Người đẹp mặc đồ bó sát đấu vật gây ầm ĩ, chưa đấu với Anh Thơ đã xin "đầu hàng"

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, các sới vật hội làng miền Bắc lại rộn ràng tiếng trống, tiếng reo hò. Xuân 2026 cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những màn so tài nam - nữ đầy kịch tính, tâm điểm dư luận năm nay tiếp tục gọi tên các nữ đô xinh đẹp.

Nếu như những mùa trước, cái tên Anh Thơ (Bắc Ninh) gần như “chiếm sóng” với loạt clip triệu view, thì năm nay, sự chú ý được “chia lửa” bởi Hương Khánh Ly, nữ HLV gym người Hà Nội bất ngờ nổi lên sau một trận thắng trên sới vật.

Hotgirl sới vật, Anh Thơ

Từ clip triệu view đến tâm bão tranh cãi

Từ clip triệu view, Khánh Ly nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc tới dày đặc trên mạng xã hội, nhưng tâm điểm chú ý lại đến từ bài đăng cô tố bị “quấy rối” sau khi thi đấu. Nữ HLV cho biết mình bị quay, cắt ghép những góc máy nhạy cảm để câu view, nhận nhiều bình luận khiếm nhã; thậm chí một người trong ê-kíp còn xin chụp ảnh rồi có hành vi đụng chạm và nhắn tin yêu cầu cô mặc đồ “ren”.

Bài viết lập tức gây tranh cãi dữ dội, một bên lên án mọi hành vi quấy rối và cho rằng không thể đổ lỗi cho trang phục thi đấu, bên còn lại chỉ trích bộ đồ bó sát “không phù hợp hội làng”, thậm chí nghi ngờ cô tạo scandal để nổi tiếng. Áp lực dư luận khiến Khánh Ly phải hạn chế bình luận công khai.

Khi được khuyên đấu với Anh Thơ

Giữa làn sóng tranh cãi, một số cư dân mạng chuyển hướng sang yếu tố chuyên môn, gợi ý Khánh Ly nên thượng đài với Anh Thơ, nữ đô vốn được đánh giá cao về thể hình lẫn kỹ năng.

Hương Khánh Ly khẳng định "xin thua" nếu đấu với Anh Thơ

Trước đề xuất này, Khánh Ly tỏ ra khá thẳng thắn. Trong một lần trả lời bình luận, cô thừa nhận “biết mình biết ta” và cho rằng Anh Thơ có lợi thế vượt trội về thể lực lẫn kỹ thuật, nên “xin thua cho nhanh”.

Cách phản hồi này phần nào cho thấy cô không đặt mục tiêu ganh đua chuyên môn, mà chủ yếu tham gia hội vật với tinh thần giao lưu, trải nghiệm.

Vụ việc của Khánh Ly tiếp tục làm dấy lên tranh luận quen thuộc mỗi mùa hội, đâu là ranh giới giữa trang phục thi đấu đặc thù của môn vật và sự phù hợp với không gian lễ hội truyền thống?

Đấu vật, dù là hội làng, đang ngày càng thu hút sự quan tâm lớn, thậm chí lan tỏa ra quốc tế qua mạng xã hội. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần có bộ quy tắc chung về tổ chức, quay phát và trang phục để hạn chế những hình ảnh nhạy cảm bị khai thác sai mục đích.