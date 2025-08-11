Phái đẹp bị đánh bóng pickleball vào người: Tranh cãi kẻ bênh vực, người làm ngơ

🎯 Phái đẹp bị nhắm đánh bóng vào người gây tranh cãi

Phong trào chơi pickleball tại Việt Nam ngày càng phát triển sôi nổi, đặc biệt thu hút nhiều bạn nữ tham gia. Tuy nhiên, gần đây một vụ việc gây xôn xao trong cộng đồng khi hình ảnh một pha bóng "banger" đánh thẳng vào người khiến một nữ vận động viên chảy máu được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Những nữ VĐV mới gia nhập pickleball thường không có đủ phản xạ để né những tình huống "banger". Ảnh minh hoạ

Phong cách “banger” (đánh bóng mạnh mẽ, trực diện vào đối thủ) để tạo áp lực vốn là một chiến thuật trong thi đấu nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi về mặt an toàn và tinh thần thể thao. Nhiều người cho rằng, việc đánh bóng mạnh như vậy, đặc biệt khi đối thủ là người yếu thế hoặc phản xạ chưa kịp, không chỉ gây nguy hiểm về thể chất mà còn ảnh hưởng tâm lý, làm mất đi niềm vui và tinh thần kết nối vốn có của môn thể thao này.

Trong luật pickleball hiện hành không cấm đánh bóng vào người, nên về mặt kỹ thuật "banger" vẫn hợp lệ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sự kiểm soát và ý thức của người chơi khi áp dụng chiến thuật này. Hành động đánh bóng mạnh không có sự cân nhắc khi đối thủ đang ở thế yếu dễ gây ra các chấn thương không mong muốn, đặc biệt với người mới và nữ giới.

🗣️ Ý kiến từ cộng đồng pickleball: Người bênh vực, kẻ làm ngơ

Vụ việc trên đã thu rất nhiều bình luận với quan điểm trái chiều từ cộng đồng pickleball. Một bộ phận người chơi ủng hộ lối chơi quyết đoán, coi "banger" là cách thể hiện sức mạnh và trình độ. Họ cho rằng chơi thể thao là phải chấp nhận rủi ro và hi sinh, người yếu hơn hoặc mới chơi phải tập thích nghi và nâng cao kỹ năng để tránh bị đánh trúng.

Một số khác nhấn mạnh việc đánh bóng thẳng vào người khi đối thủ không kịp phản ứng là hành vi thiếu ý thức, vi phạm tinh thần thể thao. Họ kêu gọi xây dựng cộng đồng pickleball văn minh, tôn trọng lẫn nhau, nhất là bảo vệ phái đẹp và người mới để giữ gìn sân chơi vui vẻ, lành mạnh.

Có người đề nghị nên phân nhóm người chơi theo trình độ và lối chơi nhằm tránh xung đột, hoặc trang bị đồ bảo hộ để giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Một số bình luận hài hước, đồng thời lên án những người có tâm lý hiếu thắng, thiếu tôn trọng đồng nghiệp trên sân.

Phía những người bị ảnh hưởng cũng chia sẻ nỗi sợ và trải nghiệm khó khăn khi đối mặt với "banger", nhấn mạnh sự cần thiết của sự tôn trọng và ý thức trong thi đấu.

Dù luật không cấm đánh bóng vào người, cả cộng đồng đều đồng thuận: “Mạnh không đồng nghĩa với thiếu ý thức. Chiến thắng không đáng giá nếu đánh mất sự tôn trọng”.

Đây là bài học quan trọng để giữ pickleball trở thành bộ môn thể thao kết nối, lan tỏa niềm vui và sức khỏe một cách bền vững, đặc biệt trong bối cảnh đông đảo người chơi nữ và người mới gia nhập.