Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

tristan-vs-andrey
US Open
Tristan Boyer 1
Andrey Rublev 3
suzan-vs-iga
US Open
Suzan Lamens 1
Iga Swiatek 2
valentin-vs-denis
US Open
Valentin Royer 1
Denis Shapovalov 3
hailey-vs-naomi
US Open
Hailey Baptiste 0
Naomi Osaka 2
jannik-vs-alexei
US Open
Jannik Sinner 3
Alexei Popyrin 0
stefanos-vs-daniel
US Open
Stefanos Tsitsipas -
Daniel Altmaier -
donna-vs-coco
US Open
Donna Vekic -
Coco Gauff -
alexander-vs-jacob
US Open
Alexander Zverev -
Jacob Fearnley -
nuno-vs-tommy
US Open
Nuno Borges -
Tommy Paul -

Nóng bỏng tennis US Open: Cựu số 1 Swiatek vất vả đoạt vé, Rublev ghi danh vòng 3

Sự kiện: US Open 2025 Iga Swiatek

(Tin thể thao - Tin tennis) Cựu số 1 thế giới Iga Swiatek đã trải qua không ít khó khăn tại vòng 2 US Open. Và khi cần đến bản lĩnh, nhà vô địch Wimbledon 2025 đã chứng tỏ đẳng cấp.

  

🥎 Rublev ghi danh vòng 3

Andrey Rublev đã gặp không ít khó khăn khi đối đầu tay vợt hạng 113 Tristan Boyer. Tay vợt người Nga nhập cuộc tốt và thắng với cùng tỷ số 6-3 ở set 1 và 2. Tuy nhiên, ở set 3 Rublev lại sa sút phong độ và để đối thủ dưới cơ thắng 7-5.

Dù sao Rublev vẫn kịp sửa sai và thắng lại 7-6 trong set 4. Ở loạt tie-break, Rublev hạ Boyer 7-4.

🔥 Swiatek khó nhọc đoạt vé

Iga Swiatek được đánh giá cao hơn nhiều so với Suzan Lamens, tay vợt hạng 66 WTA người Hà Lan. Điều đó được thể hiện ở set 1 khi Swiatek chỉ mất 30 phút để hạ Lamens 6-1.

Swiatek giành chiến thắng khó nhọc

Swiatek giành chiến thắng khó nhọc

Nhưng ở set 2, Lamens bất ngờ chơi đầy cảm hứng, nỗ lực hơn nhiều so với set 1. Vì thế, cô gây bất ngờ khi đánh bại nhà vô địch Wimbledon 2025 với tỷ số 6-4.

Với việc hòa nhau sau 2 set, Swiatek và Lamens đưa nhau vào set 3. Ở đó, bản lĩnh đã giúp Swiatek giành chiến thắng 6-4, qua đó thắng tỷ số set 2-1 chung cuộc. Đối thủ ở vòng 3 của tay vợt người Ba Lan là Anna Kalinskaya.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Djokovic vượt kỷ lục Federer, Alcaraz xin lỗi khán giả vì thắng nhanh quá
Djokovic vượt kỷ lục Federer, Alcaraz xin lỗi khán giả vì thắng nhanh quá

(Tin thể thao, tin tennis) Djokovic san bằng kỷ lục Federer ở Grand Slam sân cứng, Alcaraz lập cột mốc thắng vượt Rod Laver. Hai tay vợt hàng đầu thế...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 03:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
US Open 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN