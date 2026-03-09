ĐT nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản tranh vé tứ kết giải châu Á, "tướng" Chung nói gì?

Thử thách lớn mang tên Nhật Bản

Trưa ngày 9/3, trong buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Nhật Bản tại bảng C vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng.

HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam và Nhật Bản tham dự họp báo trưa ngày 9/3.

Theo chiến lược gia kỳ cựu của bóng đá nữ Việt Nam, Nhật Bản là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á cũng như thế giới. Vì vậy, trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ là thử thách rất lớn đối với các học trò của ông.

“Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh. Nhật Bản được đánh giá cao nhất ở bảng này, còn ba đội Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) cạnh tranh cho vị trí tiếp theo”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam vừa trải qua trận đấu khó khăn với Đài Loan (Trung Quốc) trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nhà cầm quân 74 tuổi cho biết các cầu thủ đã kịp hồi phục thể trạng.

“Trận đấu trước diễn ra lúc 13h nên thời tiết khá nóng, phần nào ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Nhưng chúng tôi đã có hai ngày nghỉ để hồi phục. Trận đấu tới diễn ra lúc 17h (giờ địa phương) nên điều kiện thời tiết cũng dễ chịu hơn”, ông Mai Đức Chung nói.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị đấu pháp riêng

HLV Mai Đức Chung cũng cho biết ban huấn luyện đã chuẩn bị những phương án chiến thuật cụ thể để đối đầu với Nhật Bản, đội bóng nổi tiếng với lối chơi kỹ thuật, tốc độ và tính tổ chức cao. Theo ông Chung, ĐT nữ Việt Nam từng nhiều lần chạm trán Nhật Bản nên hiểu rõ sự nghiêm túc và tính chuyên nghiệp của đối thủ.

ĐT nữ Việt Nam đặt quyết tâm cao ở trận đấu với ĐT nữ Nhật Bản.

“Chúng tôi đã gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã chuẩn bị đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Liên quan đến cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam cho biết đội bóng không quá bận tâm đến kết quả của các trận đấu khác: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình và cố gắng tự quyết định cơ hội của mình”.

Bích Thuỳ: Toàn đội quyết chiến đến phút cuối

Tại buổi họp báo, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ cho biết toàn đội đã nhanh chóng ổn định tinh thần sau trận đấu trước và đang hướng tới cuộc đối đầu với Nhật Bản bằng quyết tâm cao nhất. “Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều đã củng cố lại tinh thần. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và thi đấu hết mình cho đến những phút cuối cùng”, Bích Thuỳ chia sẻ.

Theo tiền vệ sinh năm 1994, trận đấu với Nhật Bản có ý nghĩa rất lớn với cơ hội đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam tại giải đấu lần này: “Dù gặp đối thủ nào, toàn đội cũng luôn đặt quyết tâm và tinh thần đoàn kết lên hàng đầu. Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, ban huấn luyện và các cầu thủ đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như chiến thuật cho trận đấu tiếp theo”.

Nhật Bản đặt mục tiêu toàn thắng vòng bảng

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Nils Nielsen cho biết ĐT nữ Nhật Bản đặt mục tiêu khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng để giữ đà hưng phấn trước vòng knock-out. Sau hai trận đầu, đội bóng Đông Á đã ghi tới 13 bàn và chưa để thủng lưới. Dù vậy, nhà cầm quân người Đan Mạch vẫn đánh giá cao đối thủ Việt Nam.

“Việt Nam là đội bóng rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công. Chúng tôi cần thi đấu với nhịp độ cao và sự tổ chức tốt để vượt qua thử thách này”, HLV Nielsen nhận định. Theo kế hoạch, trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 10/3 (giờ Việt Nam).

Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026 và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.