Pickleball chính thức là môn gợi cảm nhất thế giới, "lây lan" nhanh hơn đại dịch

✨ Pickleball chính thức được bình chọn là môn thể thao quyến rũ nhất thế giới

Trong thế giới thể thao đa dạng và đầy cạnh tranh hiện nay, một môn chơi mới nổi đã bất ngờ chiếm lĩnh vị trí hàng đầu về sức hút quyến rũ. Theo báo cáo mới nhất từ viện nghiên cứu thể thao quyến rũ quốc tế (The International Institute of Sexy Sports Studies - IISSS), pickleball chính thức được bình chọn là môn thể thao “nóng bỏng” nhất hành tinh trong bảng xếp hạng “Độ nóng bỏng 2025”.

Pickleball được bầu chọn là môn "gợi cảm" nhất thế giới

Pickleball đạt điểm tuyệt đối 10/10 ở hạng mục “vừa đẹp vừa khỏe”, vượt qua các đối thủ sừng sỏ như tennis hay bóng chuyền bãi biển.

Viện nghiên cứu nói trên đưa ra sáu lý do khiến pickleball trở thành biểu tượng của sự quyến rũ:

+ Đặc trưng “bếp” (kitchen), khu vực mà hai người chơi đứng sát nhau chỉ khoảng 5-6 cm, tạo nên không khí thân mật, vui vẻ và gắn kết tự nhiên qua những nụ cười, có khi còn là những lời khen ngợi thì thầm.

+ Thời trang pickleball cân bằng hoàn hảo giữa phong cách và sự ngẫu hứng. Người chơi diện những bộ trang phục thoải mái như váy ngắn năng động, áo phông in họa tiết vui nhộn, vừa tôn lên vẻ đẹp hình thể vừa thể hiện tinh thần khỏe khoắn, trẻ trung.

+ Yếu tố “ướt át” của môn chơi khi mồ hôi tuôn rơi hòa cùng cơn mưa rào bất chợt tạo nên cảnh tượng như phim lãng mạn, tăng thêm nét quyến rũ và kịch tính cho mỗi trận đấu.

+ Chơi theo đôi tạo cơ hội giao lưu xã hội nhiều hơn, số lần chạm vợt, chúc mừng cũng nhân đôi, khiến buổi tập trở thành bữa tiệc vui vẻ gắn kết.

+ Yếu tố tán tỉnh, giao tiếp ánh mắt qua lưới tạo sức hút tình cảm tự nhiên, biến pickleball thành “sân chơi tình ái” đầy thú vị.

Môn thể thao duy nhất bạn có thể vừa thua trận đấu gay cấn, vừa muốn mời đối thủ một ly nước, đâu đó trong sân chơi là chuyện tình đẹp hoàn toàn có thể bắt đầu.

⚡ Tốc độ phát triển chóng mặt của pickleball trên toàn thế giới

Pickleball đã trở thành hiện tượng thể thao toàn cầu với tốc độ tăng trưởng phi mã trong những năm gần đây và dự kiến tiếp tục bùng nổ trong năm 2025. Đây hiện được xem là môn thể thao phát triển nhanh nhất trên thế giới, thu hút người chơi mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội.

Theo thống kê, số lượng người tham gia, các giải đấu và lượng người xem trực tiếp, trực tuyến đều tăng kỷ lục. Chẳng hạn, giải PPA Tour tại Mỹ thu hút hơn 3,3 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thể hiện sức hút không ngừng gia tăng. Các giải đấu ngày càng quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp hơn, nâng tầm trình độ và tính cạnh tranh.

Việt Nam là nơi mà môn pickleball đang phát triển chóng mặt

Pickleball không chỉ phát triển mạnh ở Mỹ mà còn lan rộng tới châu Á, châu Âu và nhiều nơi khác. Việt Nam nổi bật là thị trường phát triển nhanh thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Malaysia, với hàng loạt câu lạc bộ, sân chơi mới và giải đấu được tổ chức liên tục, góp phần xây dựng cộng đồng pickleball năng động và chuyên nghiệp.

Một nguyên nhân quan trọng giúp pickleball phổ biến nhanh là tính dễ chơi, phù hợp với nhiều nhóm tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Môn thể thao này kết hợp trực quan các yếu tố từ bóng bàn, tennis và cầu lông, tạo thuận lợi cho người mới học song vẫn giữ được sự thách thức cho vận động viên chuyên nghiệp.

Các chuyên gia thể thao nhận xét tốc độ phát triển của pickleball còn nhanh hơn tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19, minh chứng cho sự hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu. Môn thể thao này đã có hệ thống giải đấu và bảng xếp hạng chuyên nghiệp quy củ, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Theo dự báo, thị trường pickleball toàn cầu sẽ đạt giá trị lên tới 4,4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 11,2%. Nhiều thương hiệu thể thao danh tiếng hàng đầu đã gia nhập thị trường, đẩy mạnh xu hướng đầu tư và phát triển hạ tầng, thiết bị thi đấu liên quan đến pickleball.