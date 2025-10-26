Kiều nữ UFC hóa người nhện mặc bikini, khiến người xem "đứng ngồi không yên"

💃 Paige VanZant khiến mạng xã hội bùng nổ với bộ trang phục “Spider Woman” quyến rũ

Halloween năm nay, cựu ngôi sao UFC Paige VanZant lại chứng minh vì sao cô được mệnh danh là “bông hồng thép gợi cảm nhất làng MMA”. Trong loạt ảnh mới chia sẻ lên mạng xã hội, người đẹp 31 tuổi khiến người hâm mộ “bỏng mắt” khi diện ba bộ trang phục hóa trang cực táo bạo và nổi bật nhất chính là “nhện bikini” ôm sát cơ thể khiến dân mạng “đứng hình toàn tập”.

Paige VanZant gây sốt với loạt ảnh Halloween

VanZant khoe thân hình săn chắc, quyến rũ trong ba lựa chọn, vũ công đỏ với áo bra nhỏ xíu và quần short tua rua, tay đua tốc độ cùng bộ jumpsuit khóa kéo “bất trị” và cuối cùng là Spider Woman, phiên bản gợi cảm đến mức nhiều người "đứng ngồi không yên".

Kèm theo loạt ảnh, Paige viết vui: “Giúp tôi chọn trang phục Halloween nào… 1, 2 hay 3 nhé!”.

Ngay lập tức, phần bình luận bùng nổ với hàng nghìn ý kiến. Một fan nhiệt tình khen ngợi: “Spider Woman là bộ gợi cảm nhất, nhưng cái khóa kéo của bộ đua xe thì thật sự quá vui!”

Người khác lại hài hước: “Cả ba đều đẹp quá, cô đi đâu chắc cũng khiến người ta ngoái đầu nhìn mất thôi”.

🚀 Từ lồng bát giác đến sân khấu hào quang, hành trình “biến hóa” của Paige VanZant

VanZant từng là một trong những võ sĩ nữ được chú ý nhất tại UFC trước khi rời sàn đấu vào năm 2020. Sau khi thử sức với boxing tay trần (Bare Knuckle FC) và đấu boxing chuyên nghiệp, cô khiến khán giả bất ngờ khi chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí trực tuyến.

Năm 2023, VanZant gây chấn động khi tiết lộ trên podcast rằng: “Tôi kiếm được nhiều tiền trong 24 giờ trên Onl... hơn cả toàn bộ sự nghiệp MMA của mình”.

Phát ngôn này khiến dư luận dậy sóng, nhưng Paige khẳng định cô không hối tiếc vì đã tìm thấy con đường mới giúp bản thân độc lập và tự tin hơn.

Trong một buổi phỏng vấn với TMZ, nữ võ sĩ cho biết: “Đấu võ bây giờ là sở thích, còn Onl... là công việc chính giúp tôi có cuộc sống mình muốn”.

Thế nhưng, tình yêu với võ thuật chưa bao giờ mất đi. Đầu năm nay, Paige tuyên bố sẽ trở lại sàn đấu khi ký hợp đồng với Global Fight League (GFL), một giải MMA mới được thành lập. Cô gọi đây là “cơ hội hoàn hảo để trở lại và khẳng định bản thân lần nữa".

“Tôi chưa bao giờ rời MMA vì chán nản. Tôi vẫn yêu cảm giác bước vào lồng đấu, vẫn muốn nghe tiếng chuông mở màn. Giờ là lúc trở lại,” cô nói cùng chồng – võ sĩ Austin Vanderford – trong podcast chung của cả hai.

Từ “bông hồng thép” UFC đến biểu tượng gợi cảm toàn cầu, Paige VanZant không chỉ khiến người hâm mộ say mê vì nhan sắc và thân hình bốc lửa, mà còn vì cách cô sống thật với bản thân, vừa mạnh mẽ, vừa tự do, vừa táo bạo.