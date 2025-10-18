Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Barca dễ vỡ mộng "ăn 6", Yamal và đồng đội phải cứu HLV Flick

2025/26 là mùa giải đầy tham vọng của Barcelona, với mục tiêu vô địch mọi đấu trường cùng danh hiệu Quả bóng vàng cho Lamine Yamal. Nhưng chặng đường đã đi không hề dễ dàng với đoàn quân của HLV Hansi Flick.

  

🌀 Khởi đầu đáng lo, dấu hiệu của sự sụp đổ

Nếu fan Barca còn viện cớ “Lewandowski hỏng pen” hay “Bardghji bỏ lỡ”, hãy nhắc họ rằng vấn đề không nằm ở may rủi. Trận thua 1-4 trước Sevilla chỉ là kết quả được báo trước – hệ quả của chuỗi biểu hiện rệu rã, thiếu sức sống suốt nhiều tuần. Barca không chỉ thua trận, họ thua cả về tinh thần và bản sắc. Một đội bóng từng hùng mạnh giờ đang lạc lối trong chính tham vọng của mình.

Barca đang chơi không tốt như kỳ vọng

Barca đang chơi không tốt như kỳ vọng

Sau gần 1.000 phút thi đấu mùa này (8 trận trong nước, 2 ở châu Âu), Barca chỉ đạt phong độ “ổn” khoảng 480 phút – tương đương 48%. Con số quá thấp với đội bóng mơ ăn 6. Ngay từ trận mở màn gặp Mallorca, dù dẫn 2 bàn và hơn người, đội bóng vẫn chơi lỏng lẻo, thiếu tập trung. HLV Hansi Flick nổi giận sau trận đấu: “Chúng ta chỉ chơi đúng một nửa khả năng. Thật khó chấp nhận”.

Tiếp đó, Barca suýt thua Levante và Rayo Vallecano - những đội yếu hơn rất nhiều. Truyền thông Catalunya cảnh báo: “Nếu Flick không cải thiện, ông có thể không trụ nổi đến hết mùa".

Real Oviedo – đội mới lên hạng – phơi bày những vết nứt trong cấu trúc pressing và phòng ngự của Barca. Dù thắng 3-1, họ vẫn để thủng lưới trước.

Đến trận gặp Sevilla, mọi điểm yếu bị khai thác triệt để: pressing chậm, phản ứng rối, tuyến giữa mất kiểm soát. HLV Almeyda của Sevilla thừa nhận: “Barca dễ gãy nếu bị ép tốc độ”. Kết quả: Sevilla nghiền nát Barca. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, họ đã phá kỷ lục cách biệt 4 bàn trước Barca vốn đã tồn tại gần 80 năm.

🔄 Flick dần mất kiểm soát phòng thay đồ

Mùa trước, HLV Hansi Flick giúp Barca trở lại đỉnh La Liga. Nhưng giờ đây, nội bộ lại rạn nứt: ban lãnh đạo, HLV và cầu thủ không còn chung tiếng nói.

Từ việc xử lý vụ Ter Stegen đến những mâu thuẫn về nhân sự với giám đốc Deco, mọi thứ đang đẩy Flick vào thế cô lập. Chính ông cũng phải thừa nhận: “Cách chúng tôi giao tiếp có vấn đề. Tôi cũng có phần lỗi".

Yamal vẫn tỏa sáng nhưng chưa đạt kỳ vọng

Yamal vẫn tỏa sáng nhưng chưa đạt kỳ vọng

Trong khi đó, Barca lại thường xuyên bị chấn thương tìm đến. Thậm chí, Barca không biết mình sẽ đá sân nào mỗi tuần – Nou Camp, Montjuic hay Johan Cruyff – đủ để thấy sự hỗn loạn lan tới cả hậu trường.

💥 Lời hứa “sẽ trở lại” & câu hỏi lớn cho Flick

Ngoại trừ trận gặp Valencia và Newcastle, Barca gần như mất năng lượng trong mọi trận đấu. Khi pressing yếu đi, đối thủ dễ dàng cầm bóng, còn hàng thủ Barca lập tức rối loạn.

Tiền vệ Pedri thừa nhận sau trận thua Sevilla: “Chúng tôi không biết phải làm gì với bóng. Thiếu cường độ và chất lượng”.

Rashford đang trở thành điểm sáng hiếm hoi của Barca

Rashford đang trở thành điểm sáng hiếm hoi của Barca

Dữ liệu LaLiga cho thấy Barca tụt dốc rõ rệt: số lần đoạt bóng thành công giảm dưới mức trung bình giải đấu. Một Barca từng làm “nghẹt thở” đối thủ bằng pressing giờ lại bị pressing ngược.

HLV Flick tuyên bố: “Sau đợt tập trung ĐTQG, Barca sẽ trở lại để thắng tất cả”. Nhưng đó sẽ chỉ là lời hứa rỗng nếu ông không dám làm mới chiến thuật, đánh thức tinh thần chiến binh và gạt bỏ cái tôi trong phòng thay đồ.

Barca đang ở ngã ba đường: hoặc làm lại để cứu vãn mùa giải, hoặc tiếp tục trượt dài trong ảo tưởng “một thời huy hoàng”. Nếu không kịp tỉnh giấc, “giấc mộng ăn 6” của Yamal và các đồng đội sẽ tan biến trước khi tháng 12 kịp đến.

