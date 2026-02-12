"Messi Đông Á Thanh Hóa" mong "ông Bụt" xuất hiện vào cuối năm

Tiền vệ của Đông Á Thanh Hóa mong "ông Bụt" xuất hiện vào cuối năm

Thời gian qua, ai cũng biết Đông Á Thanh Hoá đang gặp vô vàn khó khăn. Lực lượng chỉ có 17 cầu thủ đăng ký thi đấu. Do án phạt của FIFA nên họ không được chuyển nhượng vì nợ tiền cầu thủ ngoại. Thực tế, nếu không bị án phạt của FIFA thì đội bóng xứ Thanh cũng chẳng tìm đâu ra tiền để mua người, trong lúc những cầu thủ trụ cột đều đã đi đến các CLB khác. Thậm chí ở trận đấu với CLB Công an TP.HCM mới đây, họ phải để 2 thủ môn sẵn sàng đá các vị trí khác trong trường hợp có cầu thủ dính chấn thương.

Lực lượng đã thế, bóng đá xứ Thanh còn khủng hoảng về tài chính. Lương, thưởng và phí lót tay còn nợ từ những mùa giải trước đến giờ vẫn chưa giải quyết. Trong tình cảnh khó khăn đó, các cầu thủ Đông Á Thanh Hoá vẫn đồng lòng chiến đấu và những trận đấu để đời. Họ đã cầm hòa Thép xanh Nam Định 2-2 và thắng CLB Công an TP.HCM 2-1. Đây đều là 2 đội bóng ở nhóm đầu bảng, dư dả về kinh phí và lực lượng hoàn toàn vượt trội so với Đông Á Thanh Hoá...

Lê Quốc Phương mong "ông Bụt" xuất hiện vào những ngày cuối năm. Ảnh chụp màn hình.

Khi cái tết Nguyên đán 2026 đã gần kề, những người làm bóng đá Thanh Hóa, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện Đông Á Thanh Hoá và các cầu thủ đều chung câu hỏi, ai sẽ dang tay cứu đội bóng xứ Thanh lúc này. Đó cũng là những suy nghĩ của tiền vệ Lê Quốc Phương, khi nỗi lo "cơm áo gạo tiền" ngày cuối năm ập đến.

Trên trang facebook cá nhân, cầu thủ được đặt biệt danh "Messi Đông Á Thanh Hóa" đã đăng tải đoạn tít bài viết "Tết đến rất gần, nhưng CLB Thanh Hóa vẫn đang chờ một phép màu" của Báo điện tử VOV, kèm theo mong ước "ông Bụt" sớm xuất hiện: "Ông bụt ơi làm ơn xuất hiện đi ông...".

Phía dưới bài đăng của Lê Quốc Phương, rất nhiều động nghiệp đã vào chia sẻ, động viên mà mong Lê Quốc Phương cũng như CLB Đông Á Thanh Hóa sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Được biết, mới đây, Hội CĐV Thanh Hóa đã kêu gọi sự đóng góp từ các CĐV nhằm giúp các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa có một chút tiền thưởng Tết cho năm 2026. Trước đó, sau chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM, bầu Đệ - cựu chủ tịch CLB, đã thông báo thưởng cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp 300 triệu đồng.