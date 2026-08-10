Nhà vô địch Olympic đẹp như thiên thần, sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu tại châu Âu

Keely Hodgkinson là một trong những VĐV điền kinh xuất sắc nhất của nước Anh hiện tại. Cô từng giành HCB tại Olympic 2021 ngay trong lần đầu tham dự và giành HCV tại Olympic 2024 ở nội dung 800m với thành tích 1 phút 54 giây 87, phá sâu kỷ lục cũ do Jolanda Čeplak thiết lập năm 2002.

Keely Hodgkinson được mệnh danh là "thiên thần trên đường chạy" của Anh

Trong năm 2026, mỹ nhân người Anh cũng vừa phá kỷ lục nội dung 800m chạy trong nhà với thành tích 55,56 giây. Mới nhất, Keely Hodgkinson quyết định bỏ qua Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung diễn ra tại Glasgow để tập trung chuẩn bị cho giải điền kinh châu Âu diễn ra từ 10-16/8. Mục tiêu của cô là bảo vệ tấm HCV cự ly 800m để giành chức vô địch châu Âu thứ ba liên tiếp trước sự cạnh tranh từ các đối thủ mạnh như Audrey Werro và Femke Bol.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Keely Hodgkinson còn được biết đến là một trong những VĐV đẹp nhất của thể thao Anh vào lúc này. Với vóc dáng săn chắc và khuôn mặt đẹp, Hodgkinson trở thành “thiên thần” trong mắt nhiều người hâm mộ.

Cô nàng thường nhận được lời mời quảng cáo từ những hãng thời trang, đặc biệt là bikini. Keely Hodgkinson từng nhiều lần “gây thương nhớ” trong những bộ trang phục gợi cảm nhưng cũng đầy tinh tế.

Cùng ngắm vẻ đẹp gây thương nhớ của Keely Hodgkinson