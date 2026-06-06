Trực tiếp bóng đá U19 Campuchia - U19 Philippines: Quyết đấu vì vị trí thứ 2 (U19 Đông Nam Á)
(20h, 6/6, bảng C giải U19 Đông Nam Á) U19 Philippines và U19 Campuchia sẽ có màn quyết đấu quan trọng vì vị trí thứ 2 bảng C giải U19 Đông Nam Á.
20h, 6/6 |
Điểm
Mat Lany
Chhumsideth
Chhin Vennin
Sanat Chhong
Bong Samuel
Sorn Borith
Chheang Kimsong
Lim Visal
Phoeuk Thatthai
Sreng Sokea
Sou Menghong
Điểm
Luc
Narido
Jessy
Carlito
Peter
Kian Niu
Kenzo
Ethan
Spencer
Jacob
Jerby
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U19 Campuchia và U19 Philippines quyết đấu vì vị trí thứ 2
U19 Campuchia và U19 Philippines chỉ có thể mơ đi tiếp bằng việc xếp thứ 2 bảng C, khi đối thủ còn lại của họ tại bảng này là U19 Australia tỏ ra quá mạnh. Bằng chứng là U19 Australia thắng tới 10-0 khi chạm trán U19 Philippines.
Với tình hình như vậy, thật cuộc đấu tới giữa U19 Campuchia và U19 Philippines sẽ diễn ra đầy quyết liệt. Chiến thắng sẽ giúp đôi bên chắc chắn có được vị trí thứ 2.
Bóng đá trẻ Campuchia trong thời gian qua có sự tiến bộ lớn. Chưa hết, thành tích đối đầu của U19 Campuchia trước U19 Philippines cũng thực sự vượt trội. Đôi bên gặp nhau 4 lần và U19 Campuchia thắng tới 3 lần và không thua trận nào.
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(Bảng C, U19 Đông Nam Á) Một cơn mưa 10 bàn thắng đã đi kèm với cơn mưa giông khiến trận đấu suýt bị hoãn sang ngày khác.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/06/2026 13:01 PM (GMT+7)