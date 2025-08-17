Ngọc Trinh khoe dáng nuột nà chơi pickleball, hot-girl Moon Võ dự giải quốc tế

💃📸 Người mẫu Ngọc Trinh khoe dáng nuột nà chơi pickleball

Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh có bộ ảnh trên sân pickleball gây chú ý. Theo chia sẻ của nữ người mẫu “vòng eo 56”, cô đã có gần 3 tháng thử sức với bộ môn đang có sức hút lớn này. Dưới bài đăng, rất nhiều bình luận chào đón Ngọc Trinh gia nhập làng “pick thủ” cũng như dành lời khen cho vóc dáng nuột nà của cô.

Ngọc Trinh khoe dáng chơi pickleball

Không chỉ là một người mẫu nổi tiếng, Ngọc Trinh còn được biết đến là một người đẹp rất cuồng thể thao. Cô tích cực tham gia các giải chạy bộ, chơi billiards, tập yoga, nhảy hiện đại, gym, tennis hay đánh golf.

🏟️🎯 Người đẹp Moon Võ tham dự giải quốc tế

Mới đây, hot girl Moon Võ (tên thật Võ Ngọc Duyên) đã chia sẻ việc bản thân sẽ cùng một số đồng đội tham dự giải pickleball quốc tế ở Malaysia. Đây là giải đấu diễn ra trong 2 ngày 16-17/8 thi đấu ở 3 nội dung chính là đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở nhiều trình độ khác nhau, trong đó có cả trình chuyên nghiệp (Open) với giá trị giải thưởng từ 12-30 triệu đồng và nhiều vật phẩm cho mỗi chức vô địch (tùy nội dung).

Người đẹp Moon Võ dự giải quốc tế tại Malaysia

Cô có nền tảng thể lực tốt với 5 năm tập yoga

Moon Võ có nền tảng 5 năm tập yoga. Sau 7 tháng chuyển sang chơi pickleball, cô gặt hái được một số danh hiệu nhất định, trong đó có 3 chức vô địch liên tiếp ở các giải phong trào tại TP.HCM thời gian vừa qua. Dù vậy, người đẹp tỏa ra khiêm tốn khi được hỏi về mục tiêu của cá nhân ở giải đấu tới đây.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một giải đấu quốc tế. Vì vậy tôi không đặt bất kỳ mục tiêu cụ thể nào cho bản thân. Tôi muốn đến giải với sự vui vẻ, thoải mái và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các tay vợt nước ngoài. Dù vậy, tôi hy vọng các đồng đội của mình sẽ gặt hái được thành công. Tôi sẽ thi đấu cũng như cổ vũ hết mình cho đồng đội trong từng trận”, Moon Võ chia sẻ.

🏆🥇 Hot girl Phương Liên lần đầu lên ngôi vô địch

Tại giải pickleball phong trào diễn ra ở Thành phố Thủ Đức (TP.HCM) diễn ra trong ngày 14/8, người đẹp thể thao Phương Liên đã giành chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ trình độ 5.0. Trong trận chung kết, cô và đồng đội có chiến thắng ấn tượng với tỉ số 11-5.

Phương Liên lần đầu có danh hiệu vô địch

Đây là lần đầu tiên, Phương Liên có chức vô địch pickleball sau khoảng một năm gắn bó với bộ môn này. Đáng chú ý, người đẹp cho biết bản thân đang bị đau ở vai, không thể thực hiện tốt các pha dứt điểm trên lưới: “Tôi khá bất ngờ và hạnh phúc khi mình lên ngôi vô địch. Rất may mắn tôi với đồng đội có sự ăn ý, hỗ trợ tốt cho nhau”.