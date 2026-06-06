Ứng viên chủ tịch Real bị chê "thùng rỗng kêu to", phía Klopp phủ nhận tới Bernabeu

Người đại diện của Klopp bác bỏ khả năng tới Real

Cuộc bầu cử chủ tịch tại Real Madrid sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới, đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tổ chức cuộc bầu cử có tính cạnh tranh thực sự. Hiện tại, doanh nhân người Tây Ban Nha Enrique Riquelme hứa hẹn sẽ thách thức "ngai vàng" của Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez.

Thậm chí, vị doanh nhân trong lĩnh vực năng lượng mặt trời đưa ra hàng loạt cam kết táo bạo nhằm thuyết phục các hội viên. Một trong những tuyên bố đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp làm "thuyền trưởng" nếu ông đắc cử. Theo kế hoạch được công bố, giám đốc thể thao tương lai Raul Gonzalez sẽ liên hệ với Klopp ngay trong ngày 8/6 để trình bày dự án phát triển đội bóng.

Người đại diện của Klopp bác bỏ khả năng dẫn dắt Real

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Klopp đã xuất hiện gần như ngay lập tức. Trang Sport, trích dẫn lời của người đại diện Marc Kosicke trên truyền thông khẳng định: "Điều này thật phiền phức! Jurgen Klopp đang hài lòng với vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của tập đoàn Red Bull và không có ý định trở lại làm huấn luyện viên tại bất kỳ câu lạc bộ nào".

Ứng viên chủ tịch liên tục bị "bóc mẽ"

Trong thông cáo chính thức, Riquelme giải thích rằng sức hút đặc biệt của Real Madrid có thể khiến Klopp thay đổi quyết định rời xa công việc huấn luyện: "Chúng tôi tin rằng thử thách mang tên Real Madrid là hoàn toàn khác biệt. Bởi trên thế giới có rất nhiều câu lạc bộ vĩ đại, nhưng chỉ có một Real Madrid. Chỉ có một tổ chức duy nhất có thể kết hợp giữa truyền thống và tương lai, giữa những giá trị cốt lõi và tham vọng, giữa đam mê và sự xuất sắc".

Không chỉ gặp trở ngại trong thương vụ Klopp, Riquelme còn vấp phải sự phản đối từ phía tiền đạo Erling Haaland và câu lạc bộ Man City.

Trước đó, ứng viên này tuyên bố có thể đưa Haaland về Real, đồng thời theo đuổi tiền vệ Rodri. Tuy nhiên, đại diện Man City phản bác, thậm chí cân nhắc kiện phía Riquelme vì hành vi sử dụng hình ảnh cầu thủ con cưng trái phép.

Trong khi đó, phía đại diện của Haaland cũng ra tuyên bố: "Mọi thứ nghe khá thú vị, nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chúc cả hai ứng viên trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid những điều tốt đẹp nhất".

Riquelme bị chê "thùng rỗng kêu to"

Song song với những tranh luận về các lời hứa tranh cử, nhà báo Tây Ban Nha Tomas Roncero (tờ AS) cũng chỉ trích mạnh mẽ chiến lược của Riquelme.

Bình luận trên kênh "El Larguero", Roncero cho rằng việc công khai tên Klopp khi chưa có sự đồng thuận thực tế là sai lầm lớn. Ông cho rằng trong 2 tuần qua, Riquelme liên tục khẳng định đã "chốt được huấn luyện viên", nhưng thực tế chỉ mới dự định gọi điện cho Klopp nếu chiến thắng bầu cử: "Có lẽ ông ấy nên im lặng còn hơn".

Nhà báo này cũng cho rằng chiến dịch của Riquelme mang tính phô trương nhiều hơn là những kế hoạch thực tế.

Ứng viên Enrique Riquelme

Dù đánh giá cao việc Riquelme kêu gọi sự ủng hộ từ những huyền thoại như Fernando Hierro, Iker Casillas, Vicente del Bosque và Raul, Roncero cho rằng thất bại trong việc tạo niềm tin ở 2 yếu tố quan trọng nhất là HLV và ngôi sao hàng đầu có thể khiến ứng viên này trả giá: "Khi là một ứng viên tranh cử, bạn cần tung ra một đòn quyết định thật mạnh. Nhưng điều này lại giống một phát súng lép hơn".

Perez vẫn là lựa chọn đáng tin cậy hơn

Về phía Florentino Perez, Roncero cho rằng những cam kết của vị chủ tịch đương nhiệm có cơ sở hơn: "Nếu Florentino theo đuổi Olise, mọi người sẽ tin rằng ông ấy thực sự có thể chiêu mộ được cầu thủ đó."

Roncero cũng cho rằng chính cuộc bầu cử lần này khiến Perez trở nên quyết liệt hơn trên thị trường chuyển nhượng: "Nếu không có cuộc bầu cử này, tôi không chắc những kế hoạch liên quan đến Mourinho, Konaté, Dumfries hay khả năng chiêu mộ Olise có được thúc đẩy mạnh mẽ như vậy hay không".

Dù thừa nhận Perez có thể phải nhận chỉ trích vì chưa tìm được người thay thế xứng đáng cho Toni Kroos và Luka Modric, Roncero cho rằng thành tích cùng 7 chức vô địch Champions League dưới thời vị chủ tịch này vẫn là yếu tố có sức nặng lớn trong mắt các cử tri.