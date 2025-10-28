Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân pickleball quá mức: Người đẹp sẵn sàng bỏ giải

⚖️ Thi đấu đúng nghĩa hay tiến sâu là quan trọng hơn?

Theo nhiều ý kiến, việc bạn nam bao sân ở nội dung đôi nam nữ sẽ giúp tỉ lệ thắng trong trận đấu pickleball cao hơn. Tuy nhiên, không phải bất kỳ cô gái nào cũng thích thú với điều này. Thậm chí mới đây, một người đẹp còn lên tiếng tố việc đồng đội nam của mình bao sân quá mức khiến cô gần như không được chạm vợt suốt cả giải đấu.

Sự việc này đã tạo nên tranh cãi vì việc bạn nam có nên hay không nên bao sân, giữa việc được thi đấu đúng nghĩa hay đội của mình được tiến sâu là quan trọng hơn.

😤 Hot girl Đăng Thư: “Tôi sẵn sàng bỏ giải nếu được bao quá mức”

Đến với pickleball sau khi đã tập luyện khá nhiều môn thể thao khác, hot girl Nguyễn Đăng Thư chia sẻ bản thân cũng đã từng được đồng đội lẫn bạn bè gợi ý sẽ “bao sân” hoàn toàn để có thể tiến sâu và giành giải thưởng. Tuy nhiên, cô nàng đã lập tức từ chối.

Đăng Thư sẵn sàng bỏ giải nếu không được thi đấu trên sân

“Cá nhân tôi nghĩ đã thi đấu thì phải có cơ hội được cọ xát mặc dù bản thân cũng rất muốn có thành tích cao. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi đồng ý để đồng đội mình bao. Tôi sẵn sàng bỏ giải nếu được bao quá mức vì như vậy dù có chiến thắng, bản thân tôi cũng không vui khi mình không đóng góp vào thành tích đó”.

“Tôi thấy việc nam bao sân cho nữ hiện tại diễn ra rất nhiều và để khắc phục tình trạng này tôi nghĩ các tay vợt nữ nên trau dồi, cải thiện thêm nhiều về kỹ thuật. Hơn nữa, ở nội dung đôi nam nữ để phối hợp ăn ý hơn tôi nghĩ các cặp đấu nên dành thời gian để tập luyện cùng nhau”, Đăng Thư chia sẻ.

✋ Diễn viên Song Dương: “Người đánh tốt hơn thì bao sân là bình thường”

Trái với quan điểm trên, nữ diễn viên xinh đẹp Song Dương cho rằng ở các nội dung đôi, người có trình độ, kỹ thuật, phong độ tốt hơn bao sân cho người còn lại là chuyện hết sức bình thường.

Song Dương cho rằng người có trình độ cao bao cho đồng đội là bình thường

“Thường ở các trận đấu đôi nam nữ thì bạn nữ luôn là người bị ép. Vì vậy bạn nam che chắn, bao sân cho bạn nữ để giảm lỗi, tránh mất điểm. Tôi nghĩ bạn nữ không nên yêu cầu được đánh quá nhiều để duy trì tốt nhịp tấn công và ổn định thế trận. Chỉ cần giữ vị trí ổn định, trả bóng kỹ, tránh lỗi và tạo cơ hội cho nam kết thúc điểm”.

“Chưa kể các nội dung thi đấu đều có quy định về trình độ (chấm trình). Chỉ cần trình độ bạn nam và nữ cộng lại không vượt mức quy định thì thi đấu ra sao là do chiến thuật của hai bạn đề ra”, Song Dương cho biết.

Nữ diễn viên cho rằng việc ai "gánh" trong trận tùy vào năng lực từng người

Đã chuyển từ cầu lông sang pickleball được khoảng 1 năm, Song Dương nhận định việc chênh lệch trình độ của nam và nữ ở nội dung đánh đôi hiện nay là bình thường. Vì vậy việc nam và nữ trong đội đưa ra chiến thuật hợp lý, phù hợp với năng lực từng người là hoàn toàn có thể hiểu được.

🤔 Á hậu Tuyết Nhi: “Nam bao nữ là công thức để giành chiến thắng”

Cũng giống như Song Dương, á hậu đại dương Võ Tuyết Nhi cũng cho rằng việc nam bao sân cho nữ là chuyện bình thường trong pickleball hiện nay.

Tuyết Nhi nhận xét "nam bao nữ" đang là công thức chiến thắng ở các nội dung đôi nam nữ

“Với những bạn nam có trình độ cao, trong khi bạn nữ yếu thì chuyện bao sân là bình thường. Hai bạn cần bàn luận chiến thuật trước và nói rõ với nhau để cả hai ra sân có thể hợp tác vui vẻ”.

“Tuy nhiên, nếu bạn nam không giỏi, không thể chạy bao quát hết sân do đối thủ ép nữ quá nhiều thì nên cân nhắc để bạn nữ được thi đấu nhiều hơn, phần sân của ai người đó đánh, tránh để lại nhiều khoảng trống thuận lợi cho đối thủ, qua đó dễ thua hơn”, Tuyết Nhi cho biết.

Nàng á hậu xinh đẹp cho rằng “nam bao nữ” đang là công thức được áp dụng rất nhiều hiện nay để giành chiến thắng ở các giải đấu có nội dung đôi nam nữ. Tuy nhiên, Tuyết Nhi cho rằng niềm vui của chiến thuật này sẽ không cao bằng việc cả hai cùng phối hợp, bù trừ khuyết điểm của đồng đội để có được chiến thắng và danh hiệu.