòng chính TP.HCM World Cup 2026 sau đó 1 tuần. Lần này, Cho Myung Woo giành chiến thắng với tỷ số 40-36 sau 17 lượt cơ.