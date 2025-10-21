Chiến thắng oanh liệt nhất thời Amorim sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho MU?

Không “cất cánh” ngay lúc này, MU còn chờ đến bao giờ nữa?

Làm khách trên sân Anfield của Liverpool dĩ nhiên là nhiệm vụ quákhó (cho bất cứ đội mạnh nào). Không cần phải nói về tầm quan trọng và mức độ quý giá của trận thắng tại Anfield vừa qua đối với MU. Nhưng, đấy chỉ là cột mốc bắt đầu cho một hành trình quan trọng hơn rất nhiều, ngay trước mắt: gặp Brighton (tại sân nhà), Nottingham Forest (sân đối phương), và Tottenham (sân đối phương) trong 3 vòng đấu sắp tới – từ 25.10 đến 8.11.

Có gì đáng nói về 3 trận ấy? Xin thưa: MU đã thua tuyệt đối ở cả 3 trận như thế (MU – Brighton, Forest – MU, Tottenham – MU) trong mùa bóng 2023-2024 tại Premier League. Đến mùa 2024-2025 vừa qua, MU của Ruben Amorim lại thua tuyệt đối cũng ở 3 cặp đấu ấy.

MU có chiến thắng rất quan trọng ngay trên sân của Liverpool

Đáng chú ý hơn: thật ra MU đã thua trong toàn bộ 6 trận gặp Brighton, Forest, Tottenham ở Premier League mùa bóng vừa qua (trong đó có 2 trận diễn ra trước khi Amorim cầm quân). Riêng Tottenham đã toàn thắng MU 4 trận ở mọi đấu trường trong mùa vừa qua (Premier League, League Cup, Europa League).

Cho nên, kết quả cụ thể ở 3 trận đấu sắp tới mới thật sự nói lên khác biệt (nếu có) của MU trong mùa bóng này, dù khi nhìn vào bề mặt, người ta có thể cảm nhận rằng đấy chẳng phải là những ngọn núi quá lớn để thử thách thầy trò Amorim. MU mà đòi được trọn vẹn “nợ nần” trước 3 đối thủ không quá ghê gớm về mặt tên tuổi ấy, thì đấy mới thật sự là bước tiến lớn mà có khi ông chủ Jim Radcliffe cũng chẳng dám mong đợi.

Tất nhiên, một khi MU đã thắng ngay trên sân Liverpool, như một bước chạy đà quá hoàn hảo trước chuỗi 3 trận “đòi nợ” liên tiếp, cứ phải khẳng định là họ có thể thắng bất cứ đối thủ nào, thậm chí còn có thể thắng cả ba – kể cả một Tottenham khá hay trong tay HLV Thomas Frank mùa này (và MU phải đá trên sân Tottenham).

Nhưng trước mắt, đấy mới chỉ là lý thuyết thuần túy. Điều quan trọng là tinh thần đang quá thuận lợi, cho cả Amorim nói riêng lẫn toàn đội MU ngay lúc này. Không “cất cánh” ngay bây giờ, thì MU còn chờ đến bao giờ nữa?

Khi kết thúc chuỗi 3 trận đấu quan trọng sắp tới, thì đấy vừa là dịp bóng đá tầm CLB tạm ngưng để nhường chỗ cho “FIFA Days”, vừa là thời điểm đúng 1 năm kể từ khi Amorim bắt đầu dẫn dắt MU (ngày 11.11.2024). Chắc chắn sẽ có những cuộc mổ xẻ, nhìn lại hành trình đầy chông gai của Amorim trong vòng 1 năm qua.

Ông từng ngán ngẩm phát biểu sau trận thua Brighton mùa trước: đây có lẽ là đội MU tồi tệ nhất trong lịch sử. Bây giờ, cũng ngay trước trận gặp Brighton ở vòng đấu tới, Amorim lại nói ông vừa có được trận đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp huấn luyện MU (trận thắng Liverpool vừa qua)!

Chiến thắng trước Liverpool là 1 lời tuyên bố mạnh mẽ

Bóng đá là môn thể thao đầy bất ngờ, kịch tính, với mọi kết quả hoặc diễn biến ngoài tiên liệu đều có thể xảy ra. Mùa trước, thầy trò Amorim bất ngờ thắng 2-1 ngay trên sân Man City theo kiểu như vậy: Bruno Fernandes gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 88 và Amad Diallo ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90. Ngay trước trận ấy, MU đã thua 2 trận liên tiếp. Ngay sau đó cũng lại là 3 trận thua liên tiếp!

Nhưng, trận thắng 2-1 tại Anfield vừa qua hoàn toàn khác: rất xứng đáng và hợp lý. Đấy là chiến thắng mà MU có đến 82 phút ở vào tình thế dẫn điểm. Đấy là trận đấu mà MU đã có cơ hội gia tăng cách biệt sau khi Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút thứ 2; là trận đấu mà hàng thủ chơi như thể đấy là trận đấu để đời của họ; và kể cả sau khi Liverpool đã san bằng cách biệt khá muộn mằn, thì Harry Maguire vẫn ghi được bàn quyết định để giành lại chiến thắng, từ quả tạt tuyệt vời của Bruno Fernandes.

Amorim đã để lại dấu ấn chiến thuật đậm nét ở trận thắng Liverpool

Nào là chiến thắng đầu tiên trên sân Anfield trong gần chục năm. Nào là lần đầu tiên kể từ khi Amorim cầm quân, MU thắng được 2 trận liên tiếp ở Premier League. Tóm lại, giới hâm mộ MU đã phải chờ đợi quá lâu để có được một ngày như vậy. Cũng có lý khi nhiều người cho rằng trận thắng Liverpool vừa qua không phải là một chiến thắng thông thường. Đấy là một sự khẳng định, hoặc một tuyên bố mạnh mẽ: câu chuyện về MU và Amorim từ nay sẽ khác!

