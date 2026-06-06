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Trực tiếp bóng đá U19 Campuchia - U19 Philippines: Quyết đấu vì vị trí thứ 2 (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(20h, 6/6, bảng C giải U19 Đông Nam Á) U19 Philippines và U19 Campuchia sẽ có màn quyết đấu quan trọng vì vị trí thứ 2 bảng C giải U19 Đông Nam Á.

20h, 6/6 |

U19 Campuchia
Trực tiếp bóng đá U19 Campuchia - U19 Philippines: Quyết đấu vì vị trí thứ 2 (U19 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U19 Campuchia - U19 Philippines: Quyết đấu vì vị trí thứ 2 (U19 Đông Nam Á) - 1
U19 Philippines
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U19 Campuchia - U19 Philippines: Quyết đấu vì vị trí thứ 2 (U19 Đông Nam Á) - 1
Mat Lany, Chhumsideth, Chhin Vennin, Sanat Chhong, Bong Samuel, Sorn Borith, Chheang Kimsong, Lim Visal, Phoeuk Thatthai, Sreng Sokea, Sou Menghong
Trực tiếp bóng đá U19 Campuchia - U19 Philippines: Quyết đấu vì vị trí thứ 2 (U19 Đông Nam Á) - 1
Luc, Narido, Jessy, Carlito, Peter, Kian Niu, Kenzo, Ethan, Spencer, Jacob, Jerby

U19 Campuchia và U19 Philippines quyết đấu vì vị trí thứ 2

U19 Campuchia và U19 Philippines chỉ có thể mơ đi tiếp bằng việc xếp thứ 2 bảng C, khi đối thủ còn lại của họ tại bảng này là U19 Australia tỏ ra quá mạnh. Bằng chứng là U19 Australia thắng tới 10-0 khi chạm trán U19 Philippines.

Với tình hình như vậy, thật cuộc đấu tới giữa U19 Campuchia và U19 Philippines sẽ diễn ra đầy quyết liệt. Chiến thắng sẽ giúp đôi bên chắc chắn có được vị trí thứ 2. 

Bóng đá trẻ Campuchia trong thời gian qua có sự tiến bộ lớn. Chưa hết, thành tích đối đầu của U19 Campuchia trước U19 Philippines cũng thực sự vượt trội. Đôi bên gặp nhau 4 lần và U19 Campuchia thắng tới 3 lần và không thua trận nào. 

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Video bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: Thảm khốc hủy diệt 10 bàn (U19 Đông Nam Á)
Video bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: Thảm khốc hủy diệt 10 bàn (U19 Đông Nam Á)

(Bảng C, U19 Đông Nam Á) Một cơn mưa 10 bàn thắng đã đi kèm với cơn mưa giông khiến trận đấu suýt bị hoãn sang ngày khác.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/06/2026 13:01 PM (GMT+7)
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