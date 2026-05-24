Quang Dương và Phúc Huỳnh không đối đầu vẫn vô địch đơn nam ở Philippines

Giải pickleball Mindanao Open 2026 ở Davao (Philippines) vừa xảy ra chuyện hy hữu khi hai tay vợt Việt Nam là Quang Dương và Phúc Huỳnh cùng vào chung kết đơn nam nhưng đều từ chối thi đấu. Điều này khiến trận tranh ngôi vô địch bị hủy vào chiều 22-5. Đặc biệt hơn, BTC còn bất ngờ tuyên bố cho cả hai đồng vô địch giải đấu.

Ở giải đấu này, cả hai tay vợt Việt đều có hành trình vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Đến trận chung kết, Quang Dương đã trao đổi với ban tổ chức và thống nhất cùng Phúc Huỳnh không bước ra sân. Sự việc khiến khán giả theo dõi livestream bất ngờ và đặt nhiều câu hỏi.

Theo nhiều thông tin bên lề, nguyên nhân có thể liên quan đến tranh chấp bóng thi đấu giữa hai thương hiệu tài trợ cho giải - cũng là thương hiệu riêng được Quang Dương và Phúc Huỳnh đều đại diện. Trước đó, loại bóng sử dụng ở các vòng đấu trước không bị cả hai phản đối nhưng tới trận chung kết lại muốn sử dụng loại bóng của nhà tài trợ mình đại diện nhưng không thể thống nhất. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức từ BTC hay hai tay vợt.

Do không đạt được tiếng nói chung, trận chung kết buộc bị hủy. Ban đầu, ban tổ chức trao chức vô địch cho Phúc Huỳnh, trong khi Quang Dương không lên nhận giải. Nguyễn Hữu Hùng Anh giành hạng ba.

Sau vài giờ thảo luận, ban tổ chức bất ngờ quay xe, quyết định trao đồng chức vô địch đơn nam cho cả Quang Dương lẫn Phúc Huỳnh.

Trong thông báo, ban tổ chức cho biết những “tình huống không thể lường trước” đã khiến trận chung kết không thể diễn ra, đồng thời nhấn mạnh quyết định trao hai HCV nhằm thể hiện tinh thần tôn trọng và thể thao cao thượng.