Chính Amorim phát biểu sau trận thắng Liverpool, rằng MU may mắn trong trận đấu này. Hẳn nhiên, ai xem cũng nhớ đấy là trận đấu mà Cody Gakpo bên phía Liverpool có đến 3 lần dứt điểm trúng khuôn gỗ. Một mặt, kể cả khi có thực tài, thì ai cũng cần đến may mắn mới thành công – trong bóng đá cũng như trong cuộc sống. Mặt khác, may mắn cho Amorim trong trận gặp Liverpool không nhất thiết cứ phải là những pha hỏng ăn của Gakpo. Trong “ngày đẹp trời” của mình, ông làm gì... cũng đúng!

Amorim xếp trung phong đắt giá Benjamin Sesko vào ghế dự bị, anh đã ghi bàn trong 2 trận trước đó và đá chính liên tiếp 4 trận. Chi tiết này gây bất ngờ cho đối thủ. HLV Arne Slot của Liverpool nói trên Sky Sports: “Chúng tôi đã xem Sesko trong 4 hoặc 5 trận trước đó, nhưng ở trận này MU thay đổi sơ đồ chiến thuật. Mason Mount là tiền vệ số 10. Sơ đồ chiến thuật của MU giống với 5-3-2 hơn là 5-2-3”.

Kỳ thực, không phải như vậy. Amorim đưa Matheus Cunha vào đá trung phong, và các hậu vệ Liverpool gặp khó khăn nhiều hơn trước cầu thủ này. Amorim cũng thành công với bài bản, cách chơi của MU, nhất là chi tiết chuyền dài rất rõ ràng.

MU mùa này... hay thật

Công bằng mà nói, ít ai có thể tiên đoán MU thắng tại Anfield. Đấy thực sự là kết quả bất ngờ. Trước trận, máy tính của hãng Opta tính ra xác suất chiến thắng cho Liverpool lên đến 73,3%. Bản chất của môn bóng đá chính là như vậy.

Suy cho cùng, cũng là một lẽ công bằng khi có những lúc – ngay trong mùa này, MU đáng lẽ phải thắng nhưng lại không thắng. Trận ra quân gặp Arsenal là điển hình. MU hay hơn, có chỉ số xG (bàn thắng được chờ đợi) lên đến 1,5. Đấy là trận duy nhất trong mùa bóng này mà Arsenal phải đối diện với chỉ số xG cao hơn 1.

Người hâm mộ muốn thấy MU ổn định và chiến thắng nhiều hơn trong tương lai

Khác biệt khi xem MU thi đấu trong mùa bóng này là dù kết quả thế nào, người ta vẫn luôn cảm nhận được khả năng ghi bàn của MU, nhất là trong khoảng thời gian ngay đầu trận. Vấn đề là MU trong 7 vòng đấu trước đó nhận được kết quả tổng thể thấp hơn khả năng thực của họ. Và đến trận gặp Liverpool thì MU lại gặt hái kết quả trên mức mong đợi.

Trong cái nhìn tổng thể, MU mùa này luôn là một trong những đội hay nhất Premier League, xét trên các chỉ số thống kê về khả năng tấn công: số lần dứt điểm, sút chính xác, chạm bóng trong vùng cấm địa đối phương, chỉ số xG...

Nhưng, kết quả luận anh hùng. MU cứ phải lặn ngụp ở nửa dưới của bảng xếp hạng (và Amorim đối diện nguy cơ bị sa thải – ít ra là theo sự bàn luận) vì chỗ dở nhất của chính cái hàng công đang được khen ngợi: hiệu quả khai thác cơ hội để có bàn thắng. Tỷ lệ rất thấp! Quả tạt bóng sống của Bruno Fernandes và cú đội đầu thành bàn gọn ghẽ của Harry Maguire sẽ là hình ảnh đặc trưng, tiêu biểu cho một MU “từ nay sẽ khác hẳn”?

Lịch thi đấu cũng là chi tiết quan trọng có thể lý giải vì sao một MU đã khởi sắc, hơn hẳn chính mình mùa trước, vẫn phải đợi đến lúc này mới có được 2 trận thắng liên tiếp và chỉ đứng ở khu giữa bảng, dưới các đội như Bournemouth hoặc Sunderland.

Trên nguyên tắc, Premier League mùa này có 4 đội mạnh rõ rệt nhất, đủ sức tranh chấp ngôi cao là Liverpool, Man City, Arsenal và Chelsea. Chỉ trong 8 vòng đầu tiên, MU đã phải đụng độ cả 4 đội ấy, và phải làm khách trên sân đối thủ ghê gớm nhất – ĐKVĐ Liverool. Chỉ có trận gặp Man City là thầy trò Amorim thua toàn diện. Họ thắng Chelsea và Liverpool. Còn ở trận gặp Arsenal thì, như người ta vẫn nói: MU thua... trên thế thắng.

Dù thua hay thắng, MU cũng đã coi như “xong việc” trước các đối thủ đáng gờm nhất trên lý thuyết. Hành trình của họ đã trở nên rộng rãi hơn hẳn. Và ngay trước mắt, như đã nói, sẽ là công việc hấp dẫn: “đòi nợ” trước 3 đối thủ mà họ đã thua cả 6 trận mùa trước, để thầy trò Amorim tỏ rõ họ đã cải thiện lối chơi, khả năng cũng như vị thế trong mùa bóng này.