Người đẹp Phương Linh nổi bật với vòng ba 98cm, Vy Phan lọt top 3 giải chạy ở Hà Nội

📈 Hot girl Phương Linh cải thiện thành tích và vóc dáng

Cù Phương Linh là một trong những runner gây chú ý tại một giải chạy đêm mới nhất tại Hà Nội thu hút đến hơn 11.000 VĐV tranh tài. Tham gia nội dung 5km, hot girl này để lại nhiều ấn tượng đẹp với nụ cười tỏa nắng và vóc dáng chuẩn mực.

Phương Linh rạng ngời trên đường chạy

Được biết, Phương Linh là một HLV fitness ở Hà Nội và đã có khoảng 7 năm gắn bó với bộ môn này. Nhờ đó, cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo ba vòng nóng bỏng 85-57-98 cm.

Dù chỉ đến với chạy bộ được vài tháng, Phương Linh đã vượt qua khuyết điểm bàn chân bẹt để liên tục cải thiện thành tích. Ở giải đấu này, người đẹp bật mí cô đã cải thiện chỉ số của mình từ pace 8 lên 6.50 (tốc độ trung bình 6 phút 50 giây cho mỗi km).

“Tôi cảm thấy rất hào hứng khi được tranh tài ở một giải đấu quy mô và chuyên nghiệp đến như vậy. Thật sự được hòa mình vào không khí thi đấu giữa 11.000 VĐV là rất tuyệt vời. Hôm nay tôi đăng ký cự ly ngắn để kéo một bạn newbie cùng mình chạy. Vì vậy dù cải thiện thành tích, tôi vẫn chưa hài lòng lắm về chỉ số”, Phương Linh chia sẻ.

Nữ HLV fitness có vóc dáng nóng bỏng cùng vòng ba 98 cm

Phương Linh cho biết hiện cô duy trì chạy bộ 4 buổi trong tuần xen kẽ các bài tập gym bổ trợ nhằm hạn chế chấn thương cổ chân. Cô còn dùng 2 buổi rèn luyện tim mạch và 2 buổi chuyên môn để nâng cao thành tích. Người đẹp đặt kỳ vọng bản thân sẽ chinh phục những cột mốc mới trên đường chạy ở những giải tiếp theo.

🧮 Người đẹp Vy Phan lọt top 3 với thông số ấn tượng

Chân chạy lừng danh trong giới phong trào Vy Phan tiếp tục mang về cho mình một danh hiệu tại giải chạy marathon mới nhất cuối tuần qua. Cụ thể, với thời gian 3 giờ 29 phút, Vy Phan lọt top 3 nhóm tuổi trên đường chạy 42km, đạt tốc độ trung bình 4 phút 57 giây cho mỗi km.

Vy Phan giành thành tích với thông số ấn tượng

Vy Phan cho biết ban đầu, cô không có ý định tham dự giải vì cảm giác bản thân chưa có sự chuẩn bị tốt. Phải đến sát ngày thi đấu, người đẹp mới thay đổi quyết định và có được thành tích bất ngờ.

“Thời tiết Hà Nội cuối thu rất dễ chịu, cung đường chạy cũng rất đẹp mang đến cho tôi trải nghiệm tuyệt vời. Thành tích 3 giờ 29 phút cũng là thành tích full marathon nhanh thứ 2 trong sự nghiệp của tôi. Thành tích top 3 nhóm tuổi ở giải với tôi là bất ngờ và may mắn vì nội dung này có sự cạnh tranh rất cao”, Vy Phan chia sẻ.

Sau giải đấu này, Vy Phan sẽ tham gia tranh tài tại Gia Lai City Trail 2025 diễn ra vào đầu tháng 11.