Malaysia 12 năm không thắng ĐT Việt Nam, mơ phá dớp nhờ "sức mạnh" này

"ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng Malaysia quyết tạo bất ngờ"

ĐT Malaysia sẽ chạm trán Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2026 với trận lượt đi diễn ra tại Sân vận động Kuala Lumpur vào ngày 16/8. 3 ngày sau, hai đội bước vào trận lượt về tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.

ĐT Việt Nam được đánh giá là thử thách lớn dành cho Malaysia. Lần gần nhất "Hổ Mã Lai" đánh bại "Những chiến binh sao vàng" tại AFF Cup là ở trận bán kết lượt về năm 2014 (4-2). Trong lần cuối cùng lọt vào chung kết giải đấu năm 2018, họ để thua chính ĐT Việt Nam với tổng tỷ số 2-3 (hòa 2-2 ở lượt đi, thua 0-1 ở lượt về).

Sumareh đề cao sức mạnh tập thể của ĐT Malaysia

Dù thừa nhận ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn, Mohamadou Sumareh - trụ cột của Malaysia tin rằng đội bóng có khả năng tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

“Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, điều đó rõ ràng, nhưng đây là trận bán kết. Ý tôi là chúng tôi đã tiến bộ như một tập thể qua từng trận đấu, trận này qua trận khác và ở bán kết, như tôi đã nói, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Chúng tôi có thể gây bất ngờ cho họ, nhưng chúng tôi phải tiếp tục khiêm tốn như cách chúng tôi đã làm trong suốt giải đấu này. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu và làm những gì chúng tôi đã làm", Sumareh nhận định trên tờ Berita Harian.

" Không phải 11 ngôi sao tạo nên một đội bóng, mà là 11 người bạn tạo nên một đội bóng"

Bên cạnh đó, Sumareh cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của Malaysia sau khi đội bóng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 (xếp sau Thái Lan). Anh đặc biệt dành lời khen cho những cầu thủ trẻ, những người trước đó chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, Sumareh đề cập đến sức mạnh tập thể của Malaysia, được tạo nên nhờ "11 người bạn": “Xin dành lời khen cho các cầu thủ trẻ, họ đã cống hiến tất cả. Với một số người trong số họ, đây là lần đầu tiên được triệu tập và chưa có kinh nghiệm cùng đội tuyển quốc gia, nhưng họ đã chiến đấu cho đến phút cuối.

Bạn có thể thấy, không phải 11 ngôi sao tạo nên một đội bóng, mà là 11 người bạn tạo nên một đội bóng. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây hôm nay. Tôi rất tự hào về họ và họ đã làm rất tốt".

HLV Malaysia kêu gọi học trò tự tin, mong cổ động viên "tiếp lửa"

Trong khi đó, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ không dễ dàng. Theo ông, các cầu thủ Malaysia cần nâng cao sự tự tin khi đối mặt với nhà đương kim vô địch:

HLV Tan Cheng Hoe muốn các cầu thủ Malaysia tự tin trước ĐT Việt Nam

“Chúng tôi biết trận đấu với Việt Nam sẽ rất khó khăn và việc chúng tôi giành chiến thắng trước họ đã trở thành một điều gì đó giống như truyền thống. Dù vậy, các cầu thủ cần tự tin hơn và tin vào khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, sự cổ vũ của người hâm mộ chắc chắn sẽ mang lại thêm động lực cho đội bóng”, trích lời ông Tan Cheng Hoe trên tờ Hmetro.

HLV tạm quyền Malaysia cho rằng, một trong những vấn đề đội bóng cần cải thiện là khả năng tấn công, đặc biệt là việc tạo ra nhiều khoảng trống hơn trước hàng phòng ngự đối phương.

Theo HLV này, sự phối hợp giữa các tiền vệ và tiền đạo cần được nâng cao thông qua những pha di chuyển và các tình huống phối hợp 1-2 hiệu quả hơn. Đây là cách để Malaysia tạo khoảng trống và gây sức ép lên khung thành Việt Nam.