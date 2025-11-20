'Nữ thần' quần vợt từng khiến Stefanos Tsitsipas si mê

Trong bữa sinh nhật hôm 15/11, Badosa khoe dải băng sash ghi dòng chữ "Quyến rũ và Độc thân" cùng một loạt bức ảnh khác trên Instagram như một lần nữa xác nhận tình trạng mối quan hệ với Tsitsipas.

Trước đó, cô từng nói thẳng trong một cuộc phỏng vấn tại Athens, Hy Lạp rằng bản thân đang lẻ bóng.

Badosa và Tsitsipas đến với nhau hè 2023. Tay vợt nữ sinh năm 1997 có mặt trên khán đài của Roland Garros để cổ vũ cho bạn trai người Hy Lạp. Khi giải Grand Slam trên sân đất nện khép lại, cả hai công khai hẹn hò rồi đồng hành cùng nhau đến rất nhiều giải đấu, và không ngần ngại thể hiện tình cảm.

Trong vòng hai năm, "Tsisidosa" trở thành cặp đôi được chú ý nhất làng quần vợt.

Ở thời điểm bắt đầu mối quan hệ, Tsitsipas thường xuyên có mặt ở top 6 ATP, còn Badosa thậm chí còn vươn lên số 2 WTA trước khi dính chấn thương.

Trong giai đoạn mặn nồng, họ cùng duy trì phong độ ấn tượng. Tsitsipas lọt vào bốn trận chung kết và giành thêm ba chức vô địch, trong đó có Monte Carlo Masters 2024. Badosa cũng không kém cạnh với danh hiệu “Sự tái xuất của WTA năm 2024”, đồng thời đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp tại các giải Grand Slam vào đầu năm nay với tấm vé vào bán kết Australia Mở rộng 2025.

Tuy nhiên, phong độ của “Tsitsidosa” đồng loạt đi xuống kể từ sự kiện tại Melbourne. Tsitsipas không thể vượt qua vòng hai của bất cứ giải Grand Slam nào trong năm nay, đồng thời không được chơi ở bất cứ trận bán kết nào trong những giải đấu còn lại. Badosa cũng không thể lọt vào top 4 của bất cứ sự kiện nào ngoài Australia Mở rộng. Ảnh hưởng của chấn thương còn khiến cô chỉ có thể tham gia thêm một giải đấu sau Wimbledon 2025.

Mối tình của họ cũng trắc trở. Tsitsipas bất ổn về mặt tâm lý và thể lực, liên tục phải thay HLV và cuối cùng quyết định đưa người cha Apostolos trở lại ê-kíp nhằm cứu vãn tình thế.

Trong bối cảnh áp lực ấy, một lần nữa anh rời xa Badosa. Sau khi cùng bị loại sớm tại Wimbledon, họ đã âm thầm bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội, xóa toàn bộ ảnh chụp chung. Sự kết thúc đột ngột này gây ra phản ứng tiếc nuối trong cộng đồng mạng. Chỉ một tuần trước đó, tay vợt Hy Lạp còn đăng tải video thử thách ẩm thực cùng bạn gái Tây Ban Nha.

Hồi tháng 4 năm nay, "Tsitsidosa" thậm chí còn nói về chuyện về chung một nhà. Trên thảm đỏ sự kiện trao giải thể thao Laureus, Stefanos Tsitsipas cho biết anh muốn trang trí đám cưới bằng tông màu trắng, màu sắc ưa thích của mình và cũng là lý do khiến anh say mê Wimbledon.

Badosa cũng trả lời thêm rằng màu trắng mang phong cách Hy Lạp và cũng là đặc trưng của các đám cưới tại đây.

Nhưng đó không phải là lần đầu bộ đôi này chia tay nhau. Hồi tháng 5 năm ngoái, họ cũng thông báo đường ai nấy đi nhưng tái hợp chỉ sau một tháng. Lúc ấy, Tsitsipas chia sẻ rằng áp lực thi đấu tại ATP Tour khiến anh không thể duy trì mối quan hệ.

Nhưng quãng thời gian xa nhau khiến cả hai nhận ra giá trị của nửa kia. Tsitsipas mô tả bạn gái ở thời điểm đó là người phụ nữ biết cảm thông và anh nhanh chóng liên lạc lại chỉ sau ít tuần.

Theo nguồn tin thân cận, quyết định chia tay mới nhất được đưa ra để cứu vãn sự nghiệp của cả hai. Badosa từng giành ba danh hiệu trước năm 2023, lọt vào tứ kết Olympic 2020 và bán kết WTA Finals 2021.

Sau giai đoạn thi đấu thăng hoa vào năm ngoái, tay vợt Tây Ban Nha tiếp tục vật lộn với chấn thương và phong độ thấp, thậm chí còn nghĩ đến việc giải nghệ sau khi chứng kiến huyền thoại Rafael Nadal gặp rất nhiều vấn đề thể trạng.

Nếu treo vợt lúc này, Paula Badosa sẽ chia tay sự nghiệp với gần 10 triệu USD tiền thưởng. Bên cạnh đó, lợi thế ngoại hình của cô còn đem về nhiều hợp đồng quảng cáo. Nike tài trợ trang phục cho Badosa, trong khi Wilson tài trợ dụng cụ thi đấu.

Ngoài ra, cô còn là đại sứ thương hiệu cho Iberdrola, một công ty cung cấp điện ở bán đảo Iberia. Bên cạnh đó là việc hợp tác với The 1916 Company để tạo ra một dòng trang sức riêng.