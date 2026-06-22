Hot girl Gấm Kami đọ sắc người đẹp bi-a Chu Lệ Hoài, đại chiến giải đỉnh cao

💥 Đại chiến đỉnh cao, sai lầm bước ngoặt

Sau khi để thua ngược theo cách ngỡ ngàng trước Trần Thị Thanh Lan ở trận ra quân trước đó 1 ngày, hot girl nổi tiếng của làng bi-a pool Gấm Kami (tên thật Ma Thị Hồng Gấm) bước vào trận đấu ở nhánh thua vào sáng ngày 22/6 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia 2026 tổ chức ở nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Đối thủ của Gấm Kami là Chu Lệ Hoài, một nữ cơ thủ xinh đẹp khác cùng ở đơn vị Bắc Ninh.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Gấm Kami

Chu Lệ Hoài khởi đầu cực hay để sớm dẫn trước 3-0, trong đó có một siêu phẩm nhảy bi ghép bi số 1 để ăn bi mục tiêu số 9 rất đẹp mắt. Ở những diễn biến sau đó, Gấm Kami nỗ lực bám đuổi, tận dụng rất tốt những sai lầm của Lệ Hoài để san hòa cách biệt 5-5 trước khi dẫn ngược lại 6-5. Tuy nhiên ở ván đấu sau đó, Gấm Kami không thể có chiến thắng, qua đó Lệ Hoài san hòa cách biệt 6-6 để đưa trận đấu vào ván quyết định.

Ở ván này, Gấm Kami nắm lợi thế cực lớn khi Lệ Hoài có cú đánh lỗi khiến bi chủ rơi xuống lỗ giúp Gấm Kami có quyền đặt bi, trong khi trên bàn chỉ còn 4 bi mục tiêu đều ở vị trí rất đẹp.

Hot girl dừng bước đáng tiếc khi không tận dụng được cơ hội ở thời điểm then chốt

Khi mà nhiều người đã nghĩ về một chiến thắng cho Hồng Gấm, nữ cơ thủ có hơn 10 triệu người theo dõi lại có pha xử lý hỏng ở bi mục tiêu số 7, qua đó dâng chiến thắng cho đối thủ. Kết quả này giúp Lệ Hoài giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Gấm Kami bị loại và phải thi đấu ở vòng loại quốc gia vào năm sau.

Trước đó trong trận đấu với Thanh Lan, Gấm Kami cũng thua ngược khi đã dẫn trước 6-4. Ở tình huống quyết định khi tỉ số đang là 6-6, hot girl này đưa được bi mục tiêu cuối cùng vào lỗ nhưng lại khiến bi chủ rơi vào lỗ đối diện đầy ngỡ ngàng.

🔥 Hai hot girl nóng bỏng của làng bi-a pool

Gấm Kami (tên thật Ma Thị Hồng Gấm) là nữ cơ thủ người dân tộc Tày được biết đến rộng rãi với những clip vui nhộn, mang đậm tính giải trí với các chủ đề liên quan đến bi-a và thể thao. Những năm gần đây, Gấm Kami dần thoát khỏi cái mác “hot girl bi-a tik tok” để trở thành một cơ thủ chuyên nghiệp và có màn trình diễn ấn tượng ở một số giải đấu lớn.

Nhan sắc nổi bật của Chu Lệ Hoài

Ngoài tài năng bi-a ngày càng tiến bộ, thời gian vừa qua, Gấm Kami còn được khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng phong cách nóng bỏng. Hot girl này cũng vừa “đốt mắt” các fan bằng bộ ảnh “đốt mắt” bên bàn bi-a.

Trong khi đó, Chu Lệ Hoài được xem là tài năng mới của làng pool nữ phía Bắc. Người đẹp 25 tuổi từng gây “sốt” khi lọt vào vòng knock-out ngay lần đầu dự giải quốc gia vào năm 2024.

Lệ Hoài sở hữu nước da trắng sáng, gương mặt trẻ trung, tạo thiện cảm với người xung quanh và vóc dáng nóng bỏng nhờ tập gym. Bên cạnh đó, người đẹp này cũng không ít lần làm bạn bè và fan trầm trồ khi đăng tải hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân.