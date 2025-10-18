Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU chỉ góp 1 sao ở siêu đội hình kết hợp với Liverpool

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa
Huyền thoại Alan Shearer đưa ra đội hình kết hợp mạnh nhất của Liverpool và MU hiện tại và "Quỷ đỏ" chỉ có 1 cầu thủ được lựa chọn.

   

Alan Shearer chỉ chọn 1 cầu thủ MU cho đội hình kết hợp

Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại và tâm điểm của sự chú ý hướng về cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man United. Mặc dù "The Kop" đang nhận 2 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh nhưng họ vẫn xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man United đang lóp ngóp ở vị trí thứ 10 và kém 5 điểm so với đối thủ.

MU chỉ góp 1 sao ở siêu đội hình kết hợp với Liverpool - 1

Đội hình kết hợp giữa Liverpool và MU của Alan Shearer

Giới truyền thông Anh đang "làm nóng" trận đấu ngay từ lúc này. Mới nhất, huyền thoại Alan Shearer đã đưa ra đội hình kết hợp giữa Liverpool và Man United. Đây được coi là một trong những truyền thống của báo chí Anh trước mỗi cuộc đại chiến. Thường thì người đưa ra lựa chọn sẽ cố gắng cân bằng lực lượng của hai bên.

Tuy nhiên, Alan Shearer quyết định chỉ chọn đúng 1 cầu thủ của Man United cho đội hình của mình. Đó là hậu vệ trái Luke Shaw, còn lại 10 cầu thủ đều của Liverpool là thủ thành Alisson, hậu vệ Konate, Van Dijk, Bradley, tiền vệ Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, tiền đạo Salah, Gakpo và Ekitike.

Hai “bom tấn chuyển nhượng” của Liverpool là Alexander Isak và Florian Wirtz cũng không được lựa chọn do không có được phong độ cao. Nhiều người hâm mộ Man United cho rằng đây là một trong những nỗi nhục lớn nhất của đội bóng trong nhiều năm qua với lựa chọn này. 

Shearer vẫn còn quá... hào phóng?

Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cây viết John Cross của tờ Mirror còn “châm thêm dầu vào lửa” khi cho rằng Alan Shearer như còn là... quá hào phóng với sự lựa chọn ấy.

“Thực ra đưa ra lựa chọn đội hình kết hợp giữa Liverpool và MU hiện tại là khá khó. Alan Shearer khiến tôi phải chú ý khi chỉ chọn 1 cầu thủ MU trong đội hình ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Alan như vậy là quá hào phóng. Tôi chẳng thể chọn cầu thủ MU nào để đưa vào đội hình của mình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thời điểm Liverpool lại áp đảo hoàn toàn như vậy trong trận derby nước Anh. Chỉ cần nhìn vào tỉ lệ dự đoán thắng của hai đội cũng thấy được sự khác biệt (Liverpool thắng: 1 ăn 0,6; MU thắng: 1 ăn 4,75).

Lựa chọn Luke Shaw của Alan Shearer cũng khiến tôi ngạc nhiên. Có lẽ là do vị trí hậu vệ cánh trái của Liverpool đang có vấn đề. Tôi chẳng thể đưa Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo vào trong đội hình bởi những nhân sự bên phía Liverpool tốt hơn hẳn. Ngay cả Konate, cầu thủ đang chơi không tốt so với chính bản thân mùa trước, cũng tốt hơn hẳn so với dàn hậu vệ của MU”.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

18/10/2025 09:11 AM (GMT+7)
