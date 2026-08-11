Man City nháo nhào tìm người thay Rodri, ném gần 270 triệu euro vào chuyển nhượng

Tìm người thay thế Rodri là bài toán khó

Rodri là một trong những nhân tố quan trọng nhất hàng tiền vệ Man City suốt nhiều năm qua. Sau màn trình diễn nổi bật tại World Cup, tiền vệ 30 tuổi cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Trước tình cảnh đó, đội bóng chủ sân Etihad phải đẩy nhanh kế hoạch tìm người thay thế Rodri. Song song các cuộc đàm phán với Barcelona - đội bóng theo đuổi Rodri quyết liệt, Man City còn xúc tiến nhiều phương án khác nhằm tìm tiền vệ đủ khả năng đảm nhận vai trò mà siêu sao người Tây Ban Nha để lại.

Sự ra đi của Rodri để lại khoảng trống lớn với Man City

Thực tế chỉ ra, Rodri được xem là mẫu tiền vệ rất khó thay thế. Anh sở hữu kinh nghiệm, khả năng tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức, đóng vai trò quan trọng trong lối chơi và có khả năng nâng tầm những đồng đội xung quanh.

Việc tìm một, hoặc thậm chí hai tiền vệ trung tâm để bù đắp khoảng trống của Rodri vì thế đòi hỏi Man City phải bỏ ra khoản tiền rất lớn.

Anderson đến với giá 135 triệu euro

Trong thời gian diễn ra World Cup, Man City chính thức hoàn tất việc chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí 135,7 triệu euro (116 triệu bảng).

Anderson là tuyển thủ quốc gia Anh và thường xuyênđá chính cho "Tam sư". Tuy nhiên, khả năng của anh vẫn chưa được kiểm chứng ở cấp độ cao nhất do chưa từng nếm trải bầu không khí Champions League.

Những gì Anderson thể hiện tại World Cup cho thấy, cầu thủ 23 tuổi sở hữu khả năng kiểm soát khu vực giữa sân cùng bản lĩnh, cá tính và khả năng chuyền dài tốt. Anh có thể đảm nhận vị trí "số 6" và được xem là phương án khả dĩ thay thế Rodri ở thời điểm hiện tại nếu so với Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders hay Mateo Kovacic.

Bouaddi có thể khiến tổng chi phí lên gần 270 triệu euro

Man City chưa dừng lại ở Anderson. Đội bóng Anh đang tiến gần tới việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ayoub Bouaddi của Lille với mức phí khoảng 130 triệu euro (111 triệu bảng).

Gần 270 triệu euro được Man City chi ra cho Elliot Anderson và Ayoub Bouaddi

Ở tuổi 18, Bouaddi đã được đá chính cho đội tuyển Morocco tại World Cup. Anh để lại những ấn tượng tích cực nhưng cũng như Elliot Anderson, "Sao Mai" này chưa được kiểm chứng năng lực đầy đủ ở cấp độ cao nhất.

Nếu thương vụ Bouaddi hoàn tất, khoản đầu tư để tìm phương án thay thế Rodri của Man City sẽ lên tới gần 270 triệu euro.

Với Anderson và Bouaddi, Man City đang hướng tới việc bổ sung hai tiền vệ để giải quyết khoảng trống trong đội hình. Tuy nhiên, đây vẫn là những cầu thủ có mức độ kiểm chứng khác nhau và chưa thể khẳng định sẽ thay thế được hoàn toàn vai trò mà Rodri từng đảm nhiệm.