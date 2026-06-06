Trực tiếp bóng đá U19 Campuchia - U19 Philippines: Quyết đấu vì vị trí thứ 2 (U19 Đông Nam Á)

20h, 6/6 | U19 Campuchia 0 - 0 U19 Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U19 Campuchia vs U19 Philippines U19 Philippines Điểm Mat Lany Chhumsideth Chhin Vennin Sanat Chhong Bong Samuel Sorn Borith Chheang Kimsong Lim Visal Phoeuk Thatthai Sreng Sokea Sou Menghong Điểm Luc Narido Jessy Carlito Peter Kian Niu Kenzo Ethan Spencer Jacob Jerby Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Campuchia U19 Campuchia U19 Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mat Lany, Chhumsideth, Chhin Vennin, Sanat Chhong, Bong Samuel, Sorn Borith, Chheang Kimsong, Lim Visal, Phoeuk Thatthai, Sreng Sokea, Sou Menghong Luc, Narido, Jessy, Carlito, Peter, Kian Niu, Kenzo, Ethan, Spencer, Jacob, Jerby

U19 Campuchia và U19 Philippines quyết đấu vì vị trí thứ 2

U19 Campuchia và U19 Philippines chỉ có thể mơ đi tiếp bằng việc xếp thứ 2 bảng C, khi đối thủ còn lại của họ tại bảng này là U19 Australia tỏ ra quá mạnh. Bằng chứng là U19 Australia thắng tới 10-0 khi chạm trán U19 Philippines.

Với tình hình như vậy, thật cuộc đấu tới giữa U19 Campuchia và U19 Philippines sẽ diễn ra đầy quyết liệt. Chiến thắng sẽ giúp đôi bên chắc chắn có được vị trí thứ 2.

Bóng đá trẻ Campuchia trong thời gian qua có sự tiến bộ lớn. Chưa hết, thành tích đối đầu của U19 Campuchia trước U19 Philippines cũng thực sự vượt trội. Đôi bên gặp nhau 4 lần và U19 Campuchia thắng tới 3 lần và không thua trận nào.

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