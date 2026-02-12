"Messi Đông Á Thanh Hóa" mong "ông Bụt" xuất hiện vào cuối năm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

"Messi Đông Á Thanh Hóa" mong "ông Bụt" xuất hiện vào cuối năm

Sự kiện: Bóng đá V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Trên trang facebook cá nhân, "Messi Đông Á Thanh Hóa" Lê Quốc Phương đăng tải đoạn tít bài viết "Tết đến rất gần, nhưng CLB Thanh Hóa vẫn đang chờ một phép màu", kèm theo mong ước "ông Bụt" sớm xuất hiện.

Tiền vệ của Đông Á Thanh Hóa mong "ông Bụt" xuất hiện vào cuối năm

Thời gian qua, ai cũng biết Đông Á Thanh Hoá đang gặp vô vàn khó khăn. Lực lượng chỉ có 17 cầu thủ đăng ký thi đấu. Do án phạt của FIFA nên họ không được chuyển nhượng vì nợ tiền cầu thủ ngoại. Thực tế, nếu không bị án phạt của FIFA thì đội bóng xứ Thanh cũng chẳng tìm đâu ra tiền để mua người, trong lúc những cầu thủ trụ cột đều đã đi đến các CLB khác. Thậm chí ở trận đấu với CLB Công an TP.HCM mới đây, họ phải để 2 thủ môn sẵn sàng đá các vị trí khác trong trường hợp có cầu thủ dính chấn thương.

Lực lượng đã thế, bóng đá xứ Thanh còn khủng hoảng về tài chính. Lương, thưởng và phí lót tay còn nợ từ những mùa giải trước đến giờ vẫn chưa giải quyết. Trong tình cảnh khó khăn đó, các cầu thủ Đông Á Thanh Hoá vẫn đồng lòng chiến đấu và những trận đấu để đời. Họ đã cầm hòa Thép xanh Nam Định 2-2 và thắng CLB Công an TP.HCM 2-1. Đây đều là 2 đội bóng ở nhóm đầu bảng, dư dả về kinh phí và lực lượng hoàn toàn vượt trội so với Đông Á Thanh Hoá...

Lê Quốc Phương mong "ông Bụt" xuất hiện vào những ngày cuối năm. Ảnh chụp màn hình.

Lê Quốc Phương mong "ông Bụt" xuất hiện vào những ngày cuối năm. Ảnh chụp màn hình.

Khi cái tết Nguyên đán 2026 đã gần kề, những người làm bóng đá Thanh Hóa, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện Đông Á Thanh Hoá và các cầu thủ đều chung câu hỏi, ai sẽ dang tay cứu đội bóng xứ Thanh lúc này. Đó cũng là những suy nghĩ của tiền vệ Lê Quốc Phương, khi nỗi lo "cơm áo gạo tiền" ngày cuối năm ập đến.

Trên trang facebook cá nhân, cầu thủ được đặt biệt danh "Messi Đông Á Thanh Hóa" đã đăng tải đoạn tít bài viết "Tết đến rất gần, nhưng CLB Thanh Hóa vẫn đang chờ một phép màu" của Báo điện tử VOV, kèm theo mong ước "ông Bụt" sớm xuất hiện: "Ông bụt ơi làm ơn xuất hiện đi ông...".

Phía dưới bài đăng của Lê Quốc Phương, rất nhiều động nghiệp đã vào chia sẻ, động viên mà mong Lê Quốc Phương cũng như CLB Đông Á Thanh Hóa sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Được biết, mới đây, Hội CĐV Thanh Hóa đã kêu gọi sự đóng góp từ các CĐV nhằm giúp các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa có một chút tiền thưởng Tết cho năm 2026. Trước đó, sau chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM, bầu Đệ - cựu chủ tịch CLB, đã thông báo thưởng cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp 300 triệu đồng.

Quế Ngọc Hải chính thức nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa
Quế Ngọc Hải chính thức nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa

Mới đây, Quế Ngọc Hải đã chính thức gửi lời chia tay Đông Á Thanh Hóa, đồng thời có những chia sẻ tri ân đội bóng xứ Thanh sau 1 năm chơi bóng tại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 18:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN