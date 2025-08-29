Nóng bỏng tennis US Open: Cựu số 1 Swiatek vất vả đoạt vé, Rublev ghi danh vòng 3

🥎 Rublev ghi danh vòng 3

Andrey Rublev đã gặp không ít khó khăn khi đối đầu tay vợt hạng 113 Tristan Boyer. Tay vợt người Nga nhập cuộc tốt và thắng với cùng tỷ số 6-3 ở set 1 và 2. Tuy nhiên, ở set 3 Rublev lại sa sút phong độ và để đối thủ dưới cơ thắng 7-5.

Dù sao Rublev vẫn kịp sửa sai và thắng lại 7-6 trong set 4. Ở loạt tie-break, Rublev hạ Boyer 7-4.

🔥 Swiatek khó nhọc đoạt vé

Iga Swiatek được đánh giá cao hơn nhiều so với Suzan Lamens, tay vợt hạng 66 WTA người Hà Lan. Điều đó được thể hiện ở set 1 khi Swiatek chỉ mất 30 phút để hạ Lamens 6-1.

Swiatek giành chiến thắng khó nhọc

Nhưng ở set 2, Lamens bất ngờ chơi đầy cảm hứng, nỗ lực hơn nhiều so với set 1. Vì thế, cô gây bất ngờ khi đánh bại nhà vô địch Wimbledon 2025 với tỷ số 6-4.

Với việc hòa nhau sau 2 set, Swiatek và Lamens đưa nhau vào set 3. Ở đó, bản lĩnh đã giúp Swiatek giành chiến thắng 6-4, qua đó thắng tỷ số set 2-1 chung cuộc. Đối thủ ở vòng 3 của tay vợt người Ba Lan là Anna Kalinskaya.