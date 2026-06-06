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Kết quả bóng đá U23 Thái Lan – U23 Hàn Quốc: Rượt đuổi hấp dẫn, ngược dòng đẳng cấp (Giao hữu)

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

U23 Thái Lan đã tạo ra màn rượt đuổi hấp dẫn với U23 Hàn Quốc nhưng cuối cùng đẳng cấp vẫn lên tiếng đúng lúc.

U23 Thái Lan quyết định “thử lửa” bằng cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc, một trong những đội bóng mạnh nhất tại châu Á lúc này. Với lợi thế sân nhà, U23 Thái Lan tràn lên tấn công và sớm có bàn mở tỉ số.

U23 Thái Lan chơi ngang ngửa với U23 Hàn Quốc

U23 Thái Lan chơi ngang ngửa với U23 Hàn Quốc

Ngay phút thứ 3, U23 Thái Lan đã có bàn mở tỉ số. Người lập công là đội trưởng Chanapach Buaphan với cú đánh đầu chuẩn xác. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng chỉ mất 7 phút để tìm được bàn gỡ hòa với pha dứt điểm chuẩn xác của Kang Seong-Jin.

U23 Thái Lan tiếp tục dồn lên và có bàn thắng thứ hai ở phút 16. Một đường tạt bóng đẹp từ bên cánh phải và Theekawin Chansri đã băng vào đánh đầu cận thành giúp chủ nhà vượt lên. U23 Hàn Quốc cố gắng tìm bàn gỡ trong hiệp một nhưng không thành công.

Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc dồn lên tấn công và sớm tìm được bàn thắng. Người lập công là Lee Young-Jun  ở phút 50. U23 Thái Lan cũng không chịu kém cạnh nhưng khả năng tận dụng cơ hội của chủ nhà không tốt.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc có bàn thắng thứ ba ở phút 79 do công của Choi Woo-Jin. Không tìm được bàn gỡ trong những phút cuối, U23 Thái Lan chấp nhận thua ngược trước U23 Hàn Quốc. 

Tỷ số chung cuộc: U23 Thái Lan 3-3 U23 Hàn Quốc (H1: 2-1)

Ghi bàn:

U23 Thái Lan: Buaphan 3', Chansri 16'

U23 Hàn Quốc: Kang Seong-Jin 10', Lee Young-Jun 50', Choi Woo-Jin 79'

Video bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chủ quan đánh rơi chiến thắng
Video bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chủ quan đánh rơi chiến thắng

(Giao hữu) Thái Lan làm nóng cho ASEAN Championship với trận tiếp đón đối thủ Tây Á yếu hơn.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/06/2026 19:32 PM (GMT+7)
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