"Táo Kinh Tế" Quang Thắng thi tài cuộc đua pickleball có tổng giải thưởng 1,5 tỷ đồng

Chiều ngày 18/8/2025 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng báo Tiền Phong đã tổ chức họp báo ra mắt giải đấu Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I - Năm 2025, sự kiện thể thao quy mô và đầy ý nghĩa dành cho cộng đồng doanh nhân trẻ và các vận động viên trong nước cùng các khách mời quốc tế.

Sự kiện pickleball có quy mô khởi động vào ngày 18/8 tại Hà Nội

Pickleball, môn thể thao mới mẻ kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm tại Việt Nam nhờ tính năng động, dễ tiếp cận và tinh thần kết nối mạnh mẽ. Giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cơ hội kết nối đa chiều giữa các doanh nhân, nghệ sĩ và vận động viên, góp phần phát huy giá trị “Fair Play” trong cộng đồng.

🎾 Các nội dung tranh tài rất đa dạng

Giải lần này có sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng Quang Thắng, được biết đến với vai diễn “Táo Kinh Tế” trong chương trình “Táo Quân” mỗi dịp cuối năm. Anh cũng là người đam mê pickleball và từng tham gia nhiều giải đấu trong nước. Bên cạnh Quang Thắng, còn có các nghệ sĩ khác như diễn viên B Trần (Trần Quốc Anh), diễn viên Bảo Thanh (Vũ Thị Phương Thanh), hay Yến Xôi (Đinh Hải Yến).

Ngoài ra, giải đấu còn quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ nhiều địa phương trong nước, các vận động viên phong trào đến vận động viên chuyên nghiệp, cũng như các tay vợt quốc tế đến từ Nhật Bản, Malaysia và Philippines. Sự đa dạng và chất lượng của các vận động viên hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao.

Giải diễn ra từ ngày 19 đến 21/9/2025 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, với 22 nội dung thi đấu đôi phân theo nhóm đối tượng gồm: Phong trào, Lãnh đạo – Khách mời, Nghệ sĩ – KOLs – Nhà báo và Doanh nhân.

Cuộc đua lần này có tổng giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng, bao gồm tiền thưởng 80 triệu đồng cho đôi nam vô địch hệ phong trào, 40 triệu đồng cho đôi nam nữ vô địch và 35 triệu đồng cho đôi hỗn hợp trình 7.0. Các hệ khác, giải thưởng cao nhất 15 triệu đồng.

Diễn viên Quang Thắng đã tham dự nhiều giải pickleball lớn, nhỏ tại Việt Nam. Ảnh Facebook nhân vật

⚖️ Phân chia rõ ràng trình độ người chơi

Ban tổ chức đã lưu ý các vận động viên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về trình độ và đối tượng tham dự để đảm bảo sự công bằng và tính chuyên nghiệp của giải.

Điểm trình trên hệ thống Sport Connect được tính theo quy tắc ELO, dựa trên khai báo của VĐV nên có thể sai lệch và khi đó chỉ mang tính tham khảo.

VĐV khi đăng ký cần khai báo trung thực theo điểm trình hiện tại. Trường hợp khi giải đấu diễn ra phát sinh khiếu kiện, BTC sẽ rà soát lại. Nếu đúng vượt trình theo quy định của nội dung, BTC sẽ xử thua theo quy định. Điều lệ giải là căn cứ cao nhất để xử lý.

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức vòng loại trực tiếp hoặc đấu bảng tùy số lượng đăng ký, bảo đảm tính công bằng, chuyên nghiệp và hấp dẫn.